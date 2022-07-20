На проект приюта для животных в Новосибирске выделили 10 млн рублей

В Новосибирске недалеко от микрорайона «Пригородный простор» построят приют для животных. За подготовку проекта могут заплатить 9,9 миллиона рублей из городского бюджета.



По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска. В качестве площадки выбрали Толмачевское шоссе, 53а. Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезичесике и прочие изыскания, подготовить рабочую и сметную документацию, а затем направить документы на госэкспертизу. В приюте будут работать ветеринарный пункт, площадка для контактного общения с животными, парковка.