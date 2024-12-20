НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

вос.

 755мм 83%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Город Подорожание проезда в общественном транспорте и прямая линия с Путиным: главные новости Новосибирска 19 декабря

Подорожание проезда в общественном транспорте и прямая линия с Путиным: главные новости Новосибирска 19 декабря

НГС выбрал пять самых интересных событий

214
1 комментарий

День был насыщен инфоповодами

Источник:

Каждый день через новостные ленты проходят десятки новостей. Некоторые остаются практически незамеченными, другие же собирают тысячи просмотров. НГС выбрал пять самых интересных событий Новосибирска за 19 декабря.

Теперь уже точно: в Новосибирске поднимают цену проезда в общественном транспорте

Мэрия опубликовала постановление об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Новосибирска. Согласно документам, цены на проезд и перевоз багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро вырастет до 40 рублей. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего понедельника, 23 декабря.

«Дорога перекрыта»: в Новосибирске полыхает жилой дом — видео с места

В Новосибирске на улице Фадеева утром 19 декабря загорелся частный жилой дом. По данным регионального МЧС, общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Огнем поврежден частный дом, баня и автомобиль «Нива» под общей кровлей с домом. Информация о пострадавших не поступала.

«Будет скрытая маргинализация»: детям мигрантов запретили учиться в школах без знания русского — к каким проблемам это приведет

Депутаты Госдумы практически единогласно приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Однако критерии и порядок тестирования пока не определены. Корреспондент НГС пообщался с экспертами, чтобы разобраться, к чему может привести такое решение властей.

Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Власти Новосибирска изымают участки в НСТ «Комета-Березка» у Плющихинского жилмассива ради дороги. Постановление об этом появилась на муниципальном портале. Всего семь участков заберут для муниципальных нужд, а именно магистрали в Октябрьском районе. Примерное расположение участков для изъятия — в материале НГС.

«Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться»: Путин ответил на главные вопросы россиян

19 декабря прошла прямая линия Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией по итогам года. Президент отвечал на вопросы граждан, в том числе из Новосибирска. Среди самых интересующих новосибирцев тем оказались проблемы в сфере здравоохранения, жилья, внутренней политики и расчёта пенсионных выплат.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Происшествия Новости Транспорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
По результатам выступления Путина. - экономика России за 2 года выросла на 8%, США на 5-6%, Евросоюз на 0% 👍 - инфляция в 2024 окoло 9,3%, а рост реальных доходов граждан +9% 👍 - розничная торговля выросла в натуральном выражении на 7-8% 👍 Как думаете, на какие такие средства люди покупают всё больше товаров? Неужели всё берут в кредит? Кoнечно нет! Идёт реальный рост благосостояния россиян! 👍
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Ольга,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление