НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

ю-з.

 754мм 75%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Кто строит новую Россию
Биографии дезертиров
Не прощелкать год — про лечение зубов
Всё о заморозке вкладов
Врачи для 30-летних
Звезда в фастфуде
Зажечь на корпоративе — советы
Миф о пальмовом масле
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Вперед просвета нет»: огромная толпа собралась у паспортного контроля в аэропорту Толмачево — люди стоят несколько часов

«Вперед просвета нет»: огромная толпа собралась у паспортного контроля в аэропорту Толмачево — люди стоят несколько часов

Читательница отмечает, что в очереди стоят пассажиры двух рейсов

1 132
15 комментариев

Пассажиры одного из рейсов стоят в очереди около двух часов

На паспортном контроле в аэропорту Толмачево вечером 18 ноября собралась огромная толпа. Некоторым пришлось стоять в ней несколько часов. Об этом редакции НГС рассказала читательница Алена.

По словам женщины, очередь на паспортный контроль на выход из Толмачево собралась из пассажиров двух рейсов S7: Ош — Новосибирск и Ереван — Новосибирск.

— Тут адская духота, скорость минимальная. Детки плачут, старички устали и не понимают ничего. Мы молодые, стоим уже мокрые от жары и духоты. Спертый запах толпы окружает всё больше. Стоим в темноте какой-то. Змейки и организованной очереди нет как сущности, — рассказывает Алена.

По ее словам, сотрудники паспортного контроля просили пассажиров не пересекать ограничительную линию на полу.

— Сотрудник S7 вылавливает из толпы людей на другие рейсы стыковочные, чтоб не задерживать транзиты. За 29 минут я сдвинулась назад на 2 человека. Вперед просвета нет, — говорит женщина.

Алена отметила, что в толпе она простояла около 55 минут, прежде чем в аэропорту открыли дополнительное помещение «Для граждан государств — членов таможенного союза». Только тогда очередь на выход начала продвигаться.

— Спросила женщину в толпе, из Ош люди стоят уже полтора часа. Их пропускают медленнее, — уточнила Алена.

Для прояснения ситуации редакция НГС направила запросы в пресс-службы аэропорта Толмачево и авиакомпании S7.

Ранее в Новосибирске задерживалось прибытие 10 авиарейсов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Аэропорт Толмачево Толмачево Толпа Очередь Рейс S7 Новосбирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
styil
39 минут
как так - имя присвоили, торжественно денег отмыли, шлагбаумы поставили а народ всё недоволен: удобства им подавай....
Гость
39 минут
Конечно, просвета нет. Рейс из Бишкека?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

ula1234,30

ЛедиN,31

Олег,37

влад,50

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление