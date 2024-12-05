Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска предложили увеличить до 40 рублей

Цена вырастет не раньше 23 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске предлагают установить стоимость проезда в общественном транспорте в размере 40 рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Сегодня состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе и метро предложено установить в размере 40 рублей, — говорится в сообщении за 5 декабря.

Рост тарифа объясняют увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда. Тариф рассчитывается по соответствующим методическим указаниям, утвержденным приказом департамента по тарифам Новосибирской области.

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска провел экономическую экспертизу документов, в которых указано обоснование расходов перевозчиков.

На заседании комиссии по тарифам приняли решение о подготовке проекта постановления об установлении нового тарифа в размере 40 рублей.