Морозы -28 градусов и потепление: какая будет температура в конце декабря — ответ синоптиков

Температура может упасть до -28 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в последнюю декаду декабря средняя температура будет -10… -15 градусов. Это выше нормы на 2–4 градуса. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, пока прогноз показывает, что будет теплее, чем обычно в это время.

Синоптики составили прогноз на третью декаду декабря. В первой половине декады ожидается понижение температуры. По ночам обещают -16… -21 градус, местами до -28 градусов. Днем температура будет от -12 до -17 градусов.

Во второй половине декады синоптики ждут потепления. Температура ночью будет -5… -12 градусов. А днем поднимется до -3… -8 градусов.

— Пока всё выглядит так, что всё в пределах нормы. Достаточно теплая погода, потому что будут сохраняться осадки. Комфортная должна быть погода, — добавила начальник отдела метеоцентра Наталья Кичанова.

Снегопады будут всю декаду разной интенсивности, но все-таки после 25 декабря снега будет больше.