Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Обычно вопросы людей попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию, и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.

В этом году в подготовке к прямой линии использовал искусственный интеллект. По словам Дмитрия Пескова, нейросеть структурирует данные, делает многие процессы быстрее и значительно сокращает время работы.