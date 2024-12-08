«Местоположение известно»: пересмотр дела об убийстве новосибирского хирурга завис в суде — обвиняемый оказался на СВО

Дело об убийстве в ЖК на берегу Оби суд изучит заново. Но когда — неизвестно Источник: АСТ-54 Black, Александр Ощепков / NGS.ru











Октябрьский районный суд Новосибирска отложил повторное рассмотрение уголовного дела об убийстве новосибирского хирурга во дворе ЖК «Марсель». Причиной стало «отсутствие реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве» (это дословная цитата). НГС узнал, почему процесс встал на паузу и вспомнил резонансную историю, которая началась в мае 2022-го, но так и не дошла до финала.

Драка в 6 утра

Конфликт со смертельным исходом в элитном ЖК на берегу Оби произошел рано утром в воскресенье, 15 мая 2022 года, но огласку получил только в понедельник, 17 мая.

Около шести часов на площадке во дворе поругались две компании молодых людей. Словесная ссора быстро перешла в драку, затем участники взялись за оружие — нож и бейсбольную биту. Как развивались события, точно неизвестно — видео, которое якобы имеется в уголовном деле, так и не вышло за пределы кабинета следователя и зала судебных заседаний. Однако в процессе потасовки один из ее участников, новосибирский хирург Роман Бондарчук, получил удар ножом в грудь.

— [Сначала] сидели, разговаривали, хватали друг друга за шею. Инициатором хватания был Голованов. Потом Свиридов отошел, подошел к своей машине, вышел за территорию, взял из машины биту и нож и вернулся. Нож он прятал, бита была в руке, — пересказала оглашенные в судебном процессе материалы дела теща убитого Романа Бондарчука Елена Гоголь. — Потом к Свиридову подошел Голованов, передал ему нож, а сам остался с битой. И они подошли к Роману и его другу Алексею. Роман не видел ножа, потому что Голованов прятал нож за спину, и он из-за спины нанес ему удар, смертельный удар, потому что перерезал аорту.

Попытки реанимировать Романа попали на видео Источник: АСТ-54 Black / t.me

Романа удалось довезти до больницы, но спасти его медики не смогли. Следователи возбудили уголовное дело, изначально по части 4 статьи 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Позже обвинение изменили на 1 часть 105 статьи Уголовного кодекса — «Убийство».

Вскоре после смерти мужчины следователи приехали за его предполагаемыми убийцами — недавно приехавшими в Новосибирск из Казахстана Денисом Головановым и Михаилом Свиридовым.

— К тому моменту парни уже вымыли нож и биту в квартире. Они положили их в пакет и вышли из подъезда, осмотрелись, что вроде как никого нет, и бросили под кусты куда-то. Но консьерж видела по камерам и сказала приехавшим уже оперативникам, — рассказала корреспонденту НГС Елена Гоголь.

Встать, суд идет

Дениса Голованова задержали. В ходе разбирательств следователи пришли к выводу: он причастен к убийству и причинению легкого вреда здоровью (по версии следствия, разбил бровь еще одному участнику потасовки, другу погибшего Романа), а его друг Михаил Свиридов — к подстрекательству к убийству и также причинению легкого вреда здоровью.

— 32-летний обвиняемый согласился с предложением 31-летнего обвиняемого убить одного из мужчин. Взял нож, которым нанес мужчине удар в живот, от чего тот скончался. Затем оба обвиняемых поочередно нанесли второму потерпевшему руками, ногами, а также битой и стеклянной бутылкой множественные удары по голове, чем причинили ему легкий вред здоровью, — кратко пересказали события 15 мая в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Именно в таком виде дело ушло в суд. Рассматривали его присяжные, но их собранные следователем доказательства явно не убедили в виновности Голованова и Свиридова. В убийстве молодых людей оправдали.

— В деле есть видеозапись событий, на которой видно, что там ни Голованов, ни Свиридов этот конфликт не провоцировали и пытались просто уйти, — рассказывал НГС после вынесения вердикта адвокат Голованова Юрий Заковряшин. — Присяжные заседатели ее просматривали, оценивали. Эта запись просто не соответствует тому обвинению, которое предъявлялось. […] У одного из парней со стороны так называемых потерпевших был при себе нож.

Присяжные пришли к выходу: Денис Голованов просто защищался, в результате оба подсудимых получили условные сроки Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В итоге Денису Голованову и Михаилу Свиридову все же вынесли обвинительный приговор — однако статья «Убийство» в нем не фигурировала. 5 февраля 2024 года Свиридова признали виновным в причинении легкого вреда здоровью и приговорили к 1 году и 10 месяцам условно, Голованова — превышении пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью и назначили ему наказание в виде 2,5 года в колонии — также условно.

Не стоит удивляться, что неожиданное решение Октябрьского районного суда совершенно не удовлетворило ни родственников Романа Бондарчука, ни прокуратуру, ни лично главу СК России Александра Бастрыкина. Последний потребовал от новосибирских подчиненных отчета, почему присяжные пришли к выводу о невиновности мужчин.

Приговор обжаловали, и, как следует из карточки на сайте Новосибирского областного суда, 11 июля 2024 года он был отменен, а дело направили на новое рассмотрение в тот же Октябрьский районный суд.

«Отсутствует возможность участвовать в заседании»

Однако со 2 августа 2024-го, когда материалы вернулись в суд, приступить к рассмотрению дела по существу так и не удалось. С 10 сентября по 12 ноября прошло 4 слушания по делу, но все предварительные.

В последний раз судья Евгений Захаров постановил приостановить производство.

— Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно, — указано в карточке дела на сайте суда.

— Обвиняемый, который не может участвовать в заседании, — это Денис Голованов, он заключил контракт и ушел на СВО, — уточнил формулировку источник НГС.

Эту информацию корреспонденту НГС подтвердил и адвокат Голованова Юрий Заковряшин:

— Приговор обжаловали, отменили, направили на новое рассмотрение. Потом приостановили, оставив их под подпиской о невыезде, потому что Голованов ушел на СВО, и пока в этой стадии все замерло, — рассказал представитель обвиняемого.

Рассматривать дело в отношении одного только Свиридова по закону невозможно.