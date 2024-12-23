«Мы возвращаемся во времена СССР»: эксперты предупредили о росте цен на перелёты больше 20% — мест в самолётах хватит не всем

Все эксперты ожидают рекордного роста стоимости перелётов внутри России Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России в в 2024 году подорожали авиабилеты на внутренние направления — рост составил около 22,5%. Если в 2023 году средняя стоимость билета составляла 13,1 тысяч рублей, то в 2024 — на три тысячи больше, сообщил в конце декабря президент Российского союза туриндустрий Илья Уманский. НГС решил расспросить экспертов о прогнозах на 2025 год и узнал, что рост цен вряд ли остановится.

Что влияет на стоимость билетов?

Стоимость перелётов зависит от множества факторов, среди которых цены на топливо, аэропортовое обслуживание, страховые взносы, государственные тарифы и многое другое, объясняет авиационный инженер и журналист Михаил Вахнеев. Также цену определяет курс валют — от него зависит стоимость ремонта самолётов.

— Авиакомпании приобретают запчасти преимущественно за доллары и евро. Поскольку для технического обслуживания и ремонта самолетов в условиях санкций приходится как-то получать эти запчасти и как-то осуществлять ремонт в обход их, то это приводит к удорожанию процесса. Все эти осложнения, безусловно, влияют на стоимость авиабилетов, — комментирует эксперт.

Любые дополнительные расходы авиакомпаний ложатся на плечи пассажиров Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Михаил Вахнеев уверен, что никаких предпосылок для снижения стоимости перелётов нет, но прогнозировать темпы подорожания сложно. Дополнительные расходы перевозчиков так или иначе компенсируют пассажиры.

— Кроме того, существует возможность, что в 2025 году в сторону увеличения будут пересмотрены различные тарифы и аэропортовые сборы. Для авиакомпаний это тоже расходы, которые перевозчики переложат на плечи пассажиров. Также в 2025 году будут пересмотрены страховые взносы авиакомпаний, которые были заморожены в 2022-м. Сейчас страховых взносов не хватает даже на покрытие текущих расходов авиакомпании, — добавил собеседник НГС.

Стоимость перелётов меняется также в зависимости от сезона, напоминает авиаэксперт. Но значительной разницы, в том числе от различных разовых акций авиакомпаний, пассажиры не заметят, считает Михаил Вахнеев. Подорожание затронет не только внутренние рейсы, но и полёты по зарубежным направлениям.

Как сильно подорожают билеты?

Основатель сервиса безопасности полётов и сертификации RunAvia.ru Андрей Патраков считает, что минимальный ожидаемый рост стоимости внутренних перелётов составит 20%. Это связано, в частности, с мощностями российских авиакомпаний — их не хватает для того, чтобы обеспечивать спрос.

— На рынке сейчас сложился так называемый «идеальный шторм», когда самолётов становится всё меньше, в то же время спрос растёт. В этом году мы уже упёрлись в предел роста пассажиропотока, который был ограничен именно провозными мощностями — то есть количеством самолётов и доступных в них мест. В этом году даже некое снижение наметилось, потому что средняя загрузка кресел выросла до 96% и даже выше при нормальной загрузке в районе 75%. К сожалению, эта ситуация говорит о том, что при росте спроса и ограниченности предложений и даже снижении предложения, цены будут только расти только по этому фактору, — объясняет эксперт.

Как ни странно, сильнее подорожают внутренние рейсы, а не зарубежные Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Андрей Патраков также обращает внимание на курс валюты и сложности с обслуживанием бортов на фоне санкций. Грядущий рост цен на авиабилеты собеседник называет рекордным.

— Инфляция никуда не девается и налоговая реформа, которая в принципе повлияет на весь бизнес в России, включая авиационный. Таким образом, мы уже по результатам текущего года и в 2025-м ожидаем, к сожалению, даже превышение того рекордного роста, который был в прошлом году, и цифра будет как минимум уже больше 20%, — продолжает авиаэксперт.

При этом сильнее всего изменения ощутят пользователи внутренних рейсов из-за отсутствия конкуренции в сфере. Если в зарубежных перелётах играют роль заграничные авиакомпании, то в России рынок разделён между несколькими крупными игроками.

Беспокоит Андрея Патракова не только повышение цен, но и возможность дефицита мест в обозримом будущем. Расширения парка самолётов российских перевозчиков тем временем не ожидается.

— Самый главный риск заключается даже не в стоимости, а в том, что просто будет не хватать мощностей, и не все пассажиры смогут улететь даже по высоким ценам, которые будут доступны уже далеко не всем. При сокращении парка и отсутствии пополнения со стороны отечественных производителей просто не хватит на всех места. Этот фактор тоже будет только способствовать увеличению стоимости билетов, — заключил собеседник.

Что ещё ждёт пассажиров и перевозчиков?

Редактор телепрограммы FlightTV Валерий Чусов в разговоре с НГС отметил, что билеты уже дорожают. Эксперт соглашается с коллегами и называет те же причины роста стоимости перевозок: общая инфляция, из-за которой у авиакомпаний растут расходы, и повышение спроса при неизменности предложения. В некоторых случаях, считает собеседник, билеты могут подорожать в два раза.

— Для пассажира высокий уровень занятости кресел означает, что на нужный ему рейс билетов может просто не быть в продаже даже по самым высоким тарифам — по крайней мере в эконом-класс. А билеты на какой-то маршрут, которые раньше стоили, например, 7 тысяч рублей, теперь будут стоить 12 или 15 тысяч. Цены балансируют спрос и предложение: если мест не хватает, можно продавать их дороже, — объясняет Валерий Чусов.

S7 — яркий пример того, как обслуживание значительной части парка самолётов оказалось невозможным из-за санкций Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











При этом ситуация с полностью занятыми креслами выгодна для авиакомпаний — в этом случае доходы перевозчиков растут, а самолёты работают с полной отдачей. Но есть и обратная сторона: авиакомпании не могут обеспечить повышение спроса.

— Это означает, что провозные ёмкости близки к пределу. При таком высоком спросе авиакомпании обычно увеличивают флот — чтобы увезти не только тех, кто заплатит 15 тысяч, но и тех, кто готов потратить 7 тысяч, и не полетел из-за слишком высокой стоимости. Сейчас источников пополнения флота у российских авиакомпаний нет: зарубежные поставщики с ними не работают, а внутренние производители в очередной раз «сдвинули сроки вправо», — прокомментировал Валерий Чусов.

Если ситуация не изменится, то рост цен продолжится и в 2026 году — по мнению эксперта, за 2025 год едва ли появится достаточно новых самолётов, чтобы обеспечить спрос.

— Мы возвращаемся во времена СССР, когда по крайней мере в сезон все самолёты летали полными. В СССР спрос регулировался многочасовыми очередями в авиакассах. А во времена интернета и свободного ценообразования будут просто расти тарифы, — заключил авиаэксперт.