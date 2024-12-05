Девушка с двухлетним ребенком погибли в ДТП на новосибирской трассе — фото с места аварии

Обстоятельства ДТП уточняются Источник: ГАИ по НСО











В Новосибирской области днем 5 декабря произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и маленький ребенок. По данным областной ГАИ, авария произошла в Каргатском районе.

— 26-летний мужчина без водительского удостоверения ехал за рулем автомобиля Daihatsu Sonica в сторону Каргата. Не предоставив преимущество в движении, он столкнулся с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Омска, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП погибли 22-летняя девушка и 2-летний мальчик, которые находились в автомобиле Daihatsu. Также травмы получила 60-летняя пассажирка Daihatsu.

Предварительно установлено, что ребенок ехал без детского кресла. На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП уточняются.