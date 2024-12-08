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Происшествия Выехал на встречку: пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями на новосибирской трассе

Выехал на встречку: пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями на новосибирской трассе

У одного из водителей не было прав

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19 комментариев

Водитель иномарки без прав выехал на встречку

Источник:

Днем 8 декабря в Ордынском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Предварительно, около 11:50 38-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на автомобиле Mazda Demio по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Карасука в направлении Новосибирска. На 139 км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которой управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя, 21-летний пассажир «Лады», 38-летняя пассажирка и 11-летний мальчик из «Мазды».

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на этой же трассе перевернулся пассажирский автобус.

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Комментарии
21
Alx_nsk
1 час
Когда на дорогах нет инспекторов ДПС, нарушителей останавливают обычные граждане. Жертвуя имуществом и здоровьем. В лучшем случае.
Avatarus
1 час
Может нужно езду без ВУ прировнять к незаконному использованию и статью определить от 5 лет , чтобы неповадно было
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