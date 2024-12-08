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Происшествия Погибли в огне: почти 30 телят сгорели при пожаре на новосибирской ферме

Погибли в огне: почти 30 телят сгорели при пожаре на новосибирской ферме

Возгорание произошло в Татарском районе

4 380
27 комментариев

Пожар произошел ночью

Источник:

В Новосибирской области во время пожара погибли 27 телят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 8 декабря.

По информации ведомства, пожар на животноводческой ферме произошел ночью в деревне Рождественка Татарского района. На момент прибытия сотрудников там горел телятник.

— В результате пожара в огне погибли 27 телят, огнем уничтожен телятник на площади 550 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Причины произошедшего в ведомстве не уточнили. Всего за 7 декабря сотрудники потушили 14 пожаров.

Несколько дней назад в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажном доме. В результате происшествия два человека попали в больницу.

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Пожар Новосибирская область Татарский район
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Комментарии
27
Татьяна 53
2 часа
Очень жаль, и так нет ни молока, ни мяса, последние животинки погибли. А сельчанам ещё и ущерб огромный.
mirror
1 час
Бедные детки коров....
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