Подорожание проезда в общественном транспорте и прямая линия с Путиным: главные новости Новосибирска 19 декабря

День был насыщен инфоповодами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день через новостные ленты проходят десятки новостей. Некоторые остаются практически незамеченными, другие же собирают тысячи просмотров. НГС выбрал пять самых интересных событий Новосибирска за 19 декабря.

Теперь уже точно: в Новосибирске поднимают цену проезда в общественном транспорте

Мэрия опубликовала постановление об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска. Согласно документам, цены на проезд и перевоз багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро вырастет до 40 рублей. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего понедельника, 23 декабря.

«Дорога перекрыта»: в Новосибирске полыхает жилой дом — видео с места

В Новосибирске на улице Фадеева утром 19 декабря загорелся частный жилой дом. По данным регионального МЧС, общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Огнем поврежден частный дом, баня и автомобиль «Нива» под общей кровлей с домом. Информация о пострадавших не поступала.

«Будет скрытая маргинализация»: детям мигрантов запретили учиться в школах без знания русского — к каким проблемам это приведет

Депутаты Госдумы практически единогласно приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Однако критерии и порядок тестирования пока не определены. Корреспондент НГС пообщался с экспертами, чтобы разобраться, к чему может привести такое решение властей.

Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Власти Новосибирска изымают участки в НСТ «Комета-Березка» у Плющихинского жилмассива ради дороги. Постановление об этом появилась на муниципальном портале. Всего семь участков заберут для муниципальных нужд, а именно магистрали в Октябрьском районе. Примерное расположение участков для изъятия — в материале НГС.

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