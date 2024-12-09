ДТП с пятью пострадавшими и погибшие в пожаре телята: главные новости Новосибирской области 8 декабря

День был насыщен событиями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Через наши новостные ленты ежедневно проходят сотни новостей. Часть из них могут остаться незамеченными, другие же привлекают к себе всеобщее внимание. НГС выбрал пять самых читаемых новостей, которые произошли в Новосибирске и области 8 декабря.

Погибли в огне: почти 30 телят сгорели при пожаре на новосибирской ферме

В Новосибирской области во время пожара погибли 27 телят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 8 декабря. Пожар на животноводческой ферме произошел ночью в деревне Рождественка Татарского района. На момент прибытия сотрудников там горел телятник на площади 550 квадратных метров.

Жизнь не удалась: уральская сеть необычных магазинов начала закрывать торговые точки в Новосибирске — что пошло не так

В Новосибирске начали закрываться магазины сети «ЖизньМарт», которая пришла на местный рынок чуть больше года назад. Эксперты считают, что популярный на Урале проект встретился в Сибири с неожиданной для себя сильной конкуренцией. Кроме того, компания, видимо, не смогла найти в новом регионе достаточно сильных поставщиков, которые позволили бы этой сети выделиться за счет более высокого качества. Подробности узнал обозреватель НГС Стас Соколов.

«Работают экстренные службы»: две машины столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

В Ордынском районе на трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» столкнулись Mazda Demio и Lada Granta. Как оказалось, водитель Mazda не имел водительского удостоверения. Он выехал на встречку и врезался в автомобиль Lada. В результате ДТП различные травмы получили оба водителя, 21-летний пассажир «Лады», 38-летняя пассажирка и 11-летний мальчик из «Мазды».

«Местоположение известно»: пересмотр дела об убийстве новосибирского хирурга завис в суде — обвиняемый оказался на СВО

Октябрьский районный суд Новосибирска отложил повторное рассмотрение уголовного дела об убийстве новосибирского хирурга во дворе ЖК «Марсель». Причиной стало «отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве» (это дословная цитата). НГС узнал, почему процесс встал на паузу, и вспомнил резонансную историю, которая началась в мае 2022-го, но так и не дошла до финала.

Бегают по вольеру и резвятся: пара манулят устроила игры в снегу — забавное видео из Новосибирского зоопарка