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Дороги и транспорт Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Власти Новосибирска изымают участки у Плющихинского жилмассива ради дороги — карта

Всего заберут семь земельных участков

1 174
4 комментария

Часть земли граничит с жилмассивом, часть входит в НСТ

Источник:

Власти Новосибирска изымают участки в НСТ «Комета-Березка» у Плющихинского жилмассива ради дороги. Постановление об этом появилась на муниципальном портале.

Согласно документу, всего семь участков заберут для муниципальных нужд, а именно магистрали в Октябрьском районе. Часть земли находится в НСТ «Комета-Березка», часть относится к жилмассиву.

В течение 10 дней, начиная с 17 декабря, департамент транспорта должен уведомить собственников, организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемой земли и убытков, а также заключить соглашения об изъятии.

Всего мэрия выделила семь участков в НСТ «Комета-Березка».

Примерное расположение участков для изъятия

Источник:

НГС направил запрос в пресс-центре городской администрации, чтобы узнать подробности.

Недавно мэрия опубликовала документ, по которому можно изъять участки с частными домами на территории Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило. На их месте должен появиться комплекс для африканских животных. Журналисты НГС поговорили с одной из жительниц о грядущем переезде и жизни рядом с вольерами зоопарка.

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ПО ТЕМЕ
Плющихинский жилмассив
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Комментарии
5
Zemb
26 минут
и в куды эта дорога будет? или назначение участка потом слегка изменят на 26 этажей? 😎
пользователь ГЛОНАСС
20 минут
Очень интересно, но ничего не понятно! Что магистраль? По моему кто-то лукавит...
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