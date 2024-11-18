«Вперед просвета нет»: огромная толпа собралась у паспортного контроля в аэропорту Толмачево — люди стоят несколько часов

Пассажиры одного из рейсов стоят в очереди около двух часов Источник: читательница НГС Алена











На паспортном контроле в аэропорту Толмачево вечером 18 ноября собралась огромная толпа. Некоторым пришлось стоять в ней несколько часов. Об этом редакции НГС рассказала читательница Алена.

По словам женщины, очередь на паспортный контроль на выход из Толмачево собралась из пассажиров двух рейсов S7: Ош — Новосибирск и Ереван — Новосибирск.

Источник: читательница НГС Алена

— Тут адская духота, скорость минимальная. Детки плачут, старички устали и не понимают ничего. Мы молодые, стоим уже мокрые от жары и духоты. Спертый запах толпы окружает всё больше. Стоим в темноте какой-то. Змейки и организованной очереди нет как сущности, — рассказывает Алена.

По ее словам, сотрудники паспортного контроля просили пассажиров не пересекать ограничительную линию на полу.

— Сотрудник S7 вылавливает из толпы людей на другие рейсы стыковочные, чтоб не задерживать транзиты. За 29 минут я сдвинулась назад на 2 человека. Вперед просвета нет, — говорит женщина.

Алена отметила, что в толпе она простояла около 55 минут, прежде чем в аэропорту открыли дополнительное помещение «Для граждан государств — членов таможенного союза». Только тогда очередь на выход начала продвигаться.

— Спросила женщину в толпе, из Ош люди стоят уже полтора часа. Их пропускают медленнее, — уточнила Алена.

Для прояснения ситуации редакция НГС направила запросы в пресс-службы аэропорта Толмачево и авиакомпании S7.