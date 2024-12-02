Поднялся черный столб дыма: под Новосибирском вспыхнула автозаправка — видео пожара

Информации о пострадавших не поступало Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











В Искитиме на улице Пушкина вспыхнула заправка. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На опубликованном ролике видно, как с места возгорания поднимается высокий столб черного дыма.

Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Также, по словам очевидцев, от пламени пострадала машина, которая стояла рядом с заправкой.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию о пожаре.

Обновлено:

— Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания автоматизированной Smart АЗС, расположенной в городе Искитим, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате пожара пострадали 2 человека, их доставили в больницу.

На место выехал межрайонный прокурор. Прокуратура проверит деятельность собственника АЗС и при наличии оснований примет меры реагирования.