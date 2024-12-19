«Власти не занимаются этим вопросом»: новосибирцы захотели узнать у Путина про строительство метро

Составы будут состоять из пяти вагонов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ходе прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным новосибирцы хотели узнать у президента о продолжении строительства метрополитена. Вопрос появился на экране во время трансляции выступления президента России 19 декабря. Озвучен он не был.

— Когда же в Новосибирске будет продолжено развитие метро? Власти совершенно не хотят заниматься этим вопросом, — поинтересовались новосибирцы.

Вопросы из разных регионов транслируются на экранах в зале с президентом и журналистами Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU











Накануне НГС писал, что власти Новосибирска начали сотрудничать с белорусскими метростроителями. 17 декабря мэр Максим Кудрявцев посетил «Минскметропроект», с которым летом заключили соглашение о помощи в проектировании новосибирской подземки.

По словам главы города, проект сейчас предусматривает создание второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское» и двух новых станций: «Гусинобродская» и «Молодежная».

Ранее НГС писал о том, что эксперты раскритиковали отношение Новосибирска к развитию метро. Кроме того, в сентябре 2024 года мэрия начала искать нового подрядчика для введения в эксплуатацию станции метро «Спортивная». В начале ноября на станции ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли для безопасности проезда.