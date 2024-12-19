Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Власти Новосибирска изымают участки в НСТ «Комета-Березка» у Плющихинского жилмассива ради дороги. Постановление об этом появилась на муниципальном портале.
Согласно документу, всего семь участков заберут для муниципальных нужд, а именно магистрали в Октябрьском районе. Часть земли находится в НСТ «Комета-Березка», часть относится к жилмассиву.
В течение 10 дней, начиная с 17 декабря, департамент транспорта должен уведомить собственников, организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемой земли и убытков, а также заключить соглашения об изъятии.
Всего мэрия выделила семь участков в НСТ «Комета-Березка».
НГС направил запрос в пресс-центре городской администрации, чтобы узнать подробности.
Недавно мэрия опубликовала документ, по которому можно изъять участки с частными домами на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. На их месте должен появиться комплекс для африканских животных. Журналисты НГС поговорили с одной из жительниц о грядущем переезде и жизни рядом с вольерами зоопарка.