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Дороги и транспорт Теперь уже точно: в Новосибирске поднимают цену проезда в общественном транспорте

Теперь уже точно: в Новосибирске поднимают цену проезда в общественном транспорте

Новый тариф начнет действовать на следующей неделе

438
3 комментария

Стоимость увеличится на 5 рублей

Источник:

Власти Новосибирска окончательно решили увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Постановления об этом опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документам, цены на проезд и перевоз багажа в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро вырастет до 40 рублей. Новые тарифы начнут действовать уже со следующего понедельника, 23 декабря.

О возможном увеличении цен на проезд стало известно 5 декабря. Рост объяснили выросшими затратами на техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда.

Ранее об увеличении стоимости проезда сообщили и в новосибирском метрополитене, предприятие также предложило установить цены в размере 40 рублей. При этом перевозчики, которые работают на автобусных маршрутах и вовсе считают, что тариф стоит поднимать еще больше.

Кстати, недавно в регионе стартовала программа по замене Единой транспортной карте (ЕТК) на «Тройку». Новая карта начнет действовать с 1 января, все, что об этом известно, читайте в нашем сюжете.

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Проезд Транспорт Цены на проезд Повышение цен на проезд
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Комментарии
4
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
2 минуты
Понятно мАскали лютуют.
Гость
3 минуты
Отличная новость,мы ,холопы подновосибирские,такие меры поддерживаем , и просим поднять проезд до 100 рублей ,а зарплату сделать 85,67 копеек
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