«Закредитовались по самое не хочу»: российские банки стали урезать лимиты по кредиткам — экономисты объяснили, что происходит

Банки также начали снижать беспроцентные периоды и повышать комиссии за снятие наличных Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Российские банки начали сокращать кредитные лимиты своим клиентам, а в отдельных случаях — полностью обнулять их. Кроме того, кредитные организации решили сокращать грейс-периоды по картам и повышать комиссии за снятие наличных. Корреспондент НГС пообщался с экспертами и попытался разобраться, почему банки решили пойти на такой шаг.

Урезали лимит в 20 раз

Из массовых жалоб пользователей форума «Банки.ру», на которые обратили внимание «Известия», следует, что кредитные лимиты клиентов начали урезать в разы без каких-либо предупреждений. С подобной проблемой столкнулись клиенты как минимум трех крупных участников рынка.

Люди сообщают о сокращении лимитов вдвое, а некоторые — даже в 20 раз. Так, одному из них кредитная сумма была уменьшена со 200 тысяч до 10 тысяч рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй, банки начали снижать лимиты по кредитным картам еще в конце лета. В сентябре этого года, отметили в НБКИ, средний размер кредитного лимита для вновь выданных карт составил 105,3 тысячи рублей. Этот показатель упал по отношению к августу, а тот, в свою очередь, по отношению к сентябрю.

Корреспондент НГС отправил запросы в несколько крупных банков с просьбой прокомментировать ситуацию. Ни в одном из них за время подготовки материала не ответили.

«Всё логично»

Некоторые экономисты считают, что банкам стало невыгодно одобрять большие лимиты по кредиткам Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Представитель одного из крупнейших банков на условиях анонимности рассказала НГС, что не слышала о каких-то массовых сокращениях лимитов по кредиткам. По её словам, лимиты могут уменьшить людям с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, но так было всегда.

— Может, в других банках что-то массово и сокращают, но у нас такого нет. Есть другая проблема: сейчас поставили требование к банкам, что кредитовать можно не более 10% портфеля. Но тут речь идет о выдаче новых кредитов, а не о сокращении существующих. У нас одобрения хорошие, но клиенты сами не берут. Говорят, что им дорого, — сказала собеседница НГС.

В сокращении лимитов по кредитным картам нет абсолютно ничего удивительного, уверен доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари. Экономист объяснил НГС, что сейчас банки выплачивают огромные проценты по вкладам и накопительным счетам. Распространилась невыгодная банку модель: клиент размещает свои деньги на вклад или «копилку» под 16-24% годовых, и пользуется бесплатным кредитом по кредитной карте банка.

— Схема прибыльна для клиента, но явно убыточна для банка. В связи с этим банки закрывают лимиты на такие кредитки, — сказал Эдуард Коложвари. — Тема с кредитными картами, которая работала последние 15 лет, закрылась в этом году с ужесточением политики. Политика Центробанка такая: тратьте свои, кредитного плеча пока не будет.

«Банковская система может посыпаться»

Эксперты считают, что сокращение лимитов по кредиткам связано с высокой закредитованностью россиян Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева считает сокращение лимитов по кредитным картам очень тревожным трендом. По ее мнению, оно связано с увеличением числа просроченных кредитов — это значит, что люди не в состоянии справляться с долговой нагрузкой.

— Кредитов набрали, а погашать нечем, доходов не хватает. Кроме того, банки, видя такую ситуацию, стремятся себя обезопасить от возможных банкротств со стороны держателей кредитных карт. Поэтому они либо обнуляют возможность пользоваться кредитками, либо сокращают лимиты. Если этого не делать, банковская система может посыпаться как карточный домик, — уверена экономист.

Специалист отметила, что банкротство клиентов-держателей кредитных карт — это индикатор благополучия финансового рынка в целом. Если в одном сегменте возникают долги, значит, во всех остальных тоже не все благополучно.

— Я считаю, что ограничение лимитов будет дисциплинировать клиентов. Я всегда за то, чтобы жить по средствам, — подчеркнула Ольга Валиева.

Любой банк работает ради получения прибыли, поэтому старается любыми путями избежать возможных рисков, добавил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, при текущей закредитованности населения и высоких ставках риск невозврата любых кредитных продуктов очень высокий.

— Закредитованность вызывает у банков тревогу. Если человек не осилит лимит по кредитке, деньги банку возвращены не будут, а о каких-то процентах речи вообще не идет. Поэтому финансовые организации вынуждены идти на такой шаг: урезают потолок кредитов, чтобы снизить объем рисков, — объяснил Михаил Беляев.

По словам аналитика, особое внимание в таких вопросам банки обращают на клиентов, у которых высокая степень долговой нагрузки и плохая кредитная история. Специалист считает, что россиянам придется привыкнуть к текущему положению вещей — нужно подстраиваться и тщательнее планировать расходы.

— Закредитовались по самое не хочу, всегда наступает какой-то предел. Нужно перестраивать мышление и понимать, что потреблять нужно в рамках того, что вы зарабатываете. Если не хватает денег — значит, их не хватает. Кредит не делает вас богаче — это деньги, которые нужно будет возвращать, — заключил Михаил Беляев.