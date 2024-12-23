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Зима До -46 градусов: когда в Новосибирске были самые сильные морозы — показываем в одной картинке

До -46 градусов: когда в Новосибирске были самые сильные морозы — показываем в одной картинке

В полюсе холода в регионе находятся Искитим, Маслянино и Посевная

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13 комментариев

Самые сильные холода зарегистрировали в 2020 и 2021 годах

Источник:

В Новосибирске в январе прогнозируют мороз до -45 градусов. При этом в регионе температуры за последние 10 лет опускались еще ниже. НГС выяснил, в каких именно городах и когда фиксировали такие морозы. Показываем в инфографике.

Источник:

В 2014 году температура опускалась до -41 градуса в Искитиме 3 февраля. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС». В следующий раз сильные морозы в -42 градуса зарегистрировали в Маслянино 22 января 2018 года.

— Искитим, Маслянино, Посевная — полюс холода, юго-восток области, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»

Спустя год температура опускалась до -44 градусов в Искитиме 5 февраля. В декабре 2020 года морозы в -46 градусов синоптики зафиксировали в Северном и Маслянино. Новая волна холода пришла через месяц, и 25 января 2021 года до -46 градусов похолодало в Искитиме.

В конце декабря в Новосибирске ожидается температура на 2-4 градуса выше нормы. Интенсивные снегопады возможны после 25 декабря.

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Мороз Холода Синоптики Искитим Маслянино Новосибирская область
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Комментарии
13
Коляныч 2.0
41 минута
Только в России дарят селедкам шубы к Новому году. Остальные страны нам завидуют.
Виталий Алексеевич
1 час
Как всегда погодники не в курсе, что у них нод носом делалось?! Мы с сыном помоему в 2018 году на Юго Западном, в озеро на крещение ныряли при - 42 С. Даже на видео снял градусник. Им бы показать!
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