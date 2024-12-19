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Животные Итоги с Путиным На прямой линии с Путиным возник вопрос о приюте для животных в Новосибирске

На прямой линии с Путиным возник вопрос о приюте для животных в Новосибирске

Сегодня президент отвечает на вопросы жителей страны

705
18 комментариев

Новосибирцы интересуются, когда в городе появится государственный приют для бездомных животных

Источник:

В ходе прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным появился вопрос о строительстве приюта для бездомных животных в Новосибирске. Он возник на экране во время трансляции выступления президента России 19 декабря. Озвучен он не был.

Это уже второй вопрос новосибирцев, адресованный президенту сегодня

Источник:

— Когда будут строить приюты для бездомных животных? В Новосибирске ни одного государственного нет, — задаётся вопросом местный житель.

В 2022 году в Новосибирске обсуждали вопрос строительства муниципального приюта для бездомных животных. Стоимость проекта оценили в 10 миллионов рублей, подготовить документацию планировалось до весны 2023 года.

Не все вопросы, которым задаются жители страны, озвучивают на мероприятии, большинство транслируют на экранах в зале, где находится президент и журналист. Ранее в таком же формате новосибирцы задали Владимиру Путину вопрос про ипотеку — его показали на экране.

НГС ведёт трансляцию пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина — о чём уже сказал президент 19 декабря.

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Комментарии
18
Гость
29 минут
Людям нужно поменьше животных выкидывать, нужно начать с самих себя. Не заводить необдуманно животных
Гость
34 минуты
Однозначно приют должен быть, это такие же существа, как и мы, только им нужна наша помощь!
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