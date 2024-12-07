«Ехали на мероприятие»: под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами — подробности

Автобус слетел в кювет и перевернулся на бок Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирском районе Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Известно, что медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам. Сейчас уточняется характер травм пострадавших.

Внутри находились взрослые пассажиры Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











— 7 декабря примерно в 10:30 водитель 1959 года рождения за рулем автобуса «КАВЗ» ехал по автодороге К-17Р «Новосибирск -Кочки — Павлодар». В автобусе было 26 пассажиров. Они следовали по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. На 20 км трассы, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Автобус опрокинулся на бок, — сообщили в ведомстве.

На месте работают специалисты Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











Известно, что за медицинской помощью обратились два взрослых пассажира. Характер их травм сейчас уточняют. В автобусе ехали взрослые люди на мероприятие. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства ДТП.