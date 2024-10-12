На пороге Родины: толпы людей проводят часы в ожидании паспортного контроля в аэропорту Толмачёво — почему так происходит

Очередь в зоне паспортного контроля начиналась ещё на лестнице Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пассажиры внутренних рейсов, к счастью, лишены необходимости перед каждым вылетом (и после каждого прилёта) проходить пограничный контроль. А эта процедура может затянуться на час-полтора. Обозреватель НГС, который недавно провел перед пограничным постом в аэропорту больше часа, поделился своими соображениями о происходящем в аэропорту Толмачёво. Эксперт, впрочем, считает, что сделать с этим ничего нельзя. Подробнее — в материале Стаса Соколова.

Недавно я вернулся из Узбекистана — решил посмотреть на эту страну после долгого перерыва. По возвращении я имел сомнительную удачу наблюдать своими глазами ситуацию, которая сейчас возникает в международном терминале довольно часто.

Самолет сел, пристыковался к выдвижному трапу, и радостные пассажиры устремились внутрь в надежде скорее оказаться дома, что особенно необходимо ранним утром после ночного перелета. Но уже на подходе к зоне пограничного досмотра стало ясно, что быстро покинуть аэропорт не получится. Небольшое помещение с низкими потолками было практически полностью заполнено людьми. Настолько, что на то, чтобы просто спуститься туда с лестницы, потребовалось минут 15–20.

Затем последовало ещё около часа стояния в тесной толпе, которая, слава богу, хоть медленно, но продвигалась вперед. В помещении были явные проблемы с вентиляцией. Кричали дети, время от времени начинали ругаться взрослые. И хорошо ещё, что никто не грохнулся в обморок.

После перелета люди порой проводят в таком состоянии больше часа Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В те времена, когда билеты в Европы ещё не стоили больше средней месячной зарплаты, я всегда с некоторой грустью смотрел на то, как лихо проходят пограничный контроль в странах ЕС этих стран резиденты. Было видно: люди приехали домой и здесь как хозяева имеют некоторые преференции. Оказавшись в душной очереди в Толмачёво, я даже подумал, нет ли и у меня как гражданина РФ каких-то льгот такого рода? Но нет, пробиться без очереди (точнее, через отдельную очередь) были шансы только у тех, кто путешествует с детьми младше трёх лет.

Справедливости ради, нужно признать, что пограничники работали достаточно быстро. Насколько, конечно, позволяли имеющиеся семь «ворот». Даже если бы откуда-то появились дополнительные сотрудники погранслужбы, то им было бы, пожалуй, даже и негде организовать рабочие места. Чего, разумеется не могли не знать в аэропорту, но решили принять почти одновременно несколько забитых под завязку рейсов.

После часа с лишним в очереди в зоне прилёта архитектурные красоты аэропорта радуют уже меньше Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причём решили не впервые: такое в Толмачево происходит регулярно — это скорее обычная практика, чем какой-то эксцесс. На этом фоне как-то уже не радуют все эти архитектурные достоинства нового терминала. При наличии выбора, уверен, большинство пассажиров выбрали бы комфортное и быстрое прохождение досмотра и погранконтроля, а не любование высокими колоннами.

Редактор сайта FrequentFlyers.ru Илья Шаталин считает, что подобные ситуации в аэропортах неизбежны. Ситуацию можно лишь несколько улучшить, но устранить очереди совсем вряд ли удастся.

— Если работают все кабины паспортного контроля, то аэропорт сделать уже ничего не может. Теоретически количество этих кабин можно увеличить, но занять места там должны не сотрудники аэропорта, — указывает эксперт.

Облегчить ситуацию в пиковые периоды могли бы автоматические станции контроля. Прикладываешь паспорт, смотришь в камеру, и всё — можно проходить дальше. Печать в паспорт, правда, всё равно приходится ставить живому человеку, но это занимает уже буквально секунды. Такая несложная механизация (хотя бы для российских граждан) могла бы существенно увеличить пропускную способность пунктов пограничного контроля. К тому же она не требует дополнительных сотрудников в те моменты, когда случилась какая-то накладка с рейсами.

Илья Шаталин, впрочем, указывает на то, что подобная автоматизация если и начнёт сокращать время ожидания, что далеко не сразу.

— По опыту аэропорта Шереметьево (где пункты автоматического контроля есть. — Прим. ред.) я не заметил, что пассажиры проходят через автоматические пункты быстрее. Кто-то паспорт не так приложит, кто-то перед камерой не так встанет. Знаете, есть такая шутка, что человек, стоящий перед тобой у банкомата, всегда тупой — так же и с пунктами автоматической проверки документов.

Главная проблема состоит не в том, что пунктов паспортного контроля не хватает в принципе, а в том, что в аэропорт почти одновременно прибывает несколько рейсов. Это происходит из-за того, что авиакомпании зачастую пытаются выбрать время прилёта в достаточно узких промежутках.

— Авиаперевозчики строят своё расписание под собственный график, трансферные волны, в соответствии с другими своими маршрутами, которые выполняются на этих же воздушных судах, и так далее. Есть какие-то периоды, когда много рейсов, и, соответственно, все стоят, — говорит редактор FrequentFlayers.

Если каждый самолёт прибудет точно в срок, то паспортный контроль успеет пропустить пассажиров каждого рейса одного за другим. Но довольно часто у перевозчиков случаются сбои. Один рейс задержали, другой прилетел чуть раньше, а где-то авиакомпания из-за необычно высокого спроса поставила на рейс машину с повышенной вместимостью (в Airbus-319, например 144 места, а в модели 321nx — уже 211).

Теоретически, конечно, аэропорт мог бы оперативней реагировать на такие накладки — вплоть до того, чтобы задержать какой-то борт в воздухе. Но на практике всё упирается в деньги и целесообразность. Любые усилия для того, чтобы избежать очередей, будут означать дополнительные расходы. А периодически возникающие толпы в зоне паспортного контроля в худшем случае попадут в новости. А то и вовсе останутся на уровне жалоб в соцсетях.

В конце концов, пассажир напрямую не платит аэропорту почти ничего — деньги он получает с авиакомпаний и арендаторов. Разозлившись, мы ещё можем в следующий раз выбрать другую авиакомпанию или отказаться от кофе за 600 рублей. Но вряд ли кто-то решит в следующий раз лететь за границу из другого города.

Так что придётся, судя по всему, мириться с периодической давкой в зоне прилёта. Единственный гарантированный способ её избежать — это ездить по земле или не летать за границу. Возможно, такую мысль и пытаются ненавязчиво вызвать в головах пассажиров в Толмачёво. Дескать, Россия большая, куда же ты поперся то со своим загранпаспортом. Летел бы в Казань или Иркутск и горя себе не знал.

Обозреватель НГС направил запрос в аэропорт Толмачёво с просьбой рассказать, как его руководство видит возможности решения проблемы с очередями на паспортном контроле. В аэропорту на запрос не ответили.

Согласны с автором? Да, в аэропорту творится безобразие Нет, это временные трудности, можно и потерпеть Не нужно вообще за границу летать