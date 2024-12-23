НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-20°

ясная погода, без осадков

ощущается как -23

0 м/c,

штиль.

 765мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Перестроят кондитерскую фабрику
Охота на подарки
Как нигериец полюбил Сибирь
Маршрут для каникул по сказкам
Обзор бань
Автохамы в Новосибриске
Дороги и транспорт подробности «Мы возвращаемся во времена СССР»: эксперты предупредили о росте цен на перелёты больше 20% — мест в самолётах хватит не всем

«Мы возвращаемся во времена СССР»: эксперты предупредили о росте цен на перелёты больше 20% — мест в самолётах хватит не всем

Российские авиакомпании не в силах обеспечить растущий спрос на перелёты

1 596
23 комментария

Все эксперты ожидают рекордного роста стоимости перелётов внутри России

Источник:

В России в в 2024 году подорожали авиабилеты на внутренние направления — рост составил около 22,5%. Если в 2023 году средняя стоимость билета составляла 13,1 тысяч рублей, то в 2024 — на три тысячи больше, сообщил в конце декабря президент Российского союза туриндустрий Илья Уманский. НГС решил расспросить экспертов о прогнозах на 2025 год и узнал, что рост цен вряд ли остановится.

Что влияет на стоимость билетов?

Стоимость перелётов зависит от множества факторов, среди которых цены на топливо, аэропортовое обслуживание, страховые взносы, государственные тарифы и многое другое, объясняет авиационный инженер и журналист Михаил Вахнеев. Также цену определяет курс валют — от него зависит стоимость ремонта самолётов.

— Авиакомпании приобретают запчасти преимущественно за доллары и евро. Поскольку для технического обслуживания и ремонта самолетов в условиях санкций приходится как-то получать эти запчасти и как-то осуществлять ремонт в обход их, то это приводит к удорожанию процесса. Все эти осложнения, безусловно, влияют на стоимость авиабилетов, — комментирует эксперт.

Любые дополнительные расходы авиакомпаний ложатся на плечи пассажиров

Источник:

Михаил Вахнеев уверен, что никаких предпосылок для снижения стоимости перелётов нет, но прогнозировать темпы подорожания сложно. Дополнительные расходы перевозчиков так или иначе компенсируют пассажиры.

— Кроме того, существует возможность, что в 2025 году в сторону увеличения будут пересмотрены различные тарифы и аэропортовые сборы. Для авиакомпаний это тоже расходы, которые перевозчики переложат на плечи пассажиров. Также в 2025 году будут пересмотрены страховые взносы авиакомпаний, которые были заморожены в 2022-м. Сейчас страховых взносов не хватает даже на покрытие текущих расходов авиакомпании, — добавил собеседник НГС.

Стоимость перелётов меняется также в зависимости от сезона, напоминает авиаэксперт. Но значительной разницы, в том числе от различных разовых акций авиакомпаний, пассажиры не заметят, считает Михаил Вахнеев. Подорожание затронет не только внутренние рейсы, но и полёты по зарубежным направлениям.

Как сильно подорожают билеты?

Основатель сервиса безопасности полётов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков считает, что минимальный ожидаемый рост стоимости внутренних перелётов составит 20%. Это связано, в частности, с мощностями российских авиакомпаний — их не хватает для того, чтобы обеспечивать спрос.

— На рынке сейчас сложился так называемый «идеальный шторм», когда самолётов становится всё меньше, в то же время спрос растёт. В этом году мы уже упёрлись в предел роста пассажиропотока, который был ограничен именно провозными мощностями — то есть количеством самолётов и доступных в них мест. В этом году даже некое снижение наметилось, потому что средняя загрузка кресел выросла до 96% и даже выше при нормальной загрузке в районе 75%. К сожалению, эта ситуация говорит о том, что при росте спроса и ограниченности предложений и даже снижении предложения, цены будут только расти только по этому фактору, — объясняет эксперт.

Как ни странно, сильнее подорожают внутренние рейсы, а не зарубежные

Источник:

Андрей Патраков также обращает внимание на курс валюты и сложности с обслуживанием бортов на фоне санкций. Грядущий рост цен на авиабилеты собеседник называет рекордным.

— Инфляция никуда не девается и налоговая реформа, которая в принципе повлияет на весь бизнес в России, включая авиационный. Таким образом, мы уже по результатам текущего года и в 2025-м ожидаем, к сожалению, даже превышение того рекордного роста, который был в прошлом году, и цифра будет как минимум уже больше 20%, — продолжает авиаэксперт.

При этом сильнее всего изменения ощутят пользователи внутренних рейсов из-за отсутствия конкуренции в сфере. Если в зарубежных перелётах играют роль заграничные авиакомпании, то в России рынок разделён между несколькими крупными игроками.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Беспокоит Андрея Патракова не только повышение цен, но и возможность дефицита мест в обозримом будущем. Расширения парка самолётов российских перевозчиков тем временем не ожидается.

— Самый главный риск заключается даже не в стоимости, а в том, что просто будет не хватать мощностей, и не все пассажиры смогут улететь даже по высоким ценам, которые будут доступны уже далеко не всем. При сокращении парка и отсутствии пополнения со стороны отечественных производителей просто не хватит на всех места. Этот фактор тоже будет только способствовать увеличению стоимости билетов, — заключил собеседник.

Что ещё ждёт пассажиров и перевозчиков?

Редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов в разговоре с НГС отметил, что билеты уже дорожают. Эксперт соглашается с коллегами и называет те же причины роста стоимости перевозок: общая инфляция, из-за которой у авиакомпаний растут расходы, и повышение спроса при неизменности предложения. В некоторых случаях, считает собеседник, билеты могут подорожать в два раза.

— Для пассажира высокий уровень занятости кресел означает, что на нужный ему рейс билетов может просто не быть в продаже даже по самым высоким тарифам — по крайней мере в эконом-класс. А билеты на какой-то маршрут, которые раньше стоили, например, 7 тысяч рублей, теперь будут стоить 12 или 15 тысяч. Цены балансируют спрос и предложение: если мест не хватает, можно продавать их дороже, — объясняет Валерий Чусов.

S7 — яркий пример того, как обслуживание значительной части парка самолётов оказалось невозможным из-за санкций

Источник:

При этом ситуация с полностью занятыми креслами выгодна для авиакомпаний — в этом случае доходы перевозчиков растут, а самолёты работают с полной отдачей. Но есть и обратная сторона: авиакомпании не могут обеспечить повышение спроса.

— Это означает, что провозные ёмкости близки к пределу. При таком высоком спросе авиакомпании обычно увеличивают флот — чтобы увезти не только тех, кто заплатит 15 тысяч, но и тех, кто готов потратить 7 тысяч, и не полетел из-за слишком высокой стоимости. Сейчас источников пополнения флота у российских авиакомпаний нет: зарубежные поставщики с ними не работают, а внутренние производители в очередной раз «сдвинули сроки вправо», — прокомментировал Валерий Чусов.

Если ситуация не изменится, то рост цен продолжится и в 2026 году — по мнению эксперта, за 2025 год едва ли появится достаточно новых самолётов, чтобы обеспечить спрос.

— Мы возвращаемся во времена СССР, когда по крайней мере в сезон все самолёты летали полными. В СССР спрос регулировался многочасовыми очередями в авиакассах. А во времена интернета и свободного ценообразования будут просто расти тарифы, — заключил авиаэксперт.

Ранее НГС разбирался в ситуации в которую попала новосибирская авиакомпания S7. Перевозчик получил обновлённые Airbus A320neo с двигателями Pratt & Whitney, а когда обнаружились технические проблемы, их обслуживание оказалось невозможным из-за санкций. В результате современные самолёты, на которые ушли миллионы долларов, простаивают. Эксперты уверены, что ситуация негативно скажется на стоимости услуг авиакомпании.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Авиабилеты Авиакомпании Цены на авиаперелеты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
6mitya9
29 минут
Рост цен не страшен!!!Страшен уровень доходов!!!
Почётный гражданин Левосибирска
23 минуты
Авиакомпании решили сделать все возможное чтобы игнорировать Президента страны, который поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Это бунт?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vera,45

Александр,31

Натали,34

valentina,54

Светлана,39

Егор,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление