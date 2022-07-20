На проект приюта для животных в Новосибирске выделили 10 млн рублей
Документацию должны подготовить к концу апреля
В Новосибирске недалеко от микрорайона «Пригородный простор» построят приют для животных. За подготовку проекта могут заплатить 9,9 миллиона рублей из городского бюджета.
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирска. В качестве площадки выбрали Толмачевское шоссе, 53а. Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезичесике и прочие изыскания, подготовить рабочую и сметную документацию, а затем направить документы на госэкспертизу. В приюте будут работать ветеринарный пункт, площадка для контактного общения с животными, парковка.
Организация сможет принять 250 собак и 50 кошек.
Заявки на участие в торгах принимают до 4 августа. Подготовить документацию должны до 10 апреля 2023 года.
О планах по строительству приюта для животных в Новосибирске стало известно в конце прошлого года. В нем планируют организовать хоспис.