«Почти 50 тысяч за машину»: десятки автомобилей застряли в зоне растаможки под Новосибирском — кто виноват в коллапсе

Десятки автомобилей неделями ждут очереди на таможенном пункте Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











На новосибирском таможенном пункте на улице Толмачевская, 1/1 образовался коллапс. Там застряли десятки автомобилей, которые ввозят в Россию из-за рубежа. По словам покупателей, машины стоят в очереди на растаможку на так называемом складе временного хранения. Именно туда попадают автомобили, прежде чем пройти контроль. За каждые сутки собственники платят по 1500 рублей. Параллельно дням простоя увеличивается и стоимость таможенной пошлины, которая привязана к курсу евро. И если вчера стоимость валюты была одной, а сегодня выросла, то увеличивается и стоимость сбора. Корреспондент НГС пообщался с покупателями автомобилей, продавцами, которые регулярно привозят в Россию иномарки из Китая, а также с таможенными органами, чтобы разобраться в ситуации.

Таможенный коллапс

В ожидании проверки документов стоят сотни привозных машин Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Максим занимается продажей автомобилей из Китая несколько лет, но такого коллапса раньше не видел: на таможенном пункте в Новосибирске собралась очередь из 150-200 иномарок, которые неделями не могут пройти таможенный контроль. Вместе с днями простоя на складе временного хранения таможни (СВХ), увеличиваются расходы покупателей. День хранения — 1500 рублей, оплата таможенного сбора — по курсу евро на момент оформления. Курс Евро, тем временем, прилично скакнул вверх. А машины на территории СВХ стоят неделями.

Максим рассказывает, что сейчас своей очереди для растаможки у него ждут четыре иномарки из Китая, их, в свою очередь, ждут покупатели.

— На прошлой неделе у нас был платеж 33 тысячи рублей за машину. Там остались еще две из этой же партии. Я сегодня-завтра буду забирать еще две. Плюс восемь дней. Почти 50 тысяч придется заплатить за каждую машину. Это только за время пребывания на территории СВХ. Мы просто заплатим за стоянку из-за того, что таможня выпускает по 4−5 машин в день максимум. Раньше трафик был 10-15 машин. Говорят, людей не хватает, — отмечает Максим.

У очередей на таможне несколько причин: рост трафика, проблемы с документами и указание фиктивных данных Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В подобной ситуации оказались сотни жителей Новосибирска, которые купили иномарки. Они рассказывают о проблеме, но не готовы выступать открыто, опасаясь, что в случае огласки и претензий и вовсе месяцами не выберутся из очереди. Александр свою машину просто не стал загонять на СВХ: после ввоза в Россию на эвакуаторе увез к себе во двор, где автомобиль ждет разрешения сложившейся ситуации. Пользоваться машиной сибиряк не может: без растаможки и оформления всех документов иномарка на проезжей части в нашей стране появляться не должна.

— На стоянке СВХ порядка 120−150 автомобилей стоит, таможня не выпускает вообще всех. Получилось так, что некоторые недобросовестные фирмы-покупатели, которые привозили сюда автомобили из-за границы, занижали инвойсовую стоимость для того, чтобы меньше платить таможенный сбор. Получилось, что многие не смогли подтвердить документально цену на машины. За это завернули всех, стали требовать подтверждения оплаты. А кто сейчас может подтвердить, если многие передают деньги наличкой, какими-то платежными системами, так как те или иные банки из-за санкций периодически не проводят наши переводы за рубежом, — рассказывает Александр.

Инвойсовая стоимость — это фактическая цена, указанная в договоре купли-продажи. Предполагается, что именно эту сумму покупатель передает продавцу за товар или услугу.

«Таможенный» кризис начал назревать еще в апреле этого года, когда запретили ввоз иномарок по параллельному импорту через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Раньше для покупателей из России работала так называемая «Киргизская схема». Автомобиль из Китая проходил полный таможенный контроль с уплатой всех ставок, акцизов и налогов. «Добро» киргизской таможни действовало и в России, кроме того, процедура обходилась дешевле.

С 1 апреля 2024 года для физлиц, которые приобрели автомобиль за рубежом, ввезти его на территорию России стало возможно только напрямую, через российскую таможню. Вариант со странами Таможенного союза формально остался, но в этом случае собственнику придется доплатить в счет утилизационного сбора.

С апреля нагрузка на таможенные пункты в России начала расти. Стали вскрываться и подводные камни с инвойсовыми фикциями: когда продавец в документах о продаже автомобиля указывает удобную для покупателя стоимость. Реальная цена за машину, как правило, значительно выше.

Борьба с фиктивными инвойсами

Инспекторам таможни приходится запрашивать документы, подтверждающие стоимость автомобилей Источник: Роман Данилкин / 63.ru











По сути, владельцы ввозимых из-за рубежа автомобилей сознательно шли на обман ради экономии на таможенных платежах. При покупке иномарки в Китае можно просто договориться с продавцом и указать в документах комфортную для покупателя сумму. Таможенный сбор в России составляет 48% от стоимости автомобиля. Соответственно, фиктивно занижая цену покупки в документах, собственник прилично экономит на налогах. Разумеется, эти манипуляции не могли долго остаться незамеченными. По словам собственников автомобилей, которые застряли на таможне в Новосибирске, коллапс вызван именно тем, что сотрудники стали бороться с махинациями и разворачивать владельцев с сомнительно низкими суммами в документах.

— Во избежание занижения стоимости таможня начала запрашивать подтверждение платежа. То есть собственник, который завел автомобиль, должен доказать, что он реально купил машину за ту сумму, которая указана в инвойсе. Инвойс — это документ, который готовят китайцы. По идее у нашей таможни есть регламенты, есть сетка. Это статистика стоимости на аналогичные автомобили, привезенные в РФ. То есть таможня видит в базе, за сколько та или иная машина была расторможена во других городах России. Если идет сильное занижение инвойса, то специалисты должны доначислить сумму и сказать владельцу оплачивать. И заниматься следующим. А они, получается, начали приостанавливать работу, требовать банковский документ, подтверждающий платеж, хотя на сегодняшний день огромное количество людей платит различными способами, есть например р2р-перевод, когда мы просто передаем деньги, — рассказывает автоперевозчик Максим.

По словам собственников «замороженных» машин, сделки оплачивают и наличными из-за санкций в отношении России. Продавцам и покупателям проще действовать напрямую. Кроме того, до недавнего времени, по словам перегонщиков авто, в пакет документов, необходимый для растаможки, чеки и квитанции банковских переводов или другие подтверждения стоимости автомобиля вообще не требовались. Достаточно было инвойса. Однако на таможне изменили правила игры. С одной стороны — это борьба с махинациями, с другой — ее заложниками оказались добросовестные покупатели.

Что говорят на таможне

Трафик иномарок на таможне продолжает расти Источник: Роман Данилкин / 63.ru











С увеличением потока автомобилей таможня вынуждена урегулировать процедуру. Как рассказали в Новосибирской таможне, начиная с июня 2024 года фиксируется рост количества ввозимых автомобилей. Для сравнения: в июне текущего года в Новосибирскую область было ввезено 165 транспортных средств, в августе — 322, в октябре — 555.

Нагрузка на таможенный пункт увеличивается. При этом среднесуточное количество «выпускаемых» автомобилей не уменьшилось, говорят в Новосибирской таможне. Сотрудники пункта успевают оформлять все те же 10-15 автомобилей.

— Согласно ст. 119 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза выпуск товаров по таможенной декларации должен быть завершен таможенным органом в течение 4 часов с момента регистрации ПТД (пассажирской таможенной декларации). В определенных законом случаях, например, при запросе дополнительных документов, подтверждающих заявленные в таможенной декларации сведения, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней (в случае проведения таможенной экспертизы срок выпуска товаров продляется на время проведения таможенной экспертизы). С начала 2024 года ни одного нарушения сроков выпуска на Новосибирском западном таможенном посту не допущено, — говорится в ответе Новосибирской таможни на запрос НГС.

Кроме того, в ведомстве прояснили еще один принципиальный момент: возможность декларирования автомобилей в упрощенном порядке, с использованием пассажирской таможенной декларации и льготным коэффициента утильсбора, доступна только если транспортное средство купил и ввозит непосредственный собственник. В случае, если иномарку ввозит доверенное лицо, процедура будет другая.

О случаях намеренного занижения стоимости в таможне также говорят, как об одной из причин задержек и отказов в оформлении. Проще говоря, инспектор видит цену автомобиля по документам. Ее размер напрямую влияет на таможенную пошлину — она определяется в процентах. И если стоимость вызывающе низкая, инспектор в праве потребовать подтверждение факта оплаты именно этой суммы. Тут тоже начинаются сложности для тех, кто решил схитрить. И все это влияет на сроки декларирования, образование очереди и простоя. Но это лишь одна из проблем, которые в комплексе формируют очереди.

В Новосибирской таможне говорят, что для ускорения процессов, на таможенный пункт направлены дополнительные сотрудники, а ситуацию держат на контроле, так как нагрузка на Новосибирском западном таможенном посту очень высокая — он обслуживает огромную территорию. А трафик товаров не ограничивается только автомобилями.

Утильсбор перевалит за миллион

Утильсбор на электрички ощутимо вырастет с 1 января 2025 года Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Кстати, увеличение трафика ввозимых из-за рубежа автомобилей обусловлено еще одним фактором. С 1 января 2025 года значительно вырастет сумма утильсбора для электромобилей. Скачок будет болезненным: налог увеличится в 20 раз. Если сейчас владельцы платят около 33 тысяч руб., то уже с января за новенький электрокар придется заплатить более 600 тысяч. В 2026 году утильсбор на электромобили и гибридные автомобили может составить 800 800 руб.

По прогнозам экспертов, к 2030 сумма «утиля» для набирающих популярность «электричек» может перевалить за 1 млн рублей. Поэтому сейчас, в последний месяц года, на таможне медленно, но верно выстраиваются очереди из автомобилей, покупатели (и, конечно, продавцы) которых стремятся «перехватить» машину до назначения астрономических выплат.