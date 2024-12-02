«Сжигаем топливо»: названа неисправность, из-за которой самолет до Пхукета приземлился в Толмачево

Стало известно, почему летевший из Томска на Пхукет самолет посадили в Новосибирске. Предварительную причину назвали в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.
— Масло потекло, поэтому сели, — объяснили НГС в ведомстве.
О происшествии также сообщил телеграм-канал SHOT. Он заявил, что рейс приземлился в Новосибирске из-за отказа двигателя во время полета — в связи с сильной потерей масла.
Информацию об отказе двигателя транспортные следователи НГС не подтвердили. В пресс-службе AZUR Air НГС сообщили, что точную причину установят специалисты.
— Командир принял такое решение для обеспечения безопасности полета, это — ключевой приоритет, — сказано в сообщении.
В организации добавили, что посадка прошла в штатном режиме, на время ожидания рейса пассажиров разместили в гостинице. Им предоставляют и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
— Вылет рейса из Новосибирска планируется в 22:50 по местному времени на другом самолете, сейчас он следует в Новосибирск из Пхукета, — добавили в авиакомпании.
Как сообщают наши коллеги из NGS70.RU, пассажиры севшего в новосибирском аэропорту Толмачево смогут отправиться на Пхукет ближе к ночи. Они приводят слова девушки, которая оказалась на борту авиарейса.
— Пассажиры вели себя спокойно. Пилот объявил, что самолет неисправен, около Новосибирска. Сказал, что сжигаем топливо и садимся в Новосибирске, после этого в воздухе мы провели около 2,5 часа, — рассказала Ольга корреспонденту NGS70.RU.
Ранее в аэропорту Толмачево сообщили, что самолет вынужденно сел в Новосибирске по технической причине, на борту находилось 339 пассажиров. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что самолет отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.