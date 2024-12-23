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Город В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте: как изменился тариф с понедельника

В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте: как изменился тариф с понедельника

Новый тариф начал действовать с понедельника

4 418
69 комментариев

Расходы на общественный транспорт могут сильно увеличиться

Источник:

В Новосибирске с понедельника, 23 декабря, подорожал проезд в общественном транспорте, следует из постановления мэрии Новосибирска. О возможном увеличении цен на проезд стало известно 5 декабря. Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро выросла до 40 рублей.

Рост объяснили выросшими затратами на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда.

Ранее об увеличении стоимости проезда сообщили и в новосибирском метрополитене, предприятие также предложило установить цены в размере 40 рублей. При этом перевозчики, которые работают на автобусных маршрутах и вовсе считают, что тариф стоит поднимать еще больше.

Недавно регионе стартовала программа по замене Единой транспортной карте (ЕТК) на «Тройку». Новая карта начнет действовать с 1 января. Всё, что известно об изменениях, читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
71
Ханна Намити
1 час
Качество услуг тоже повысилось? Чистый и теплый ОТ на линию вышел?
kalqcd
56 минут
Специалисты же объяснили повышение. Нам же остается любоваться вечнозеленым кипарисом.
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