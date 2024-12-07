«Люблю тут посидеть, покайфовать»: криминальные байки и тень очередей — чем живут лучшая и худшая пивнушки в Новосибирске

Турне по пивнушкам удалось организовать в одном районе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Многие новосибирцы после тяжелой рабочей недели или просто по вечерам в борьбе со стрессом любят проводить время за распитием пенного напитка. К счастью для них, в городе работают сотни заведений, где можно приобрести пиво. Мы писали о самых лучших и самых худших магазинах разливного пива в городе, а в этот раз решили лично посетить одну из лучших и одну из худших «наливаек». Что там продают, о чем общаются посетители и работники и какая атмосфера в них царит — в материале НГС.

Выборка

Идея сделать репортаж из лучшей и худшей пивнушек города пришла после того, как мы изучили рейтинг этих заведений. На стадии выбора конкретных магазинов с пивом на розлив я немного растерялась: хотелось побывать в заведениях, о которых мы писали в предыдущем материале. Но то ли по случайности, то ли благодаря обнародованию недовольств клиентов «худшие наливайки» вдруг исправились и нарастили свой рейтинг с 1,4 и 1,5 балла до 2,5 и даже 3,5 балла.

В районе «Студенческой» очень много кафе и магазинов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Поэтому я снова выбирала из заведений с максимально низким рейтингом те, что находились территориально неподалеку, и мнение о которых высказали больше 20 посетителей. Из выпавших вариантов я отдала предпочтение пивному магазину, который, на мой взгляд, удачнее всего оказался расположен.

Один из лучших пивных магазинов выбрала по тому же принципу, чтобы заведения находились друг от друга на небольшом расстоянии. Так в обзор попали два магазина в Ленинском районе: Altay Beer на Космической, 21 и «Магазин разливных напитков» на Геодезической, 21/1. Оба находятся рядом со станцией метро «Студенческая», что стало еще одним плюсом — в зоне обитания студентов торговые точки, как правило, поживее.

«Без него никуда»

Так заведение с высоким рейтингом выглядит снаружи Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Рейтинг Altay Beer, по данным «2ГИС», составляет 4,9 балла. У магазина 168 оценок и 157 отзывов, из которых только четыре — негативные. Последний из них датирован 5 ноября 2023 года.

Посетители хвалят магазин за вкусное и свежее пиво, от которого «не болит утром голова», вежливый персонал и уютную атмосферу заведения. Ругают за высокие цены и хамство продавцов, а также за разбавленный напиток.

Внутри есть стена с отзывами довольных клиентов Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Я пришла вечером. Поначалу внутри был только один покупатель, и я даже сначала расстроилась, что выбрала не очень популярное место.

Магазин оказался милым: расположен в отдельном здании, снаружи выглядит, как небольшой фургон. Большие окна украшены светящимися гирляндами, на фасаде красуется свежая вывеска. Внутри тоже оказалось довольно симпатично: стена с фото довольных клиентов и их отзывами, заботливо разложенные в форме цветка закуски в холодильной витрине.

Так любовно тут раскладывают закуски из рыбы Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











С одной стороны павильона разместился пивной магазин, с другой — шашлычная. В части «едальни» — стильная стена с прайсом и небольшой стол, он же барная стойка для проголодавшихся. При этом с пивом там можно сидеть только при условии заказа шашлыка. Готовят в закусочной и шаурму, но почему-то заказать ее и есть с пивом в заведении запрещается.

— Можно только шашлык, — заявил мне представитель шашлычной.

Летом за пенным напитком тут выстраиваются очереди, но берут и закуски Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Запрет на выпивку без еды вполне логичный — иначе заведение превратится в типичную клоаку с маргиналами. А вот с шаурмой и пивом заседать нельзя, возможно, из-за низкой ее стоимости. К примеру, маленькая ее порция стоит в районе 140 рублей, а самый дешевый шашлык из курицы — 350. Но все равно это кажется странным.

На пивной половине продавец, парень в забавной яркой футболке и покупатель, мужчина средних лет, бурно обсуждали какой-то район Новосибирска в былые времена. Они называли местных жителей, смеялись над своими проделками, обсуждали криминальных авторитетов из прошлого и какого-то участкового-фальшивомонетчика из 90-х, о котором даже сняли сюжет в передаче «Криминальная Россия».

Посидеть в заведении с пивом можно только при условии заказа шашлыка Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На мой вопрос о пиве молодой человек вежливо сообщил, что в продаже у них всегда только один вид, который везут с Алтая. Налить могут либо в пластиковую тару разного литража, либо в банку.

Пока я делала заказ, в помещение набежал и рассредоточился народ, кто возле еды, а кто возле напитков. Чтобы остаться в помещении и проникнуться атмосферой, заказала себе шашлык и выбрала наблюдательный пост у окна.

Заведение быстро наполнилось покупателями Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В основном в зале были мужчины. Все они, заходя, здоровались с продавцами, как будто знают их всю жизнь, и перекидывались с ними парой фраз. Молодые люди, заказавшие шаурму, предупредили персонал о каких-то недобросовестных сотрудниках охранной организации, с которыми не стоит иметь дел, молодой человек рассуждает с работниками о хоккее. Постепенно завязался разговор.

— Пиво это везут с Бийска, оно еще с советских времен там варится. У них единственный сорт, больше у них вообще нет, только бочковое. Оно наполняется воздухом, не газом, поэтому газика в нем не сильно много, естественное брожение. Летом тут ни одной бочки сверху обычно нет, его разбирают просто, — объяснил мне собеседник, представившийся Федором.

Федор узнал о заведении случайно и с тех пор не изменяет ему Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мужчина рассказал, что живет неподалеку, и раньше не обращал внимание на это заведение. Однажды зашел в него случайно, а теперь не мыслит без него своей жизни. Федор приходит сюда время от времени перекусить, каждые выходные покупает пиво.

— В Новосибе очень мало пивоварен нормальных, от большинства голова просто чугунная. Я только года три назад узнал, что это пиво тут есть, просто мимо ходил. Один раз коллега спросил, брал я тут пиво или нет. Начали выяснять, что там за воздух, что как, и понеслось. Мы теперь без него никуда не ездим — ни в какую баню, ни на какой отдых, — признался Федор.

Шашлык готовят тут же Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











По словам Фёдора, владельцы пивного магазина и шашлычной арендуют павильон пополам.

— В районе «Студенческиой» чего только нет, но все плюс-минус одинаковые заведения, в большинстве своем они оформлены очень просто. Тут тоже все просто, но со вкусом оформлено. Например, для оформления стены владелец шашлычной Сэм специально барышню приглашал — она ему рисовала, оформляла, — рассказал он. — Люблю тут посидеть, покайфовать. Иногда придем сюда, хоккей включим, сидим, смотрим, за «Сибирь» болеем. Хоть за нее и болеть в последнее время очень грустно.

Мужчины часто собираются тут, едят, выпивают и обсуждают хоккей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Студентка Мария ходит сюда по вечерам перекусить. Отметила, что еда всегда свежая и приготовлена на мангале — это ей очень нравится.

Сам Сэм рассказал, что у него почти нет выходных: оставить заведение полностью на своих помощников он не может. И у него обычно очень много заказов.

В основном в заведении все друг друга знают Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Как-то в день полиции мой знакомый заказал 20 порций ребрышек. А они здоровые, целый пласт. Мы часа три их жарили, потому что на мангале столько места не было. Заказ они получили с опозданием, потому что праздновали в Пашино, а мясо заказали у нас и не заранее. Еще такси у них долго ехало. Знакомый вечером мне звонит и говорит: «Сэм, мы тут уже так нафигачились водкой, что твои ребра как бы уже не нужны». В итоге они половину домой разобрали. Если бы он заранее заказал, мы бы лучше справились, — рассказал мужчина.

Продавец пива успел провести мне ликбез по выбору пивных магазинов. По словам молодого человека, если в заведении много сортов пива, а хвалят в нем только одно — от такого нужно бежать без оглядки.

Пиво и шашлык тут мне пришлись по душе Источник: Настасья Медведева / NGS.RU Посуда одноразовая, но вокруг чисто и опрятно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

— Во-первых, это чужое пиво. Во-вторых, когда его много, оно хранится с несоблюдением норм. Пастеризация пива, несоблюдение норм хранения, несоблюдение сроков хранения — очень много всяких моментов. Хорошее пиво долго не стоит. У нас единственный сорт, потому что если мы пустим другие в оборот, наше будет меньше продаваться и быстро киснуть. Мы постоянно его держим в обороте, кеги постоянно свежие, — объяснил мне причину торговли только одним видом пенного продавец. — Травиться могут люди из-за всякого. Из-за закуски, например. Надо следить за закуской.

Пиво я допила, и оно мне очень понравилось. Недоеденный, но вкусный и сочный шашлык мне заботливо упаковывали в пластиковый контейнер, и я отправилась дальше — в одну из худших, по мнению пользователей «2ГИС», пивнушек.

«Раньше вы бы на улице стояли»

Второй магазин выглядит немного заброшенным, но по свежему снегу к нему уже протоптана тропинка Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











У «Магазина разливных напитков» рейтинг в «2ГИС» 1,6 балла, 45 оценок и 29 отзывов, из которых положительных — всего четыре. Люди пишут, что травятся местным пивом, а затем мучаются головной болью и болью в животе, жалуются на кислые и разбавленные водой напитки и высокие цены. Немногие ценители заведения отметили вежливый персонал. Также покупателям нравится, что магазин работает до двух часов ночи.

Внутри очень тесно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Магазинчик расположен на первом этаже типовой «панельки». Обветшалая вывеска без какой-либо иллюминации, скромная входная группа. Внутри пусто и тесно. Кроме разливных напитков тут есть пиво в бутылках, а также многое другое, иногда даже неожиданное: мороженое, шоколад, какие-то другие продукты питания по мелочи.

Откуда-то из соседнего помещения ко мне вышла продавец в теплой куртке. Она рассказала, что работает в этом заведении уже 10 лет, а последние три года зимой тут настолько холодно, что приходится утепляться.

— Уже третий год замерзаем, а раньше у нас здесь все открыто было. Живу я рядом, так у нас дома тепло, а тут вот холодно, — объяснила она.

Помимо разливных напитков тут торгуют сладостями Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Ассортимент пивных напитков тут небольшой, всего несколько кранов, зато выбор сидров, наверное, самый богатый из всех, что я видела в не специализированных на них заведениях. Я насчитала больше 15.

— Я, как правило, не советую напитки, у каждого свой вкус, но могу сказать, что пробовала я сама и что знаю, — сказала продавец. — У нас в основном сидры, потому что студентов много, молодежи. Раньше было больше пива, но молодежь лучше эти сидры пьет, поэтому мы стали их ассортимент расширять — теперь у нас их целый арсенал. За ними к нам с Затулинки, с Северо-Чемского и даже с Ботсада, со Снегирей едут. Сейчас почти все есть, только «Виски-кола» закончился.

В основном тут покупают напитки студенты, но есть и взрослые покупатели Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Продавец отметила, что в магазин заказывают всегда самый дорогой продукт, потому что он — самый качественный.

Пока я находилась внутри, в помещение зашел только один посетитель. Мужчина заказал какой-то напиток, дождался его и вышел — посидеть в магазинчике негде. Но если бы столик и был, в такой тесноте, скорее всего, разместиться было бы проблематично. Но раньше, по словам продавца, в заведении было больше народа.

— Раньше вообще, если бы вы пришли, вон там бы, на улице в очереди стояли, — указала мне в сторону былых когда-то очередей собеседница. — Здесь везде на улице стояли. Сейчас везде торговля «складывается».

Так как мест для «посидеть» в магазине не было, я взяла два вида пива (которое, к слову, на 50 рублей дешевле), чем в магазине с высоким рейтингом, один вид сидра, и отправилась домой дегустировать. На улице, вызывая такси, заметила, как в магазин зашли по очереди и тут же вышли две девушки.

— Да тут брать нечего, — сокрушенно бросила мне одна из них.

Для честности эксперимента я позвала на дегустацию друга. Пить оба пивных напитка оказалось невозможно: одно кислило, другое отдавало какой-то горечью и почему-то лекарствами. А вот сидр со вкусом глинтвейна оказался очень даже приятным и похожим по консистенции и вкусу на тот, что люди варят сами.

Утром я проснулась с жуткой головной болью. Что в этом виновато — пиво из «худшей» пивнушки, их сидр или пиво из пивной с высоким рейтингом — сказать сложно. Возможно, то, что я попробовала все эти напитки за один вечер.