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Дороги и транспорт Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска предложили увеличить до 40 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска предложили увеличить до 40 рублей

Вопрос обсудили на комиссии в мэрии

2 842
80 комментариев

Цена вырастет не раньше 23 декабря

Источник:

В Новосибирске предлагают установить стоимость проезда в общественном транспорте в размере 40 рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Сегодня состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. Стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе и метро предложено установить в размере 40 рублей, — говорится в сообщении за 5 декабря.

Рост тарифа объясняют увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда. Тариф рассчитывается по соответствующим методическим указаниям, утвержденным приказом департамента по тарифам Новосибирской области.

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска провел экономическую экспертизу документов, в которых указано обоснование расходов перевозчиков.

На заседании комиссии по тарифам приняли решение о подготовке проекта постановления об установлении нового тарифа в размере 40 рублей.

Так как тарифы нельзя менять чаще раза в год, стоимость проезда смогут поднять не раньше 23 декабря этого года.

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Комментарии
83
styil
49 минут
отчего-то ИХ предложения осуществляют, а НАШИ считают дискредитацией/экстремизмом/фейком...
Cobalt & Nickel
56 минут
Итого рост тарифа на проезд 14 %. А теперь нам всем проиндексируйте, плиз , зарплаты на 14 % . Для справедливости и чтобы хватало на проезд до работы и обратно
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