С апреля запрещают «беспошлинный» параллельный импорт. В пяти карточках объясняем, чем это грозит

С 1 апреля правительство вводит ряд мер, которые делают невыгодным серый импорт автомобилей через страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения). Значительная часть параллельного импорта в 2023 году шла именно по теневым каналам, что позволяло перекупщикам предлагать модели дешевле, чем у официальных дилеров. Также таможенная служба намерена взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в России машин. Рассказываем, как именно будут бороться с такими схемами, на сколько подорожают машины и ждет ли нас обвал рынка.
- Что такое серые схемы импорта
- Что изменилось с 1 апреля 2024 года
- На сколько подорожают машины
- Могут ли взыскать разницу с уже зарегистрированных машин
- Как скажутся новые правила на авторынке
Что такое серые схемы импорта
Это ввоз и регистрация в России автомобиля, который растаможен с занижением стоимости и/или по одной из схем, действующих в странах ЕАЭС. Формально все страны ЕАЭС входят в единое таможенное пространство, что допускает беспрепятственный переток товаров через границы, но только в случае, если они легализованы с оплатой единого таможенного тарифа (ЕТТ). Однако в странах ЕАЭС есть собственные схемы растаможки машин, которые не должны покидать пределов государства, где были легализованы. До сих пор за этим не следили ни правительства стран ЕАЭС, ни российские органы.
Экономия получалась существенной. Даже без учета занижения таможенной стоимости в странах ЕАЭС действуют другие принципы начисления пошлин и зачастую нет ряда платежей, например НДС, акцизов, утилизационных сборов. Поэтому при ввозе дорогого автомобиля нередко удается сэкономить до 20–30% стоимости.
Серый импорт не стоит путать с параллельным: последний подразумевает ввоз в Россию автомобилей без разрешения правообладателей (то есть концернов-производителей), но не занижение таможенных платежей.
Что изменилось с 1 апреля 2024 года
Автомобили, растаможенные по «киргизским» (и прочим) схемам, по-прежнему могут пересекать границу РФ, но к их утилизационному сбору приплюсуют всю разницу в пошлинах, акцизах и НДС. Кроме того, при вычислении правильной российской пошлины учтут среднестатистическую стоимость автомобиля, что исключит занижение цены. Подобная схема прописана в постановлении правительства РФ № 1291 от 13 февраля 2024 года.
Отдельный пункт касается электромобилей: с 1 апреля импортер обязан предоставлять декларацию на любую электрическую машину (включая последовательные гибриды). Это уточнение необходимо, поскольку в странах ЕАЭС (кроме России) действует беспошлинный ввоз электромобилей и декларация оформляется не всегда. В России она становится обязательным документом для электромобилей и последовательных гибридов.
На сколько подорожают машины
Это зависит от конкретной модели и применяемой схемы серой растаможки. Мы прикинули разницу на примере популярных моделей.
Так, обновленный Zeekr 001 с полным приводом (в России востребованы именно такие) оснащен двумя моторами суммарной мощностью 789 л. с., а его цена в Китае начинается от 299 тысяч юаней, что близко к 3,9 миллиона рублей. При правильной легализации в России нужно сделать совокупный таможенный платеж 3,063 миллиона рублей (для физлица) или 3,095 миллиона (для юрлица). Подчеркнем, что при ввозе электромобилей одной из важных статей является НДС (20%), который оплачивают и физические, и юридические лица. Для дорестайлинговых Zeekr 001 мощностью 544 л. с. совокупный таможенный платеж составляет 2,6 миллиона рублей.
Через Киргизию или Белоруссию ввезти Zeekr можно было в беспошлинном режиме, кроме того, не было НДС и акциза. Именно поэтому даже официальные дилеры в Белоруссии продают Zeekr 001 дешевле, чем наши перекупщики. В целом стоит ожидать подорожания Zeekr 001 на сумму до 2–3 миллионов рублей.
Geely Monjaro популярен в России как в виде официального, так и серого импорта. Кроссовер с 238-сильным мотором стоит в Китае от 185 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей). При белом ввозе юридическим лицом совокупный таможенный платеж составляет 1,483 миллиона, при ввозе «физиком» для перепродажи — 1,469 миллиона рублей. Несмотря на похожесть сумм, формируются они по-разному: в случае с частным лицом львиную долю составляет таможенная пошлина (1,154 миллиона рублей), в случае с юрлицом самые крупные суммы — это НДС (597 тысяч), пошлина (361 тысяча) и утильсбор (300 тысяч). При ввозе физическим лицом для личного пользования платеж составит 1,166 миллиона, но в этом случае автомобиль запрещено перепродавать в течение года.
После 1 апреля стоит ожидать сравнивания цен официальных и «серых» Monjaro. Первые стоят сейчас от 4,7 миллиона, вторые были на 1–1,5 миллиона рублей дешевле.
Могут ли взыскать разницу с уже зарегистрированных машин
Постановление правительства не имеет обратной силы, но в данном случае это не важно: взыскивать недостачи в любых платежах Федеральная таможенная служба (ФТС) могла и раньше. Апрельская схема исключает приток новых «серых» машин, что касается уже ввезенных, то работа по ним набирает обороты.
Тот факт, что машина уже стоит на учете в России, ничего не меняет: срок давности по таким взысканиям составляет три года. ФТС имеет право дособирать разницу в утилизационных сборах, пошлинах, НДС и акцизах и, по мнению экспертов, намерена это делать.
Речь идет не только о «льготных» схемах растаможки через страны ЕАЭС. Взыскать могут, например, разницу в утильсборе, если налоговики установили, что машина ввезена для перепродажи. Это касается в том числе автомобилей, импортированных до августа 2023 года (тогда изменились правила взимания утильсбора). То есть сам факт перепродажи нескольких машин может служить основанием для начисления сотен тысяч рублей по коммерческому тарифу: вот подробный разбор такой ситуации.
Для автомобилей, ввезенных до августа 2023 года, таможенные сборы в первую очередь попытаются взыскать с импортера (перекупщика), а вот для более поздних машин обязанность по уплате, например, коммерческого утильсбора лежит уже на новом владельце. Но даже если ФТС предъявляет претензии импортеру, фактический владелец машины может пострадать, поскольку основной мерой воздействия является приостановка регистрации автомобиля.
В зоне особого риска оказываются владельцы автомобилей, ввезенных физическим лицом через страны ЕАЭС и проданных затем под видом «полностью растаможенных». Занижение платежей было повсеместной практикой, при этом предъявить что-либо частнику-перекупщику, как правило, сложно. Если автомобиль куплен у юрлица и был зарегистрирован на него, автовладелец попадает под действие закона «О защите прав потребителей» и, по крайней мере, имеет возможность расторгнуть такой договор. Конечно, если продавец — не фирма-однодневка.
Как скажутся новые правила на авторынке
Цены на «параллельные» автомобили наверняка вырастут и сравняются со стоимостью аналогичных автомобилей, которые представлены в России официально. С большой вероятностью параллельным импортом продолжат заниматься крупные юрлица, тогда как преимущество частного полулегального ввоза сойдет на нет. Клиент будет платить больше, с другой стороны, при покупке «параллельной» машины снизятся риски. Изначально было понятно, что покупка «серой» машины рано или поздно обернется проблемами, ведь Россия не одобряла введения льготных схем растаможки странами ЕАЭС.
Но если смотреть глобально, вряд ли это серьезно скажется на авторынке вообще. Параллельный импорт, легализованный в 2022 году, не стал локомотивом продаж. По итогам всего 2023 года на такие иномарки пришлось лишь 15,6% продаж (данные «Автостат»), тогда как белый импорт занял 39% рынка. А к концу прошлого года популярность параллельного импорта заметно снизилась и доля упала до 6–8%. Новые правила наверняка сократят ее еще сильнее.
Параллельным импортом ввозили достаточно дорогие модели, и его влияние на массовый сегмент (до 3 миллионов рублей) минимально. Впрочем, апрельские изменения, возможно, чуть облегчат жизнь маркам, торгующим относительно дорогими автомобилями (Exeed, Voyah, Tank и др.).