Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Часть земли граничит с жилмассивом, часть входит в НСТ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска изымают участки в НСТ «Комета-Березка» у Плющихинского жилмассива ради дороги. Постановление об этом появилась на муниципальном портале.

Согласно документу, всего семь участков заберут для муниципальных нужд, а именно магистрали в Октябрьском районе. Часть земли находится в НСТ «Комета-Березка», часть относится к жилмассиву.

В течение 10 дней, начиная с 17 декабря, департамент транспорта должен уведомить собственников, организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемой земли и убытков, а также заключить соглашения об изъятии.

Всего мэрия выделила семь участков в НСТ «Комета-Березка».

Примерное расположение участков для изъятия Источник: «Яндекс.Карты»

НГС направил запрос в пресс-центре городской администрации, чтобы узнать подробности.