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Дороги и транспорт «Трамвай не пропустил»: в Новосибирске скорая влетела в столб — видео с места

«Трамвай не пропустил»: в Новосибирске скорая влетела в столб — видео с места

Дочь читательницы НГС снимала видео для блога, и авария случайно попала в поле зрения объектива

1 787
15 комментариев

Информации о пострадавших пока не поступало

Источник:

В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 7 декабря, на перекрестке автомобиль скорой помощи влетел в столб. Об этом НГС сообщила читательница. Видео случайно сняла ее дочь, юный блогер Софья Дегтярева. По словам очевидца происшествия, виновен в аварии водитель трамвая, который не пропустил автомобиль с проблесковыми маяками и включенной сиреной.

Сибирячка сняла момент ДТП на видео случайно

Источник:

— Трамвай не пропустил скорую. Дочь случайно сняла на видео. Перекресток Вертковской и Станиславского. Трамваи в сторону площади Маркса и Бугринского моста встали. Произошло все в 13 часов. Трамвай вроде не задело, а скорая улетела на тротуар и снесла знак, –сообщила читательница НГС.

На видеозаписи сначала слышны звуки сирены, а затем громкий звук столкновения.

— Весело. Прикиньте, что. Иду думаю, запишу блог, а тут смотрю скорая врезалась. Потому что трамвай не дал ей проехать. Скорая права, — комментирует произошедшее и свою версию событий. Вместе с девушкой к месту ДТП бегут люди.

По данным 2ГИС, трамваи уже возобновили движение, заторов нет. Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в ГАИ Новосибирска. К моменту публикации там не смогли прокомментировать инцидент.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирской области сегодня утром перевернулся пассажирский арендованный автобус. В ДТП пострадали люди.

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Скорая помощь ДТП Трамвай
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Комментарии
15
Гость
48 минут
И где момент ДТП?
Гость
18 минут
Трамвай всегда прав, потому что в нем много железа!
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