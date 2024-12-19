«Будет скрытая маргинализация»: детям мигрантов запретили учиться в школах без знания русского — к каким проблемам это приведет

В российских школах, по данным Министерства просвещения, обучается более 200 тысяч детей мигрантов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Депутаты Госдумы практически единогласно приняли закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Пока не определены критерии и порядок тестирования — их разработкой займутся специалисты Министерства просвещения и Рособрнадзора. Корреспондент НГС пообщался с экспертами, чтобы разобраться, к чему может привести такое решение властей.

Как теперь будет работать система

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новое решение, отметил, что с начала года парламентом уже было принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

Тестирование по русскому языку для иностранных детей перед поступлением в школу станет обязательным и бесплатным. Порядок экзамена определит Министерство просвещения. Детей, не прошедших тестирование, можно будет зачислить в школу позже — после улучшения знания языка. Количество попыток сдать экзамен не ограничено.

В октябре по инициативе Минпроса было проведено тестирование на знание русского языка среди иностранных школьников. По данным мониторинга, диагностику прошли 154 800 детей иностранных граждан, это около 74% от общего числа обучающихся в российских школах детей-мигрантов. Результаты показали, что всего в стране насчитывается порядка 208 тысяч школьников без российского гражданства.

При этом более 58% детей успешно справились с диагностикой. Тем не менее, у 23% обнаружили трудности в обучении, а 18% плохо владеют русским языком или не владеют им вовсе.

— Законопроект позволит обеспечить защиту прав граждан России на образование, а также гарантирует его доступность и качество, — отметила вице-спикер Госдумы и автор закона Ирина Яровая.

Яровая при этом указала, что трудовым мигрантам совершенно не обязательно привозить с собой в РФ своих несовершеннолетних детей.

— Мы исходим из того, что большинство тех, кто хотел бы обучаться в российской школе, обладают знанием русского языка или будут им обладать, — объяснила автор законопроекта.

Кроме того, в школы не будут принимать детей, находящихся на территории России нелегально. При приеме необходимо предоставить документ, подтверждающий легальность пребывания.

«Не понимает ни слова, но тройку я обязан нарисовать»

Учителя не понимают, как они должны учить детей, которые не говорят на русском языке Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В министерстве образования Новосибирской области НГС сообщили, что сейчас на территории региона в школах учатся 4 740 детей мигрантов. На начало этого учебного года проводилось тестирование на знание русского языка среди 4 614 детей (родители 126 детей отказались от диагностики).

— Количество обучающихся не владеющих или слабо владеющих русским языком составило 899 человек (19,5%), количество владеющих русским языком — 2 567 человек (55,6%), обучающихся, владеющие русским языком, но испытывающих трудности в освоении образовательных программ — 1 148 человек (24,9%), — рассказали в областном Минобре.

В министерстве при этом добавили, что поддерживают новый закон, запрещающий детям мигрантов, не владеющим русским языком, обучаться в школах.

Корреспондент НГС пообщался со школьными учителями, чтобы понять, как они относятся к новому закону. Педагоги отмечают, что учить детей без знания русского языка очень сложно, а точнее — практически невозможно. Особенно это касается гуманитарных предметов, таких как русский язык и литература.

— У нас в школе достаточно много детей мигрантов. Некоторые из них свободно общаются на русском, а некоторые не знают его вообще, кроме каких-то общих слов и фраз. Мне не совсем понятно, как выстраивать образовательный процесс для таких учеников, — объяснил НГС учитель русского языка и литературы одной из школ Октябрьского района.

По словам педагога, новый закон он поддерживает и не считает его каким-то дискредитирующим и несправедливым.

— Я считаю, что так и должно быть. Им же никто не запрещает учиться — просто выучите язык хотя бы на базовом уровне. Учителям фактически запрещено ставить двойки за четверть и за год — всегда нужно «вытягивать на тройку». Вот и получается, что ученик не понимает по-русски ни слова, но тройку по этому предмету я ему нарисовать обязан. Вот это как раз неправильно и несправедливо, — подчеркнул учитель.

Согласилась с коллегой и учитель русского языка из другой школы. В разговоре с НГС педагог отметила, что закон считает «отчасти спорным, но справедливым».

— С одной стороны, конечно, жалко детей — они будут пропускать какую-то часть образовательного процесса — им будет потом сложнее интегрироваться в систему. С другой стороны, обучение детей без языка — это настоящее издевательство над учителями. То есть буквально, я веду урок, а ученик вообще ничего не понимает. Чему он должен научиться и для какой цели вообще тогда ходит в школу — мне непонятно, — отметила собеседница НГС.

«Образование — главный инструмент для интеграции мигрантов»

Эксперты говорят, что к новому закону есть большое количество вопросов Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Как рассказал НГС основатель портала Migrant.uz Ботиржон Шермухаммад, в российских школах количество детей мигрантов составляет менее 1% от всех школьников страны. По его мнению, проблема не настолько острая, чтобы принимать запретительные законы.

— Дети быстро обучаются русскому языку, когда находятся в школьной среде. Уже через несколько месяцев они начинают на нем говорить лучше, чем родители. Родители при этом тоже интегрируются в общество — ходят на родительские собрания, участвуют в школьной жизни. Образование — это главный инструмент для интеграции мигрантов, — сказал Ботиржон Шермухаммад.

По словам собеседника НГС, пока непонятно, чем будут заниматься дети мигрантов, если им откажут в зачислении в школу. Он считает, что это серьезная проблема, с которой властям предстоит разобраться.

— Взамен ничего не предлагается. Будут ли какие-то дополнительные языковые курсы, чтобы дети могли подготовиться к зачислению? Нужно дать какую-то альтернативу, чтобы дети могли обучаться и в последствии приносили пользу российскому обществу, — подчеркнул Ботиржон Шермухаммад.

Похожего мнения придерживается директор католического центра «Каритас» в Новосибирске Дарья Рассказова. Причины нового закона ей понятны, но она не видит альтернатив, которые предлагались бы для таких детей.

— Мы понимаем опасения учителей — мы очень плотно общаемся со школами. Они так и говорят, что в классе условно 30 человек, 5 из них — мигранты. Поскольку эти дети не знают языка и не понимают, о чем говорят на уроке, они занимаются черт-те чем на последних партах, — отметила Дарья Рассказова.

Директор центра при этом считает, что сам закон — это нормально. По ее мнению, такое решение, вероятно, даже повысит уровень образования в российских школах.

— Нужны альтернативы — какие-то кружки, дополнительные занятия. По сути — это такие же дети, для которых отсутствие языка является большим препятствием. В нашем центре мы уделяем львиную долю времени на помощь таким детям, например, в решении домашних заданий. Как правило родители таких детей сами плохо знают русский язык, поэтому помочь с выполнением заданий не могут, — объяснила Дарья Рассказова.

«Законодатели занимаются деструктивной деятельностью»

Закон, принятый Госдумой, является «очень вредным» и противоречит действующему законодательству. Об этом НГС заявила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Чудиновских.

— Закон противоречит действующему законодательству в сфере образования. Что теперь будет? Если детей не берут в школу, значит они будут просто сидеть дома — будет скрытая маргинализация. Либо же они будут обучаться под руководством педагогов из религиозных школ, которые у нас, как правило, находятся при мечетях. Нужно ли это нашим законодателям? , — задается вопросом Ольга Чудиновских.

Вызывает недоумение у эксперта и то, как будут поступать с детьми мигрантов, у которых уже есть российское гражданство. В законе это никак не прописано.

— Любой человек имеет право на образование. Наши законодатели занимаются деструктивной деятельности, абсолютно не думая о последствиях, — подчеркнула Ольга Чудиновских.