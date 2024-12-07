В ДТП с автобусом под Новосибирском выросло число пострадавших — им помогают

В аварии пострадали 11 человек Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











Число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Новосибирском выросло до 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Люди ехали на арендованном автобусе на мероприятие. Транспорт слетел в кювет и перевернулся. Сначала речь шла о двух пострадавших, сейчас сообщается об 11. Все они находятся в больнице, им оказывают помощь.

— По данным службы скорой медицинской помощи травмы в ДТП получили 11 человек. Их всех доставили в центр политравмы городской клинической больницы № 34, — отметили в телеграм-канале правительства Новосибирской области.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий отметил, что сейчас пострадавших пассажиров обследуют, устанавливают характер травм. По предварительным данным пациентов в тяжелом состоянии нет.

Ранее НГС писал о том, что автомобиль скорой помощи врезался в столб. Очевидцы утверждают, что авария случилась по вине водителя трамвая, который не пропустил спецтехнику.