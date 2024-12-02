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Криминал В Новосибирской области депутат попался на незаконном майнинге — ущерб составил 6,5 миллиона рублей

В Новосибирской области депутат попался на незаконном майнинге — ущерб составил 6,5 миллиона рублей

Материалы дела передали в суд

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7 комментариев

Сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей

Источник:

Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который попался на незаконном майнинге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Депутату предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба АО «РЭС» (часть 2 статьи 165 УК РФ).

По версии следствия, депутат с июня 2022 по июнь 2023 года незаконно подключил майнинговое оборудование к линии электропередачи, не заключив договор на электроснабжение. В результате этого он причинил ущерб энергокомпании на сумму 6,5 миллиона рублей.

— Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой изъято 16 единиц майнингового оборудования. На имущество обвиняемого стоимостью 1,2 миллиона рублей наложен арест, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным источника НГС, речь идёт о депутате-единороссе Алике Нерсисяне. Связаться с парламентарием оперативно не удалось.

Ранее НГС писал о том, что сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов.

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Комментарии
8
Гость
8 минут
Так в чем его обвиняют? В незаконном майнинге (а с каких пор это незаконно?) или же в тупо воровстве электроэнергии ?
Гость
14 минут
Кто говорил что депутаты только голосовать за умеют, они ещё много на что способны.
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