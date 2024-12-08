Перевернувшийся автобус и ДТП скорой со столбом: главные события Новосибирска 7 декабря

День был богат на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Даже в выходные дни происходят десятки событий. Часть из них — более резонансные, другие же — менее яркие. НГС выбрал пять самых интересных новостей Новосибирска за 7 декабря по версии читателей.

«Ехали на мероприятие»: под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами — подробности

В Новосибирском районе Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами. Это произошло около 10:30 на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Всего в автобусе было 26 пассажиров, 11 из них пострадали. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, люди ехали на арендованном автобусе на мероприятие. Водитель не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой

Стоматолог из Новосибирска Мария Сочивкина купила в автосалоне новый автомобиль. Каково же было ее удивление, когда на техосмотре она узнала, что машина уже побывала в ремонте. Сибирячка обратилась с претензией в дилерский центр и потребовала заменить авто. Почему, несмотря на то, что ее требование исполнили, покупательница собирается в суд — в колонке НГС.

«Трамвай не пропустил»: в Новосибирске скорая влетела в столб — видео с места

В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 7 декабря, на перекрестке автомобиль скорой помощи влетел в столб. Об этом НГС сообщила читательница. По словам очевидца происшествия, виновен в аварии водитель трамвая, который не пропустил автомобиль с проблесковыми маяками и включенной сиреной.

«Почти 50 тысяч за машину»: десятки автомобилей застряли в зоне растаможки под Новосибирском — кто виноват в коллапсе

На новосибирском таможенном пункте на улице Толмачевская, 1/1 образовался коллапс. Там застряли десятки автомобилей, которые ввозят в Россию из-за рубежа. По словам покупателей, машины стоят в очереди на растаможку на так называемом складе временного хранения. За каждые сутки собственники платят по 1500 рублей. Параллельно дням простоя увеличивается и стоимость таможенной пошлины, которая привязана к курсу евро. О ситуации — в материале НГС.

«Люблю тут посидеть, покайфовать»: криминальные байки и тень очередей — чем живут лучшая и худшая пивнушки в Новосибирске