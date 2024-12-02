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Происшествия «Сжигаем топливо»: названа неисправность, из-за которой самолет до Пхукета приземлился в Толмачево

«Сжигаем топливо»: названа неисправность, из-за которой самолет до Пхукета приземлился в Толмачево

Пассажиры смогут отправиться в Таиланд ближе к ночи

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64 комментария

На борту находилось 339 пассажиров

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Стало известно, почему летевший из Томска на Пхукет самолет посадили в Новосибирске. Предварительную причину назвали в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.

— Масло потекло, поэтому сели, — объяснили НГС в ведомстве.

О происшествии также сообщил телеграм-канал SHOT. Он заявил, что рейс приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя во время полета — в связи с сильной потерей масла.

Информацию об отказе двигателя транспортные следователи НГС не подтвердили. В пресс-службе AZUR Air НГС сообщили, что точную причину установят специалисты.

— Командир принял такое решение для обеспечения безопасности полета, это — ключевой приоритет, — сказано в сообщении.

В организации добавили, что посадка прошла в штатном режиме, на время ожидания рейса пассажиров разместили в гостинице. Им предоставляют и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

— Вылет рейса из Новосибирска планируется в 22:50 по местному времени на другом самолете, сейчас он следует в Новосибирск из Пхукета, — добавили в авиакомпании.

Как сообщают наши коллеги из NGS70.RU, пассажиры севшего в новосибирском аэропорту Толмачево смогут отправиться на Пхукет ближе к ночи. Они приводят слова девушки, которая оказалась на борту авиарейса.

— Пассажиры вели себя спокойно. Пилот объявил, что самолет неисправен, около Новосибирска. Сказал, что сжигаем топливо и садимся в Новосибирске, после этого в воздухе мы провели около 2,5 часа, — рассказала Ольга корреспонденту NGS70.RU.

Ранее в аэропорту Толмачево сообщили, что самолет вынужденно сел в Новосибирске по технической причине, на борту находилось 339 пассажиров. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Самолет Пхукет Новосибирск
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Комментарии
64
kalqcd
1 час
А могло бы и не потечь, если, да как бы, кто-то, когда-то...
Гость
1 час
Тюююю, а чёйт оно потекло?
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