Новосибирцев ждут морозы до -19 градусов после теплых выходных

Погода в субботу идеально подходит для прогулок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске будут теплые выходные, но в понедельник резко похолодает. Синоптики дали прогноз погоды на три дня.

— В субботу с юга придет облачность с осадками. С юга пришел теплый фронт, и мы находимся в теплом секторе. Теплую воздушную массу к нам приносит с Северного Казахстана. Наблюдается повышение температуры небольшое, но кратковременное. И в воскресенье температура уже постепенно понижается, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 21 декабря, ночью будет умеренный снег. Ветер обещают юго-западный 3–8 м/с — ночью он будет сильнее. Температура в ночные часы -6… -8 градусов. К утру будет похолодание до -9… -11 градусов.

В воскресенье, 21 декабря, преимущественно без осадков в городе. Ветер также юго-западный 2–7 м/с. Ночью температура опустится до -14… -16 градусов, а днем будет -10… -12 градусов.

В понедельник, 22 декабря, без осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Ночью обещают -15… -17 градусов, а в пригороде до -19 градусов. Днем температура поднимется до -12… -14 градусов.