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Город Смертельное ДТП на трассе и подробности гибели новосибирской модели в Таиланде — главные события 5 декабря

Смертельное ДТП на трассе и подробности гибели новосибирской модели в Таиланде — главные события 5 декабря

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

«Ее океан к себе притягивал»: как жила и погибла в Таиланде модель из Новосибирска — рассказы друзей и учителя

Светлая девочка с милой улыбкой — так отзываются знакомые о сибирячке Камилле Белятской, которая несколько дней назад погибла в Таиланде. Во время отдыха девушка отправилась к морю, чтобы помедитировать, но домой уже не вернулась. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил со знакомыми Камиллы и узнал все подробности трагедии.

«Легче убить или купить»: региональные ретейлеры рассказали об экспансии федеральных сетей — что будет с магазинами и ценами

В Новосибирске проходит выставка «Сибирская продовольственная неделя», где производители и поставщики могут показать свои продукты, а другие участники рынка просто пообщаться друг с другом. Обозреватель НГС провел на выставке почти целый день и собрал самое интересное из того, что говорили многочисленные спикеры.

«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке

Путешествия — это всегда погружение в новый мир, смена атмосферы и море эмоций. Но не всегда они бывают только положительными. Корреспондент НГС Настасья Медведева в семейную поездку в Казань отправилась с пересадкой в аэропорту Кемерова. Чем туристов покорило здание аэровокзала и почему, несмотря на это, они никогда не хотят снова оказаться там, — в ее авторской колонке. Далее от первого лица.

13% новосибирских медиков-выпускников отказались отрабатывать целевое обучение в 2024 году

В 2024 году в Новосибирской области от отработки целевого обучения отказались 13% выпускников специалитета и 5,5% выпускников ординатуры. Для сравнения, в 2023 году отказались исполнять свои трудовые обязательства 17% выпускников специалитета и 11,9% выпускников ординатуры. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в ответ на запрос НГС.

Девушка с двухлетним ребенком погибли в ДТП на новосибирской трассе — фото с места аварии

В Новосибирской области днем 5 декабря произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли 22-летняя девушка и двухлетний мальчик, которые находились в автомобиле Daihatsu. Также травмы получила 60-летняя пассажирка Daihatsu. Подробности по ссылке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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