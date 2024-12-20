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Зима Новосибирцев ждут морозы до -19 градусов после теплых выходных

Новосибирцев ждут морозы до -19 градусов после теплых выходных

Температура в городе резко изменится

1 306
8 комментариев

Погода в субботу идеально подходит для прогулок

Источник:

В Новосибирске будут теплые выходные, но в понедельник резко похолодает. Синоптики дали прогноз погоды на три дня.

— В субботу с юга придет облачность с осадками. С юга пришел теплый фронт, и мы находимся в теплом секторе. Теплую воздушную массу к нам приносит с Северного Казахстана. Наблюдается повышение температуры небольшое, но кратковременное. И в воскресенье температура уже постепенно понижается, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 21 декабря, ночью будет умеренный снег. Ветер обещают юго-западный 3–8 м/с — ночью он будет сильнее. Температура в ночные часы -6… -8 градусов. К утру будет похолодание до -9… -11 градусов.

В воскресенье, 21 декабря, преимущественно без осадков в городе. Ветер также юго-западный 2–7 м/с. Ночью температура опустится до -14… -16 градусов, а днем будет -10… -12 градусов.

В понедельник, 22 декабря, без осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Ночью обещают -15… -17 градусов, а в пригороде до -19 градусов. Днем температура поднимется до -12… -14 градусов.

Специальные погодные сервисы уже составили предварительный прогноз погоды на январь в Новосибирске. Температура может опуститься ниже -40 градусов.

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Комментарии
8
Гость
44 минуты
Да неважно какая температура на улице. Главное чтобы отопление было в квартирах .
Гость
18 минут
Санаторий, а не зима. Каждый бы год так.
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