В Новосибирской области депутат попался на незаконном майнинге — ущерб составил 6,5 миллиона рублей

Сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который попался на незаконном майнинге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Депутату предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба АО «РЭС» (часть 2 статьи 165 УК РФ).

По версии следствия, депутат с июня 2022 по июнь 2023 года незаконно подключил майнинговое оборудование к линии электропередачи, не заключив договор на электроснабжение. В результате этого он причинил ущерб энергокомпании на сумму 6,5 миллиона рублей.

— Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой изъято 16 единиц майнингового оборудования. На имущество обвиняемого стоимостью 1,2 миллиона рублей наложен арест, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.



По данным источника НГС, речь идёт о депутате-единороссе Алике Нерсисяне. Связаться с парламентарием оперативно не удалось.