Депутат-майнер и взрыв на АЗС в Искитиме: главные новости 2 декабря в Новосибирской области

За день произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно наши новостные ленты заполоняют десятки событий. Часть из них привлекают всеобщее внимание, другие же остаются незамеченными. НГС выбрал пять новостей за 2 декабря, которые вызвали больше всего интереса у наших читателей.

В Новосибирской области депутат попался на незаконном майнинге — ущерб составил 6,5 миллиона рублей

Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который попался на незаконном майнинге. Депутату предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба АО «РЭС». По версии следствия, с июня 2022 по июнь 2023 года он незаконно подключил майнинговое оборудование к линии электропередачи, чем причинил ущерб энергокомпании на сумму 6,5 миллиона рублей.

«Универсам» отстояли и ЦУМ отстоим»: стройка в центре рассорила жителей соседнего дома — им показали первый проект

Жители дома на Вокзальной магистрали, 11 на выходных провели собрание, чтобы решить: соглашаться на ремонт дома от группы «Расцветай» взамен на молчание о застройке ЦУМа или нет. Во дворе дома собрались десятки человек, которые буквально разделились на два лагеря. Как десятки новосибирцев ругались на морозе и как выглядит предварительный проект застройки участка в самом центре Новосибирска — в материале НГС.

Самолет Томск — Пхукет приземлился в Новосибирске — в чем причина

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Томска в Пхукет, вынужденно приземлился в Новосибирске. Перед этим борт около трех часов вырабатывал топливо. В авиакомпании и пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры объяснили, что причиной посадки стала техническая неисправность. В Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что у самолета потекло масло.

«Градостроительная политика стала откровенно бессовестной»: Михаил Рязанцев — о том, во что КРТ превращает Новосибирск

Механизм комплексного развития территории (КРТ) сегодня стал единственной возможностью возводить новое жилье в Новосибирске. И зачастую эти проекты оборачиваются скандалами и конфликтами. Во многом из-за того, что решения по ним принимают фактически в закрытом режиме. О том, как механизм, который должен был решить все городские проблемы, принес новые, — в колонке руководителя движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева.

Поднялся черный столб дыма: под Новосибирском вспыхнула автозаправка — видео пожара