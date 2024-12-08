Выехал на встречку: пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями на новосибирской трассе

Водитель иномарки без прав выехал на встречку Источник: ГАИ по Новосибирской области











Днем 8 декабря в Ордынском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Предварительно, около 11:50 38-летний мужчина, не имея водительского удостоверения, ехал на автомобиле Mazda Demio по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Карасука в направлении Новосибирска. На 139 км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которой управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП различные травмы получили оба водителя, 21-летний пассажир «Лады», 38-летняя пассажирка и 11-летний мальчик из «Мазды».

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.