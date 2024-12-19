Путин ответит на вопросы россиян — подводим итоги года в онлайн-трансляции

В конце года принято подводить итоги. Но, пожалуй, самый длинный список годовых результатов — у Владимира Путина. Каждый год (за редким исключением) российский президент выходит в народ и рассказывает, чего удалось достичь за последние несколько месяцев, и делится планами на будущее. Этот год не станет исключением. Давайте подводить итоги с Путиным вместе в этой онлайн-трансляции.
Обычно вопросы людей попадают к сотрудникам телеканалов, которые будут вести трансляцию, и администрации президента. Информацию проверяют, а затем обращения группируют по темам.
В этом году в подготовке к прямой линии использовал искусственный интеллект. По словам Дмитрия Пескова, нейросеть структурирует данные, делает многие процессы быстрее и значительно сокращает время работы.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, анонсируя сегодняшнее мероприятие, рассказал, что судя по обращениям россиян, в этом году их меньше волнуют международные проблемы.
Чаще всего люди пишут на темы, связанные со спецоперацией. Также граждан интересуют инфраструктура, поддержка многодетных семей, экономика, медицина, социальная сфера и ЖКХ.
А вас какая тема интересует больше остальных?
С недавнего времени Владимир Путин объединил прямую линию с жителями страны с большой пресс-конференцией. Теперь в объединенном мероприятии президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.
В этом году мероприятие начнется в 12:00 мск. Естественно, ответить на каждый вопрос у президента вряд ли получится — в адрес главы государства поступило более 2 миллионов обращений со всей страны. Но на самые важные и волнующие вопросы мы наверняка ответы услышим.