Теперь уже точно: в Новосибирске поднимают цену проезда в общественном транспорте

Стоимость увеличится на 5 рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Власти Новосибирска окончательно решили увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Постановления об этом опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документам, цены на проезд и перевоз багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро вырастет до 40 рублей. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего понедельника, 23 декабря.

О возможном увеличении цен на проезд стало известно 5 декабря. Рост объяснили выросшими затратами на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда.

Ранее об увеличении стоимости проезда сообщили и в новосибирском метрополитене, предприятие также предложило установить цены в размере 40 рублей. При этом перевозчики, которые работают на автобусных маршрутах и вовсе считают, что тариф стоит поднимать еще больше.