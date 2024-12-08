«Работают экстренные службы»: две машины столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

В Новосибирской области случилось ДТП. В результате аварии два автомобиля оказались в кювете, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» 8 декабря.
По его данным, авария произошла в Ордынском районе на участке дороги К-17р. Там столкнулись Mazda Demio и Lada Granta.
— После столкновения оба автомобиля оказались в кювете, а на месте аварии работают экстренные службы, — сказано в сообщении.
Очевидцы сняли место аварии на видео. Судя по кадрам, на участке ДТП находятся пожарная машина и автомобиль скорой медицинской помощи. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области.
Накануне в Новосибирской области столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. В результате аварии пострадал парень.