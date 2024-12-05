«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке

Настасья Медведева Журналист NGS.RU

В путешествиях с туристами может приключиться всякое даже в аэропортах Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Путешествия — это всегда погружение в новый мир, смена атмосферы и море эмоций. Но не всегда они бывают только положительными. Корреспондент НГС Настасья Медведева в семейную поездку в Казань отправилась с пересадкой в аэропорту Кемерова. Чем туристов покорило здание аэровокзала и почему, несмотря на это, они никогда не хотят снова оказаться там, — в ее авторской колонке. Далее от первого лица.

Последний улетающий пусть выключит свет

В последнее время путешествия стали для меня своеобразной отдушиной. Стараюсь выбираться куда-нибудь минимум 5–6 раз в год, пусть всего на несколько дней и даже в ближайшее от города село — неважно. Это дает определенное вдохновение и заряд бодрости.

Мой последний в 2024 году отпуск выпал на ноябрь. Рассмотрев подходящие варианты по соотношению стоимости авиаперелета и туристической привлекательности городов лично для меня, выбрала поездку в Казань. Вместе со мной решили лететь мои мама и тетя, которые тоже никогда там не бывали, но очень хотели посетить этот город.

По несчастливой случайности прямых перелетов на заданную дату то ли не было, то ли были, но по бешеной цене. В большинстве случаев предлагалось лететь с пересадкой либо в Барнауле, либо в Кемерове. Решив не сидеть в аэропорту в ожидании пересадки сутки отпуска, решили доехать до Кемерова на наземном транспорте, а уже оттуда лететь на самолете в Казань.

У аэровокзала своеобразное время работы, но по факту он открыт Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Наши расчеты не совпали с суровой действительностью. В аэропорт Кемерова, который, к слову, находится довольно далеко от города, мы приехали на час раньше запланированного: в 3 часа ночи. Наш рейс был назначен на 7 утра, поэтому поначалу мы не слишком расстроились. Главное — дождаться регистрации, пройти контроль и попасть в «чистую зону», где можно расслабиться, вздремнуть или посидеть в кафе.

Таксист довез нас, трех женщин, до аэропорта, высадил у входа и ретировался в закат. Глубокая ночь, вокруг пустырь, ветер, метель. Здание аэровокзала «спало» в прямом смысле этого слова: свет не горел нигде, людей вокруг не было. Никаких свидетельств цивилизации. Озадачившись происходящим, я открыла 2ГИС. Все верно: время работы — с 4:30 до 20:00. Табличка с таким же временем работы была и у входа в здание аэропорта.

Ночью свет в здании горит только на территории тамбура Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мы начали ошарашенно озираться и смотреть по приложению, где вблизи есть открытые кафе или хоть что-нибудь. В этот момент к терминалу подъехало еще одно такси. Оттуда вышел беззаботный парень с чемоданом, и я пошла к нему. На вопрос, не знает ли он, что происходит, тот испуганно ответил:

— Вы что, с ума сошли? Я вообще из Перми.

Пока растерянный парень озирался по сторонам, я заметила у входа какое-то движение. Из терминала вышла женщина и закурила у входа. На мой вопрос о том, работает ли аэропорт, она добродушно заулыбалась.

— Работает, работает, проходите. Я вас заметила, за вами пошла, смотрю, а вы не заходите, — посмеялась она.

Но так и не смогла пояснить, зачем у входа в здание висит такой устрашающий график работы. Может, чтобы отпугивать местных маргиналов?

Киноплощадка

Внутри аэропорт оказался очень красивым Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Внутри было темно и почти пусто. Мы сразу же оценили отремонтированный недавно терминал — он выполнен в космическом стиле, носит название космонавта Алексея Леонова. Казалось, будто попал на площадку, где снимают кино про освоение космоса.

Здание небольшое, но внутри есть чистый и современный туалет, мини-музей с атрибутами быта космонавтов, личными вещами Леонова и его работами, посвященными космосу. Потолок и стены здания тоже соответствуют заданной тематике: лампы напоминают звездное небо, под потолком — макеты космического корабля и космонавта.

В аэропорту в полумраке, хоть и на жестких сиденьях, было хорошо и комфортно. Но недолго.

Злостные нарушительницы

Внутри все выполнено в космическом стиле Источник: Настасья Медведева / NGS.RU В здании есть мини-музей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Рейс из-за непогоды отложили, а после 4:30 утра аэровокзал начал «просыпаться». Включили свет, набежали люди, началась суета вокруг единственной кафешки. Официанты сновали туда-сюда, готовясь принимать гостей. Примчались работать и бодрые представители одного из банков — парни в белых рубашках и брючках, которые пытаются продать уставшим и растерянным пассажирам банковские карты. Я и раньше встречала такой народ: они есть в новосибирском аэропорту Толмачево, в московском Внуково, в Пулково Санкт-Петербурга. Но не в таком количестве.

Видимо, из-за небольших размеров здания казалось, что эти бравые ребятки были в каждом углу. И именно в Кемерове меня поразила их наглость. Вежливый отказ и просьба оставить в покое на них не действовали. Если одного удавалось прогнать, через пять минут подскакивал его коллега.

Таблички о курилке у здания неприметные и висят на столбах вдалеке от самого аэровокзала Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Когда на пятом сотруднике их ассортимент закончился, они без всякого смущения стали подходить по второму кругу. Возможно, в обычной жизни к такому навязчивому вниманию я бы относилась терпимее, но в этом аэропорту после нескольких часов дороги и нескольких часов ожидания рейса с двумя уставшими женщинами в возрасте 50+ это было невыносимо.

Когда мои спутницы пошли в очередной раз покурить к выходу из здания (в самом аэропорту нет курительной комнаты, для этого нужно выходить на улицу), их поймали полицейские, дежурившие в терминале, и повели оформлять штраф. Вокруг моих нарушительниц при этом стояла толпа, люди так же точно курили электронки или обычные сигареты. Но наказать решили почему-то именно моих близких.

Моя тетя, у которой уже не было сил разбираться, спокойно пошла оформлять документы, а мама подошла ко мне и вкратце обрисовала ситуацию. Я оставила ее сторожить чемоданы, а сама пошла к полицейским. Пришлось объяснять, что женщины — мои родственницы из другой страны, и я несу за них ответственность, поэтому должна присутствовать.

Возле здания есть как встречающие, так и курильщики. Последних, кажется, больше Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Мужчины в погонах объясняли: возле здания аэровокзала есть зона для курения, а женщины проигнорировали этот факт и нарушили правила. Мои доводы о том, что рядом с ними стояли другие люди и тоже курили, не сработали. Хотя если уж штрафовать, то всех подряд, а не двух уставших и растерянных иностранок. Полицейские несколько раз пытались отправить меня в зал ожидания, но я не сдавалась.

Пока тетушка объясняла полицейским, где она живет (а это отдаленный населенный пункт в Восточно-Казахстанской области, который называется «урочищем», где даже улиц нет), я вышла на улицу, чтобы осмотреться: почему мои матушка и тетушка оказались грубыми нарушительницами правопорядка. Я обошла здание аэропорта по периметру, но курилку не увидела. Зато встретила немало курильщиков.

Лишь у самого входа (вход и выход — по разные стороны здания, зона для курящих — ближе ко входу) я увидела вдалеке на снегу за парковкой еле приметную табличку «Место для курения 10 м» и стрелочку налево. В «курилке» — стандартные лавочки и мусорный бак. Это все замечательно и здорово, но почему бы не сделать табличку нормального размера и, к примеру, сразу на выходе и у входа здания, чтобы люди не нарушали порядок?

После перепалок с полицейскими и дониманием сотрудников банка хотелось только одного — улететь Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Вернувшись внутрь, спокойно объяснила полицейским, что таких нарушителей на улице — вагон и целая тележка, и что с утра сама сотрудница аэропорта вышла и «дымила» прямо на лавке у основного входа. Полицейские тем временем посмеивались над моей тетей и ее местом жительства. Тетя очень устала и готова была выплатить штраф, чтобы поскорее с этим покончить, но я настаивала: нарушают на улице массово. А вот торопиться нам как раз некуда — рейс задерживали.

Все это время полицейские вели запись. Я тоже — предупредила, что я журналист. Но через какое-то время полицейские неожиданно попросили выключить диктофон и сообщили, что тоже больше не ведут съемку. Быстро записали данные моих мамы и тети, даже не сверив адреса с документами, и заявили, что они свободны. А мне сказали: «Что ж вы так сразу с нами жестко, мы ж ничего плохого, мы ничего оформлять не собирались и не будем, у нас просто тут ситуация» — и многозначительно указали на мужчину в погонах, который проходил мимо.

«Я заплачу ваш штраф»

В «чистой зоне» мы обсуждали это историю с недоумением Источник: Настасья Медведева/ NGS.RU











Вежливо попрощавшись с полицейскими, мы вернулись в зал ожидания. Тут же к нам подошел очередной представитель банка — очень, похоже, наблюдательный.

— Девушка, давайте мы с вами карту оформим, и штрафа у вас не будет, я заплачу ваш штраф, — заявил он.

Я в гневе ответила, что никаких штрафов у нас нет и посоветовала ему убираться подобру-поздорову.

После недолгого уже ожидания объявили регистрацию на наш рейс, мы благополучно прошли все процедуры и улетели в отпуск. Аэропорт в Кемерове же, видимо, надолго нам запомнится этими приключениями — они вытеснили даже первые теплые впечатления от красивого и уютного здания. На ум приходит одна фраза: «С нелюбовью, Кемерово».

Остается загадкой, что за перфоманс провернули полицейские. Делали план? Надеялись на «решение вопроса на месте», но решили не связываться с «колхозниками из заграничной глубинки» в компании с журналистом? Но тогда почему сотрудники банка так смело вели себя в здании аэровокзала и бросились «решать вопрос» после предполагаемого штрафа?

Еще не дает покоя сотрудница аэропорта, которая курила у самого входа в здание, зная о существовании курилки. Не хочется верить, что в кемеровском аэропорту сотрудники объединяются и «мутятся», выбирая себе максимально доверчивых, уставших и беззащитных жертв. А может, это просто стечение обстоятельств.

Приходилось ли вам делать пересадку в Кемерове? Да, все прошло хорошо Да, тоже с приключениями Нет, ни разу не был(а) в этом аэропорту Я вообще никуда не летаю Расскажу в комментариях