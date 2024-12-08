Погибли в огне: почти 30 телят сгорели при пожаре на новосибирской ферме

Пожар произошел ночью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области во время пожара погибли 27 телят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 8 декабря.

По информации ведомства, пожар на животноводческой ферме произошел ночью в деревне Рождественка Татарского района. На момент прибытия сотрудников там горел телятник.

— В результате пожара в огне погибли 27 телят, огнем уничтожен телятник на площади 550 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Причины произошедшего в ведомстве не уточнили. Всего за 7 декабря сотрудники потушили 14 пожаров.