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Город Итоги с Путиным Какие вопросы новосибирцы чаще всего присылали Путину на прямую линию — список тем

Какие вопросы новосибирцы чаще всего присылали Путину на прямую линию — список тем

Пока вопросы новосибирцев не прозвучали, но несколько раз их показали на экране в ходе прямой линии

695
14 комментариев

Владимир Путин начал отвечать на вопросы жителей страны в 12 часов по московскому времени

Источник:

Во время эфира прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, стало известно, какие вопросы больше всего интересуют жителей Новосибирской области. Статистику привели во время эфира.

На первом месте оказались вопросы участников СВО и их семей. Также новосибирцев интересуют проблемы в сфере здравоохранения, жилья, внутренней политики и расчёта пенсионных выплат, выяснили модераторы мероприятия.

Пока не прозвучало ни одного вопроса из Новосибирской области

Источник:

Несколько вопросов от новосибирцев показали на большом экране в зале, где находится президент и журналисты. Один из них касался строительства приюта для бездомных животных, другой — развития метрополитена, еще один — ипотеки. Заданы на прямую президенту они не были.

На сайте НГС идёт трансляция пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина — о чём уже рассказал президент 19 декабря.

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Комментарии
14
Ося!
39 минут
один вопрос когда закончится овс ?
American Bear
51 минута
самый частый "Ну када уже?"
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Анна Скок
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