Какие вопросы новосибирцы чаще всего присылали Путину на прямую линию — список тем

Во время эфира прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, стало известно, какие вопросы больше всего интересуют жителей Новосибирской области. Статистику привели во время эфира.

На первом месте оказались вопросы участников СВО и их семей. Также новосибирцев интересуют проблемы в сфере здравоохранения, жилья, внутренней политики и расчёта пенсионных выплат, выяснили модераторы мероприятия.

Несколько вопросов от новосибирцев показали на большом экране в зале, где находится президент и журналисты. Один из них касался строительства приюта для бездомных животных, другой — развития метрополитена, еще один — ипотеки. Заданы на прямую президенту они не были.