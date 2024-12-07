«Трамвай не пропустил»: в Новосибирске скорая влетела в столб — видео с места

Информации о пострадавших пока не поступало Источник: читательнциа НГС











В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 7 декабря, на перекрестке автомобиль скорой помощи влетел в столб. Об этом НГС сообщила читательница. Видео случайно сняла ее дочь, юный блогер Софья Дегтярева. По словам очевидца происшествия, виновен в аварии водитель трамвая, который не пропустил автомобиль с проблесковыми маяками и включенной сиреной.

Сибирячка сняла момент ДТП на видео случайно Источник: читательница НГС

— Трамвай не пропустил скорую. Дочь случайно сняла на видео. Перекресток Вертковской и Станиславского. Трамваи в сторону площади Маркса и Бугринского моста встали. Произошло все в 13 часов. Трамвай вроде не задело, а скорая улетела на тротуар и снесла знак, –сообщила читательница НГС.

На видеозаписи сначала слышны звуки сирены, а затем громкий звук столкновения.

— Весело. Прикиньте, что. Иду думаю, запишу блог, а тут смотрю скорая врезалась. Потому что трамвай не дал ей проехать. Скорая права, — комментирует произошедшее и свою версию событий. Вместе с девушкой к месту ДТП бегут люди.

По данным 2ГИС, трамваи уже возобновили движение, заторов нет. Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в ГАИ Новосибирска. К моменту публикации там не смогли прокомментировать инцидент.