С апреля запрещают «беспошлинный» параллельный импорт. В пяти карточках объясняем, чем это грозит

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Это зависит от конкретной модели и применяемой схемы серой растаможки. Мы прикинули разницу на примере популярных моделей.

Так, обновленный Zeekr 001 с полным приводом (в России востребованы именно такие) оснащен двумя моторами суммарной мощностью 789 л. с., а его цена в Китае начинается от 299 тысяч юаней, что близко к 3,9 миллиона рублей. При правильной легализации в России нужно сделать совокупный таможенный платеж 3,063 миллиона рублей (для физлица) или 3,095 миллиона (для юрлица). Подчеркнем, что при ввозе электромобилей одной из важных статей является НДС (20%), который оплачивают и физические, и юридические лица. Для дорестайлинговых Zeekr 001 мощностью 544 л. с. совокупный таможенный платеж составляет 2,6 миллиона рублей.

Через Киргизию или Белоруссию ввезти Zeekr можно было в беспошлинном режиме, кроме того, не было НДС и акциза. Именно поэтому даже официальные дилеры в Белоруссии продают Zeekr 001 дешевле, чем наши перекупщики. В целом стоит ожидать подорожания Zeekr 001 на сумму до 2–3 миллионов рублей.

В Белоруссии Zeekr 001 стоит от 142 тысяч белорусских рублей, то есть примерно от 4 миллионов российских. Это значительно ниже уровня цен на «серые» Zeekr 001 у нас. Однако ввезти такую машину просто так нельзя: придется доплачивать примерно 3 миллиона рублей Источник: Аtlantm.by/cars

Geely Monjaro популярен в России как в виде официального, так и серого импорта. Кроссовер с 238-сильным мотором стоит в Китае от 185 тысяч юаней (2,4 миллиона рублей). При белом ввозе юридическим лицом совокупный таможенный платеж составляет 1,483 миллиона, при ввозе «физиком» для перепродажи — 1,469 миллиона рублей. Несмотря на похожесть сумм, формируются они по-разному: в случае с частным лицом львиную долю составляет таможенная пошлина (1,154 миллиона рублей), в случае с юрлицом самые крупные суммы — это НДС (597 тысяч), пошлина (361 тысяча) и утильсбор (300 тысяч). При ввозе физическим лицом для личного пользования платеж составит 1,166 миллиона, но в этом случае автомобиль запрещено перепродавать в течение года.

После 1 апреля стоит ожидать сравнивания цен официальных и «серых» Monjaro. Первые стоят сейчас от 4,7 миллиона, вторые были на 1–1,5 миллиона рублей дешевле.