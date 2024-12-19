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Происшествия «Дорога перекрыта»: в Новосибирске полыхает жилой дом — видео с места

«Дорога перекрыта»: в Новосибирске полыхает жилой дом — видео с места

Огонь полностью охватил жилое здание

4 743
10 комментариев

Огонь охватил весь дом

Источник:

В Новосибирске на улице Фадеева горит частный жилой дом. Огонь полностью охватил здание, пламя рвется через крышу. Видео с места опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщают очевидцы, на месте работают пожарные, одну полосу заняла машина спецслужб. По улице Фадеева собралась пробка.

— Пожар, дорога перекрыта, — пишут очевидцы в сервисе 2ГИС.

Здание находится у дороги, одну полосу занял пожарный автомобиль, на участке собралась пробка

Источник:

Посмотрите видео с места

Источник:

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по региону, информация о случившемся уточняется.

Вчера в Новосибирской области двое маленьких детей погибли в пожаре.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар полностью потушили. Возгорание произошло в деревянном одноэтажном доме на двух хозяев. По прибытию пожарных расчетов он был полностью в огне.

Сотрудники МЧС России защитили соседние частные дома от перехода огня и ликвидировали открытое горение за 25 минут. На месте работали 12 специалистов и три единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

По оперативным данным, общая площадь пожар около 40 квадратных метров. Огнем поврежден частный дом, баня и автомобиль «Нива» под общей кровлей с домом.

Причину предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

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Огонь Пожар Жилой дом
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Комментарии
10
Гость
35 минут
Гребаная ваша реклама,НГс!
Гость
21 минута
ул. Фадеева - центр города???
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