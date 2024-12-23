В Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте: как изменился тариф с понедельника

В Новосибирске с понедельника, 23 декабря, подорожал проезд в общественном транспорте, следует из постановления мэрии Новосибирска. О возможном увеличении цен на проезд стало известно 5 декабря. Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро выросла до 40 рублей.
Рост объяснили выросшими затратами на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда.
Ранее об увеличении стоимости проезда сообщили и в новосибирском метрополитене, предприятие также предложило установить цены в размере 40 рублей. При этом перевозчики, которые работают на автобусных маршрутах и вовсе считают, что тариф стоит поднимать еще больше.
Недавно регионе стартовала программа по замене Единой транспортной карте (ЕТК) на «Тройку». Новая карта начнет действовать с 1 января. Всё, что известно об изменениях, читайте в нашем сюжете.