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Происшествия «Ехали на мероприятие»: под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами — подробности

«Ехали на мероприятие»: под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами — подробности

В результате аварии медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам

782
3 комментария

Автобус слетел в кювет и перевернулся на бок

Источник:

В Новосибирском районе Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Известно, что медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам. Сейчас уточняется характер травм пострадавших.

Внутри находились взрослые пассажиры

Источник:

— 7 декабря примерно в 10:30 водитель 1959 года рождения за рулем автобуса «КАВЗ» ехал по автодороге К-17Р «Новосибирск -Кочки — Павлодар». В автобусе было 26 пассажиров. Они следовали по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. На 20 км трассы, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Автобус опрокинулся на бок, — сообщили в ведомстве.

На месте работают специалисты

Источник:

Известно, что за медицинской помощью обратились два взрослых пассажира. Характер их травм сейчас уточняют. В автобусе ехали взрослые люди на мероприятие. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее НГС писал о том, что под Новосибирском лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В результате пострадал водитель без прав.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
Что ж дороги-то такие кривые и неровные, что с них падают даже автобусы
Гость
5 минут
Водитель 65 лет …
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