«Легче убить или купить»: региональные ретейлеры рассказали об экспансии федеральных сетей — что будет с магазинами и ценами

Производителям приходится идти на многое, чтобы попасть в корзину к покупателю Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске проходит выставка «Сибирская продовольственная неделя», где производители и поставщики могут показать свои продукты, а другие участники рынка просто пообщаться друг с другом. Обозреватель НГС провел на выставке почти целый день и собрал самое интересное из того, что говорили многочисленные спикеры.

Выставка еды

На выставку приехали и отдельные предприятия, и даже целое государство Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Выставки, посвященные продуктам питания, традиционно привлекают самое большое количество участников: производителей и дистрибьютеров. В этом году их стендами удалось заполнить почти целый павильон, хотя набор оказался весьма пестрым — от фермерских варений и солений до китайских саморазогревающихся обедов. Самый большой стенд и вовсе представлял не какое-то конкретное предприятие, а целую страну — Кыргызстан.

Участники не только знакомили публику со своей продукцией, но и довольно активно торговали привезенными «образцами». Большой стенд «Добрянки» так и вовсе выполнял роль кафе с набором выпечки и напитков. С учетом цен на маленькие пирожки в 120 рублей заведение явно сделало выручку, сопоставимую с какой-нибудь кофейней в городе.

Всего за 75 тысяч рублей производители могли получить аудиенцию у представителей ретейлеров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но всех переплюнуть по части доходности с квадратного метра смогли организаторы мероприятия, на котором поставщики могли напрямую пообщаться с представителями торговых сетей и маркетплейсов. Удовольствие это стоило 75 тысяч рублей примерно за 5 минут диалога, но желающие заняли почти все несколько десятков выделенных под это столов. Один из них даже показал обозревателю НГС экран в банковском приложении со списанной суммой и, согласившись, что «дороговато», выразил надежду на заключение контракта на несколько миллионов.

Ретейл и банки

Главной темой обсуждений на круглых столах (хотя столов не было никакой формы — спикеры сидели на сцене) стали перспективы ретейла и взаимоотношения торговли с поставщиками, покупателями, банками и ситуации на рынке труда.

Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов, например, рассказал о больших успехах отечественных брендов, сумевших заменить международные в торговых центрах (о том, как это происходило, НГС писал в прошлом году). По мнению чиновника, этому способствовали не только находчивость отечественных бизнесменов, сумевших наладить торговлю похожими товарами под новыми названиями, но и рост реальных доходов населения.

Рустам Закиров считает, что ретейлерам вполне по плечу кредиты и больше 25% годовых Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Это не означает, разумеется, отсутствия проблем. И ретейлеры, и производители испытывают кадровый голод. И всех, разумеется, волнует рост ключевой ставки ЦБ (а значит, и стоимости кредитов), которая, судя по всему, не собирается снижаться.

Управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Рустам Закиров не смог обещать собравшимся возможного снижения кредитных ставок, но заметил, что отрасль продолжает не только оплачивать старые, но и брать новые кредиты. По его словам, «если у компании маржа 7%, но деньги оборачиваются за месяц, то по году доходность достигает 84%» — можно себе позволить кредиты под 25% и более. Понятно, что маржа сама себя не заработает — ее обеспечивают покупатели.

Конечно, всё начинает меняться, если или снижается маржинальность, или растягивается оборачиваемость. Именно это сейчас происходит с целыми отраслями бизнеса, связанного с торговлей, — прежде всего это оптовое звено и аптечные сети. В обозримом будущем это может привести к тому, что региональные компании будут поглощены крупными федеральными или их функции возьмут на себя сами крупные ретейлеры.

Не могли финансисту не задать и вопрос о курсе рубля к доллару, потому что даже отечественные производители вынуждены регулярно что-то покупать за доллары и евро. Рустам Закиров был очень осторожен, заметив, что любые оценки имеют смысл только при условии «отсутствия существенных изменений внешней ситуации». В общем, если ничего не случится, то доллар в будущем году может подняться до 115 рублей.

Масштабы и аппетиты

Кроме проблем с банками, еще живые местные ретейлеры испытывают, конечно, усиливающееся давление крупных федеральных сетей. Один из создателей крупнейшей на Дальнем Востоке сети «Самбери» Лев Волков поделился свежими впечатлениями от прихода в их регион крупнейшего российского продовольственного ретейлера X5 Group («Пятерочка» и «Чижик»), который «денег не считает»:

— Они бизнесмены, они взвешивают: тебя легче убить или купить.

В качестве примера такого «сорения» деньгами Волков рассказал о ситуации, когда федеральный ретейлер, не получив от местного поставщика условий, аналогичных с «Самбери», из-за меньших пока объемов закупок, заключил договор с производителем на его условиях, но выставил товар в магазин ниже цены местного конкурента (то есть себе в убыток).

— Когда оборот 3 триллиона, то можно себе позволить потратить [на подобные вещи] пару миллиардов, — резюмировал модератор круглого стола, управляющий партнер производственного комплекса «Серышевский» Дмитрий Рева.

Иван Бабухидзе сетует на отличия условий, в которых находятся сети разного масштаба Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Директор Союза торговых предприятий независимых сетей России Иван Бабухадзе посетовал, что доминирование крупных ретейлеров приводит к тому, что региональные производители «не получают честной цены». Чтобы попасть на полки супермаркетов, они вынуждены сокращать себестоимость и собственную доходность, что приводит к падению числа этих региональных предприятий. Они или уходят с рынка, или их покупают крупные производственные холдинги, превращая в одну из своих региональных площадок.

То же самое, но еще более быстрыми темпами, происходит и с региональным ретейлом.

— Вы двигаетесь своим эшелоном, и непонятно, куда это всё приведет. Скоро тут будет сидеть четыре компании, которые будут всё решать, — выдал мрачный прогноз Иван Бабухадзе.

Прогноз этот, кстати, не только не выглядит пессимистичным, но в значительной степени уже реализуется. В Новосибирске, например, единственной региональной компанией, которая может как-то влиять на рынок, сегодня остается «Мария-Ра». Но количество магазинов этой сети в этом году впервые начало сокращаться.

Подростки и роботы

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами в Сибирском округе розничной сети «Магнит» Елена Погодаева поделилась интересным ноу-хау компании по привлечению новых сотрудников в компанию. Дефицит персонала испытывают сейчас все — сказывается и демографическая яма, и конкуренция со стороны сервисов доставки, маркетплейсов, а с некоторых пор и предприятий ВПК, которые вынуждены предлагать более высокую зарплату.

Елена Погодаева рассказала о возможностях подработки для подростков Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В «Магните» решили привлечь к работе подростков, прежде всего — детей сотрудников. По словам Елены Погодаевой, новая программа позволит набирать молодых людей уже с 14 лет на неполный рабочий день. Они смогут работать в зоне прилавка, заниматься ценниками, собирать заказы для доставки и т. д. Сейчас подростков принимают на работу с 16 лет, и в этом году таких молодых работников в «Магните» было уже более 700 человек.

По мнению представителя компании, это не просто возможность заработать, но и неплохой карьерный трамплин для тех, кто не планирует пока продолжать образование после школы в вузах. Начав работать в 14–16 лет, к 18-летию уже можно получить приличный стаж и при обучении внутри компании претендовать на какие-то младшие менеджерские позиции. Такую работу компания ведет и с детдомами — для их воспитанников проблема дальнейшей социализации стоит особенно остро.

Даже если роботы отнимут работу у людей-доставщиков, у них останутся возможности устроиться промоутерами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Заместитель начальника управления по взаимодействию с региональными органами государственной власти X5 Group Артем Кочегаров рассказал, что, помимо привлечения к работе подростков, ретейлеры активно внедряют автоматизацию. Это касается и терминалов самостоятельной оплаты в магазинах, и роботизированных систем, работающих в распределительных центрах.

В круглом столе не принял участие представитель «Яндекса», который мог бы рассказать о первых результатах применения роботов-доставщиков — их сегодня можно всё чаще встретить на улицах Москвы. Вполне возможно, что они смогут в будущем отнять хлеб у доставщиков-людей. Для этого, правда, придется привести в порядок дороги и чистить зимой снег.