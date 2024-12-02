В Новосибирской области депутат попался на незаконном майнинге — ущерб составил 6,5 миллиона рублей

Прокуратура Новосибирского района направила в суд уголовное дело против депутата Криводановского сельсовета, который попался на незаконном майнинге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Депутату предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба АО «РЭС» (часть 2 статьи 165 УК РФ).
По версии следствия, депутат с июня 2022 по июнь 2023 года незаконно подключил майнинговое оборудование к линии электропередачи, не заключив договор на электроснабжение. В результате этого он причинил ущерб энергокомпании на сумму 6,5 миллиона рублей.
— Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой изъято 16 единиц майнингового оборудования. На имущество обвиняемого стоимостью 1,2 миллиона рублей наложен арест, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным источника НГС, речь идёт о депутате-единороссе Алике Нерсисяне. Связаться с парламентарием оперативно не удалось.
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