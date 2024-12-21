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Зима Морозы -28 градусов и потепление: какая будет температура в конце декабря — ответ синоптиков

Морозы -28 градусов и потепление: какая будет температура в конце декабря — ответ синоптиков

Стал известен прогноз погоды на третью декаду последнего месяца 2024 года

1 398
3 комментария

Температура может упасть до -28 градусов

Источник:

В Новосибирске в последнюю декаду декабря средняя температура будет -10… -15 градусов. Это выше нормы на 2–4 градуса. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, пока прогноз показывает, что будет теплее, чем обычно в это время.

Синоптики составили прогноз на третью декаду декабря. В первой половине декады ожидается понижение температуры. По ночам обещают -16… -21 градус, местами до -28 градусов. Днем температура будет от -12 до -17 градусов.

Во второй половине декады синоптики ждут потепления. Температура ночью будет -5… -12 градусов. А днем поднимется до -3… -8 градусов.

— Пока всё выглядит так, что всё в пределах нормы. Достаточно теплая погода, потому что будут сохраняться осадки. Комфортная должна быть погода, — добавила начальник отдела метеоцентра Наталья Кичанова.

Снегопады будут всю декаду разной интенсивности, но все-таки после 25 декабря снега будет больше.

В Новосибирске будут теплые выходные, но в понедельник резко похолодает. Синоптики дали прогноз погоды на три дня.

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Комментарии
3
LG>
54 минуты
Легко вещать и обещать, когда нет никакой ответственности за свои прогнозы. Тут недавно обещали неделю морозов ниже -30 в начале декабря. Не случилось даже -20. После таких ляпов как относиться к этим "специалистам"?
Гость
1 час
А я Мальчик-бананан! Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
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