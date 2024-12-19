На прямой линии с Путиным возник вопрос о приюте для животных в Новосибирске

Новосибирцы интересуются, когда в городе появится государственный приют для бездомных животных Источник: Артем Устюжанин / MSK.1.RU











В ходе прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным появился вопрос о строительстве приюта для бездомных животных в Новосибирске. Он возник на экране во время трансляции выступления президента России 19 декабря. Озвучен он не был.

Это уже второй вопрос новосибирцев, адресованный президенту сегодня Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU











— Когда будут строить приюты для бездомных животных? В Новосибирске ни одного государственного нет, — задаётся вопросом местный житель.

В 2022 году в Новосибирске обсуждали вопрос строительства муниципального приюта для бездомных животных. Стоимость проекта оценили в 10 миллионов рублей, подготовить документацию планировалось до весны 2023 года.

Не все вопросы, которым задаются жители страны, озвучивают на мероприятии, большинство транслируют на экранах в зале, где находится президент и журналист. Ранее в таком же формате новосибирцы задали Владимиру Путину вопрос про ипотеку — его показали на экране.