До -46 градусов: когда в Новосибирске были самые сильные морозы — показываем в одной картинке

В Новосибирске в январе прогнозируют мороз до -45 градусов. При этом в регионе температуры за последние 10 лет опускались еще ниже. НГС выяснил, в каких именно городах и когда фиксировали такие морозы. Показываем в инфографике.
В 2014 году температура опускалась до -41 градуса в Искитиме 3 февраля. Об этом сообщили в «Западно-Сибирском УГМС». В следующий раз сильные морозы в -42 градуса зарегистрировали в Маслянино 22 января 2018 года.
— Искитим, Маслянино, Посевная — полюс холода, юго-восток области, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС»
Спустя год температура опускалась до -44 градусов в Искитиме 5 февраля. В декабре 2020 года морозы в -46 градусов синоптики зафиксировали в Северном и Маслянино. Новая волна холода пришла через месяц, и 25 января 2021 года до -46 градусов похолодало в Искитиме.
В конце декабря в Новосибирске ожидается температура на 2-4 градуса выше нормы. Интенсивные снегопады возможны после 25 декабря.