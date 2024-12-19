«Как простым жителям взять ипотеку?»: новосибирцы обратились к Владимиру Путину из-за ставок в 26-28%

Жители Новосибирска поинтересовались у Владимира Путина, как при текущих ставках возможно взять ипотеку. Этот вопрос появился на экране во время прямой линии президента, сообщает ряд Telegram-каналов.
— Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку, когда ставка 26-28%? , — задаются вопросом новосибирцы.
Ответит ли на него Владимир Путин в ходе прямой линии — пока неизвестно.
Сегодня прямая линия проходит в смешанном формате с итоговой пресс-конференцией. В рамках мероприятия президент подводит итоги текущего года, а также отвечает на вопросы от жителей страны, а также от журналистов, которые находятся на мероприятии. Такой формат пресс-конференции используется уже третий раз.
О чем говорит Владимир Путин в ходе прямой линии можно узнать в онлайн-трансляции.