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Экономика Итоги с Путиным «Как простым жителям взять ипотеку?»: новосибирцы обратились к Владимиру Путину из-за ставок в 26-28%

«Как простым жителям взять ипотеку?»: новосибирцы обратились к Владимиру Путину из-за ставок в 26-28%

Президент сегодня проводит прямую линию и отвечает на вопросы жителей страны

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28 комментариев

На прямую линию поступило уже более миллиона вопросов

Источник:

Жители Новосибирска поинтересовались у Владимира Путина, как при текущих ставках возможно взять ипотеку. Этот вопрос появился на экране во время прямой линии президента, сообщает ряд Telegram-каналов.

— Как нам, простым жителям Новосибирска, взять ипотеку, когда ставка 26-28%? , — задаются вопросом новосибирцы.

Снимок расходится по телеграм-каналам

Источник:

Ответит ли на него Владимир Путин в ходе прямой линии — пока неизвестно.

Сегодня прямая линия проходит в смешанном формате с итоговой пресс-конференцией. В рамках мероприятия президент подводит итоги текущего года, а также отвечает на вопросы от жителей страны, а также от журналистов, которые находятся на мероприятии. Такой формат пресс-конференции используется уже третий раз.

О чем говорит Владимир Путин в ходе прямой линии можно узнать в онлайн-трансляции.

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Комментарии
29
kolhoznik
1 час
как простым людям взять ипотеку?? просто обратится ы банк))))
23354234523
1 час
а зачем ипотека простым жителям новосибирска?
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