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Происшествия Поднялся черный столб дыма: под Новосибирском вспыхнула автозаправка — видео пожара

Поднялся черный столб дыма: под Новосибирском вспыхнула автозаправка — видео пожара

По словам очевидцев, рядом также сгорел автомобиль

5 287
15 комментариев

Информации о пострадавших не поступало

Источник:

В Искитиме на улице Пушкина вспыхнула заправка. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На опубликованном ролике видно, как с места возгорания поднимается высокий столб черного дыма.

Источник:

Также, по словам очевидцев, от пламени пострадала машина, которая стояла рядом с заправкой.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию о пожаре.

Обновлено:

— Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания автоматизированной Smart АЗС, расположенной в городе Искитим, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате пожара пострадали 2 человека, их доставили в больницу.

На место выехал межрайонный прокурор. Прокуратура проверит деятельность собственника АЗС и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее дом с газовым баллоном вспыхнул в коттеджном поселке под Новосибирском.

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Пожар Заправка МЧС Искитим Новосибирск
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Комментарии
14
Гость
1 час
Снизу грязь Сверху дым Ты приехал в Искитим
Гость
53 минуты
Заправка рядом с желыми домами? Это Россия. Это по нашему.
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