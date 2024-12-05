«Ее океан к себе притягивал»: как жила и погибла в Таиланде модель из Новосибирска — рассказы друзей и учителя

Камиле Белятской было 24 года Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Светлая девочка с милой улыбкой — так отзываются знакомые о сибирячке Камилле Белятской, которая несколько дней назад погибла в Таиланде. Во время отдыха девушка отправилась к морю, чтобы помедитировать, но домой уже не вернулась. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил со знакомыми Камиллы и узнал все подробности трагедии.

«Отправилась на скалы заниматься йогой»

Трагедия произошла 29 ноября на острове Самуи. Жительница Новосибирска прилетела в Таиланд на отдых со своим женихом, 47-летним Григорием Анохиным. В тот день девушка отправилась к морю на смотровую площадку — хотела помедитировать. Она так уже делала, выкладывая видео в соцсети. Брала коврик и садилась на берегу на камни.

Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Как раз в эти дни жителей острова и туристов предупреждали, что подходить к воде нельзя из-за непогоды. Но Камилла оказалась на берегу в шторм, и ее просто смыло с камней сильными волнами. Девушка пыталась выбраться, но у нее не получилось.

Спасатели прибыли на место происшествия примерно через 15 минут, к тому времени в воде был виден только розовый коврик девушки. Через 30 минут власти были вынуждены временно прекратить поиски из-за опасных условий.

— В сезон муссонов мы постоянно предупреждаем туристов, особенно в зонах повышенного риска, таких как пляжи Чавенг и Ламай, где красные флаги означают, что купаться нельзя. Хотя место инцидента не является зоной для купания, а скорее точкой обзора пейзажа, жертва могла быть застигнута врасплох неожиданным натиском волны, — рассказал глава спасательного центра Самуи Чайяпорн Субпрасерт изданию Khaosad English.

Источник: shot / Т.me

Как передает издание Bangkok Post, тело Белятской нашли спустя два дня на пляже Чавенг на острове Самуи.

— Полиция Бопхута получила сообщение от отеля о том, что в 23:00 на пляже было обнаружено тело женщины, — говорится в отчете полиции.

Как рассказала корреспонденту НГС лучшая подруга погибшей Галина, жених Камиллы узнал о трагедии из соцсетей. В тот день мужчина находился в отеле и занимался работой.

— Григорий был дома, а Камилла отправилась на скалы заниматься йогой, она всегда так делала, пока он работал. Она поехала на свое обычное место, где и произошла эта трагедия. Спустя пару часов Гриша заметил, что Камилла всё еще не вернулась, хотя уже должна была, он ей позвонил, но она не ответила. Он зашел в местные паблики и увидел, что какую-то девушку смыло в море, Гриша сразу понял, что эта Камилла. Он собрался, поехал в местную полицию выяснять подробности, — рассказала Галина.

Место, где была обнаружена девушка, находится примерно в километре от точки, где ее смыло в море. Как сообщают наши коллеги из Starhit.ru, жених девушки Григорий Анохин до последнего надеялся, что возлюбленной удалось спастись.

— Я молился, чтобы Камилла нашлась живой. Это ужасная потеря. Мы были вместе пять лет и мечтали о свадьбе, — поделился мужчина.

Училась в театральном, помогала ставить танцы

Камилла работала моделью, родные отзываются о ней как о светлом человеке Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Знакомые девушки до сих пор не могут поверить, что она погибла. Многих новость застала врасплох.

— С Камиллой мы были одноклассницами, учились в школе 117, в Первомайском районе. Очень хорошая девочка была, добрая, отзывчивая. Очень активная, увлекалась танцами и вокалом, — рассказала корреспонденту НГС ее знакомая Марьяна.

— Если честно, в шоке с этой новости. Камилла была добрым, открытым и отзывчивым человеком, — отметил знакомый сибирячки Алексей.

Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Камилла выросла в многодетной семье. В свое время девушка окончила школу с медалью, но даже после выпускного продолжала навещать учителей.

— У меня она училась с 8-го по 11-й класс. Школу Камилла окончила с медалью, помощница, а после поступила в театральное училище, которое благополучно окончила. И пока она училась в театральном, она моим детям, следующим классам, помогала танцы готовить, спектакли ставить, — рассказала классный руководитель девушки Марина Тимощенко.

По словам педагога, после окончания училища девушка не стала работать по профессии, а начала строить карьеру модели.

Завещала себя кремировать, а прах развеять

Как рассказала НГС лучшая подруга погибшей Галина, Камилла последние три года практически жила за границей и часто бывала в Таиланде. В Россию возвращалась, только чтобы повидаться с родными.

— Она не первый год на этом острове отдыхает с молодым человеком. Ее океан всегда к себе притягивал, она очень хотела жить за границей. С Григорием они часто бывали на Самуи, — рассказала Галина.

Погибшая не стала актрисой, а пошла в модельный бизнес Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











По словам девушки, информация о том, что Камилла и Георгий прилетели в Таиланд, чтобы сыграть свадьбу, не соответствует действительности.

— Информация по поводу свадьбы неправда. Да, Георгий ей сделал предложение, но свадьба планировалась позже, у них не медовый месяц был, они там просто отдыхали, — объяснила Галина.

Источник: razum_11 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Камиллу Белятскую кремировали. 4 декабря в 14:00 по Новосибирску прошла кремация, прах сибирячки развеют над океаном.

— В последние годы Камилла изучала буддизм. Она и сама говорила, что хочет быть кремирована и чтобы ее прах развеяли над морем. В Таиланд приехали ее родные, чтобы исполнить ее последнюю волю, — добавила Галина.