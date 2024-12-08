Жизнь не удалась: уральская сеть необычных магазинов начала закрывать торговые точки в Новосибирске — что пошло не так

Объявление на магазине на улице Ядринцевской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске начали закрываться магазины сети «ЖизньМарт», которая пришла на местный рынок чуть больше года назад. Эксперты считают, что популярный на Урале проект встретился в Сибири с неожиданной для себя сильной конкуренцией. Кроме того, компания, видимо, не смогла найти в новом регионе достаточно сильных поставщиков, которые позволили бы этой сети выделиться за счет более высокого качества. Подробности узнал обозреватель НГС Стас Соколов.

В Новосибирске начали закрывать магазины «ЖизньМарт». По данным «2ГИС», уже прекратили работу магазины на Ядринцевской, 2-й Обской, Немировича-Данченко (обозначены, как закрытые) и на Кирова (удален из справочника). Всего в Новосибирске было открыто 11 полноформатных торговых точек, предлагавших не только готовую еду, но и какой-то набор продуктов (часть из них как раз больше и не работает), а также шесть заведений формата «мини», представляющих собой, по сути, кофейни самообслуживания.

Судя по всему, это только начало. На «Авито» сейчас выставлена точка «ЖизньМарт Мини» на Вокзальной магистрали, 4а, владелец просит за нее 2 миллиона рублей. По данным того же сервиса объявлений, это же помещение уже предлагают потенциальным арендаторам под кофейню или точку по торговле роллами.

Часть заведений стали относительно популярны в качестве недорогого кафе или вовсе коворкинга Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Руководитель сети Sushi Day's Дмитрий Клок рассказал, что ему предлагали уже три площадки «ЖизньМарта». По его мнению, проблемы есть еще как минимум у двух магазинов: на Красном проспекте, 17 и на Большевистской.

«ЖизньМарт» пришла в Новосибирск в сентябре 2023 года, продав франшизу сразу несколькими партнерам. По данным «Контур.Фокус», договоры коммерческой концессии на использование этого торгового знака в Новосибирске заключены с индивидуальными предпринимателями Натальей Яровой, Юлией Никифоровой и ООО «Алента» (зарегистрировано в Екатеринбурге). Судя по информации на дверях магазинов, впрочем, закрытым магазином на Ядринцевской, например, управлял ИП Сергеенко Д. А. (Екатеринбург), а работающий магазин на Красном проспекте, 17 открыл ИП Дударенко А. И. (Алтайский край).

Нельзя сказать, что в «ЖизньМарте» ничего не делали, чтобы добиться благосклонности местной публики. У новосибирских покупателей даже появились свои любимые продукты: фирменное мороженное, онигири, качественный хлеб. В «2ГИС» у всех работающих магазинов оценки выше 4. Но, видимо, этого оказалось недостаточно.

Основа ассортимента магазинов сети — упакованная готовая еда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В сентябре этого года на конференции «Ритейл будущего», организованной издательским домом «Коммерсантъ», заместитель генерального директора «ЖизньМарта» Андрей Матвеев признал, что компания приняла решение приостановить развитие в Сибири. Главной причиной стали сложности с поиском поставщиков готовой еды, способных предложить продукт нужного качества.

При этом представитель сети признал, что только половине открытых магазинов удалось выйти на запланированные показатели.

— Я думаю, мы вернемся к развитию весной. Есть ряд подобранных помещений, развитие мы не прекращаем, — подчеркнул тогда представитель «ЖизньМарта». О закрытии магазинов при этом речи не шло.

На старте в компании планировали открыть в Новосибирске 77 точек: 37 магазинов большого формата и 40 — формата «мини».

В компании на письменный запрос НГС не ответили, но редакция готова предоставить ей возможность прокомментировать ситуацию.

Дмитрий Клок считает, что новосибирский рынок оказался для уральской сети «сложным».

— Их продукт дороже, чем в «Солнечном дне» и прочих столовых. Плюс добавилась конкуренция со стороны ритейла, где к продаже готовой еды присоединились уже и «Магнит» с «Пятерочкой» (НГС писал об этом в ноябре. — Прим. ред.). Ну и в 2024 году наивно рассчитывать только на розницу. А доставке полежавшей на полке еды сложно конкурировать с блюдами «из-под ножа», которые предлагают доставки из ресторанов. В итоге дороговато, усредненный ассортимент без особой изюминки и сумасшедшая конкуренция, — объяснил участник рынка.

Что касается конкуренции, то 100-процентных аналогов формата «ЖизньМарта» в Новосибирске нет. Зато имеется целый набор сетей, которые с потребительской точки зрения вполне могут быть альтернативой уральской сети. Прежде всего, это сеть «Ярче!», где так же можно выпить кофе, взять выпечку и какие-то готовые блюда. Есть «Фермер-Центр.РФ», предлагающий товары под собственным брендом, и «Калина-Малина», где еду вообще готовят на месте.

Владелец бренда «Фермер-Центр.РФ» Илья Сухарев считает, что «ЖизньМарт» нашел своего покупателя в Новосибирске, просто конкурентная ситуация на местном рынке оказалась слишком сложной. При этом эксперт тоже отметил проблемы с поставщиками.

— Средние предприятия-производители сейчас испытывают нелегкие времена, много закрывается. А такие предприятия — это основной сегмент поставщиков в подобный формат, — признал Илья Сухарев. — В любом случае, желаю им развития — такая ниша в Новосибирске нужна.