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Происшествия Девушка с двухлетним ребенком погибли в ДТП на новосибирской трассе — фото с места аварии

Девушка с двухлетним ребенком погибли в ДТП на новосибирской трассе — фото с места аварии

Авария произошла в Каргатском районе

2 203
2 комментария

Обстоятельства ДТП уточняются

Источник:

В Новосибирской области днем 5 декабря произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и маленький ребенок. По данным областной ГАИ, авария произошла в Каргатском районе.

— 26-летний мужчина без водительского удостоверения ехал за рулем автомобиля Daihatsu Sonica в сторону Каргата. Не предоставив преимущество в движении, он столкнулся с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Омска, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП погибли 22-летняя девушка и 2-летний мальчик, которые находились в автомобиле Daihatsu. Также травмы получила 60-летняя пассажирка Daihatsu.

Предварительно установлено, что ребенок ехал без детского кресла. На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее НГС писал о том, как «взбесившийся» трамвай снес автомобиль такси в Новосибирске.

Если вы стали свидетелем аварии или пострадали в ней, свяжитесь редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
3
эника
4 минуты
в этой истории не хватает только что он был еще пьян. яжемать и 60 летняя бабушка мозги где оставили что сели в машину с водилой без прав? газелист ни за что пострадал, сколько еще таких оленей по городу и области катается? надо больше камер еще ага? нафига инспектора. а я бы демонтировала эти камеры все к такой то матери и вернула бы инспекторов на дороги, с ними аварий было в разы меньше., а сейчас это не про безопасность ДД, это про бизнес очередного толстосума, бизнес на крови, в данном случае маленького ребёнка.
Гость
1 минута
Ничего не понял, то девушка погибла, то женщина. Жалко конечно ребенка.
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