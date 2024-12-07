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Происшествия В ДТП с автобусом под Новосибирском выросло число пострадавших — им помогают

В ДТП с автобусом под Новосибирском выросло число пострадавших — им помогают

Всех пострадавших доставили в центр политравмы городской клинической больницы № 34

3 118
3 комментария

В аварии пострадали 11 человек

Источник:

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Люди ехали на арендованном автобусе на мероприятие. Транспорт слетел в кювет и перевернулся. Сначала речь шла о двух пострадавших, сейчас сообщается об 11. Все они находятся в больнице, им оказывают помощь.

— По данным службы скорой медицинской помощи травмы в ДТП получили 11 человек. Их всех доставили в центр политравмы городской клинической больницы № 34, — отметили в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что сейчас пострадавших пассажиров обследуют, устанавливают характер травм. По предварительным данным пациентов в тяжелом состоянии нет.

Ранее НГС писал о том, что автомобиль скорой помощи врезался в столб. Очевидцы утверждают, что авария случилась по вине водителя трамвая, который не пропустил спецтехнику.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

В СУ СКР по Новосибирской области также начали проверку инцидента.

— Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства ДТП, а также проверят действия водителя транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

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Комментарии
3
Гость
25 минут
Тут вам не здесь! Поехали мы как-то в автобусике на техническую экскурсию в одной из стран вероятного п. Дружно расселисЯ по местам, значится! А автобус ни с места! Пока не пристегнули ремни! А в наших-то поди и устройств-то таких и не предусмотрено конструкциями и деталями машин!
Гость
1 минута
Что за автобус. ПАЗ? Почему ПАЗ разработали в 1980х. Где безопасный автобус. Где инженеры. Что происходит в этой стране
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