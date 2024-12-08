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Происшествия «Работают экстренные службы»: две машины столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

«Работают экстренные службы»: две машины столкнулись на новосибирской трассе — видео с места ДТП

Транспорт оказался в кювете

4 900
16 комментариев

На дороге столкнулись Mazda Demio и Lada Granta

Источник:

В Новосибирской области случилось ДТП. В результате аварии два автомобиля оказались в кювете, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» 8 декабря.

По его данным, авария произошла в Ордынском районе на участке дороги К-17р. Там столкнулись Mazda Demio и Lada Granta.

— После столкновения оба автомобиля оказались в кювете, а на месте аварии работают экстренные службы, — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли место аварии

Источник:

Очевидцы сняли место аварии на видео. Судя по кадрам, на участке ДТП находятся пожарная машина и автомобиль скорой медицинской помощи. НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирской области.

Накануне в Новосибирской области столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. В результате аварии пострадал парень.

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ПО ТЕМЕ
ДТП Ордынский район Новосибирская область ГАИ Новосибирской области
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Комментарии
16
Гость
1 час
В приличных странах давно уже построили дороги с односторонним движением. А у нас все деньги на подготовку к захвату новых территорий.
Гость
1 час
Летать любят на этой трассе., не думая о погодных условиях
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