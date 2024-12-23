До -46 градусов: когда в Новосибирске были самые сильные морозы — показываем в одной картинке

Самые сильные холода зарегистрировали в 2020 и 2021 годах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в январе прогнозируют мороз до -45 градусов. При этом в регионе температуры за последние 10 лет опускались еще ниже. НГС выяснил, в каких именно городах и когда фиксировали такие морозы. Показываем в инфографике.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2014 году температура опускалась до -41 градуса в Искитиме 3 февраля. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС». В следующий раз сильные морозы в -42 градуса зарегистрировали в Маслянино 22 января 2018 года.

— Искитим, Маслянино, Посевная — полюс холода, юго-восток области, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»

Спустя год температура опускалась до -44 градусов в Искитиме 5 февраля. В декабре 2020 года морозы в -46 градусов синоптики зафиксировали в Северном и Маслянино. Новая волна холода пришла через месяц, и 25 января 2021 года до -46 градусов похолодало в Искитиме.