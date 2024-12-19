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Дороги и транспорт Итоги с Путиным «Власти не занимаются этим вопросом»: новосибирцы захотели узнать у Путина про строительство метро

«Власти не занимаются этим вопросом»: новосибирцы захотели узнать у Путина про строительство метро

Вопрос из Новосибирска показали на экране в зале, где идет прямая линия с президентом

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32 комментария

Составы будут состоять из пяти вагонов

Источник:

В ходе прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным новосибирцы хотели узнать у президента о продолжении строительства метрополитена. Вопрос появился на экране во время трансляции выступления президента России 19 декабря. Озвучен он не был.

— Когда же в Новосибирске будет продолжено развитие метро? Власти совершенно не хотят заниматься этим вопросом, — поинтересовались новосибирцы.

Вопросы из разных регионов транслируются на экранах в зале с президентом и журналистами

Источник:

Накануне НГС писал, что власти Новосибирска начали сотрудничать с белорусскими метростроителями. 17 декабря мэр Максим Кудрявцев посетил «Минскметропроект», с которым летом заключили соглашение о помощи в проектировании новосибирской подземки.

По словам главы города, проект сейчас предусматривает создание второго перегонного тоннеля между станциями «Березовая роща» и «Золотая нива», электродепо «Волочаевское» и двух новых станций: «Гусинобродская» и «Молодежная».

Ранее НГС писал о том, что эксперты раскритиковали отношение Новосибирска к развитию метро. Кроме того, в сентябре 2024 года мэрия начала искать нового подрядчика для введения в эксплуатацию станции метро «Спортивная». В начале ноября на станции ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли для безопасности проезда.

На сайте НГС идёт трансляцию пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина — о чём уже сказал президент 19 декабря.

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Комментарии
33
Ося!
32 минуты
Очень правильно задали этот вопрос, хотят рождаемость повысить, а как успевать ребёнка из садика забрать или уроки с ним вечером делать , если родители в пробках часами до дома с работы едут, все в пятёрочках работать не могут и мужья не у всех в состоянии трех, четырёх человек содержать😡
Гость
1 час
Да они не нехотят они не могут. Там специальная каста подобралась, распорядителей, указателей. такие посторонние соглядатые. и мирок у них узенький. отчитаться, и освоить любое бабло.
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