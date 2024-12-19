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Политика Итоги с Путиным онлайн-трансляция Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

Мы будем следить за каждым словом и рассказывать вам самое важное

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5 комментариев

В конце года принято подводить итоги. Но, пожалуй, самый длинный список годовых результатов — у Владимира Путина. Каждый год (за редким исключением) российский президент выходит в народ и рассказывает, чего удалось достичь за последние несколько месяцев, и делится планами на будущее. Этот год не станет исключением. Давайте подводить итоги с Путиным вместе в этой онлайн-трансляции.

Илья Ненко

Обычно вопросы людей попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию, и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.

В этом году в подготовке к прямой линии использовал искусственный интеллект. По словам Дмитрия Пескова, нейросеть структурирует данные, делает многие процессы быстрее и значительно сокращает время работы.

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Илья Ненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что судя по обращениям россиян, в этом году их меньше волнуют международные проблемы.

Чаще всего люди пишут на темы, связанные со спецоперацией. Также граждан интересуют инфраструктура, поддержка многодетных семей, экономика, медицина, социальная сфера и ЖКХ.

А вас какая тема интересует больше остальных?

Спецоперация
Инфраструктура
Поддержка многодетных семей
Экономика
Медицина
Социальная сфера
ЖКХ
Все эти темы для меня очень важны
Меня ничего из этого не интересует — у меня всё хорошо
Мне всё равно
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Илья Ненко

С недавнего времени Владимир Путин объединил прямую линию с жителями страны с большой пресс-конференцией. Теперь в объединенном мероприятии президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

В этом году мероприятие начнется в 12:00 мск. Естественно, ответить на каждый вопрос у президента вряд ли получится — в адрес главы государства поступило более 2 миллионов обращений со всей страны. Но на самые важные и волнующие вопросы мы наверняка ответы услышим.

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Владимир Путин Президент Прямая линия Онлайн-трансляция Россия Дмитрий Песков Вопросы Ответы Политика Экономика
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Комментарии
6
Гость
1 минута
Четвертьвековой юбилей "Лапши по Путински" .
Гость
1 минута
Помним. Верим. Скорбим.
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