«„Универсам“ отстояли и ЦУМ отстоим»: стройка в центре рассорила жителей соседнего дома — им показали первый проект

«Расцветай» предлагает соседям ЦУМа ремонт в домах, взамен компания просит не мешать будущей стройке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители дома на Вокзальной магистрали, 11 на выходных провели собрание, чтобы решить: соглашаться на ремонт дома от группы «Расцветай» взамен на молчание о застройке ЦУМа или нет. Во дворе дома собрались десятки человек, которые буквально разделились на два лагеря: одни уверены, что нельзя продаваться застройщику даже за 30 миллионов, другие смирились, что стройка будет, и согласны получить за нее хоть что-то, но готовы попытаться повлиять на проект. Как десятки новосибирцев ругались на морозе и как выглядит предварительный проект застройки участка в самом центре Новосибирска — в материале НГС.

«Требуется несопротивление»

Вечером в субботу жители дома на Вокзальной магистрали, 11 собрались, чтобы обсудить судьбу соседней территории ЦУМа. Заранее к дому стали подтягиваться не только соседи будущей стройки, но и собственники квартир в центре города. Заметив толпу, подходили и случайные прохожие.

До официального начала собравшиеся обсуждали будничные проблемы дома (например, тараканов), но вдруг резко вспомнили о своих соседях из дома на Вокзальной магистрали, 11/1. Те уже согласились на ремонт за счет владельца ЦУМа — компании «Эллада» (входит в группу «Расцветай»).

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

— Из-за стройки мы не выживем — дом сложится и все сдохнем. Вот стоит ЦУМ — пусть стоит, ремонтируйте его! — предложил мужчина из толпы.

В повестке был вопрос об утверждении работ по ремонту Источник: читатель НГС











Одна из старейших жительниц дома вспомнила, что в 2000-е годы возле ЦУМа хотели построить капитальные гаражи, но стройку запретили: якобы фундамент 11-го дома мог не выдержать. Сейчас, по ее словам, ситуация не изменилась: на стенах жители замечают трещины и боятся, что здание рухнет.

— Наш дом не выдержит, — уверена она. — Против, только против голосовать! Никакой застройки и никакого ремонта!

— Мы против высоток, мы не хотим быть погребенными под развалинами, — добавила ее соседка.

Еще одна жительница дома на Вокзальной магистрали, бодро протиснувшись в толпу, подчеркнула, что застройщик не предоставляет им никакой информации о будущем комплексе и не показывает расчеты.

Спустя 10 минут присутствующие все-таки решили обсудить вопросы повестки, заметив, что их собрание похоже на базар, и так они ничего решить не смогут. Все договорились послушать Надежду, старшую по дому. Но едва она начала говорить, толпа продолжила ее перебивать.

— Застройщик предлагает выполнить кучу работ для дома, а взамен от нас требуется несопротивление стройке. Я никого ни за что не агитирую, я докладываю вам о ситуации, которая сложилась на данный момент, — попыталась успокоить соседей старшая по дому № 11. — Любое мнение достойно уважения.

Биг-Бэн и Пентагон

По словам Надежды, предварительный проект включает в себя два дома: высотой 30 этажей (его старшая по дому называет «Биг-Бэн») и 8 этажей, а также двухэтажный деловой центр по периметру. Высотку «Расцветай» планирует разместить на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, а 8-этажное здание — на том месте, где сейчас стоит ЦУМ.

Это предварительный проект комплекса на месте ЦУМа. Местные называют 30-этажное здание Биг-Бэном, а общий стилобат по периметру — Пентагоном Источник: источник НГС











Надежда отметила, что 30-этажное здание застройщик перенес на перекресток по просьбе жителей. Они попросили уменьшить этажность второго дома до 5 этажей, но это предложение еще рассматривается.

Ближе к дому № 11, рассказала старшая по дому, разместят подземную парковку и деловой центр — от здания до их дома порядка 35 м.

По данным источников НГС, проект может оказаться совсем другим. Дом на перекрестке действительно планируют 30-этажным, но рядом с ним по Вокзальной магистрали может появиться жилая 24-этажка. За зданиями благоустроят двор на кровле, а ближе к дому на Вокзальной магистрали, 11 могут построить офисы высотой от трех до семи этажей. Оставшуюся часть вдоль проспекта Димитрова займет двухэтажное здание.

Пока Надежда говорила, по толпе шел ропот: соседи говорили, что старшая по дому уже давно сотрудничает с «Расцветаем», по подъездам ходят неизвестные и собирают подписи против застройки, а в доме за последние два года появилось много новых жителей.

Как только жители услышали о подземной парковке вблизи их дома, тут же начали возмущаться: здание может «повести» в сторону из-за раскопок поблизости, уверены они. Люди кричали, пытаясь перебить друг друга, и убеждали согласных за ремонт от застройщика отказаться от него и противодействовать стройке всеми силами.

После некоторого времени переругивания Надежда снова смогла взять слово и отметила, что ГК «Расцветай» установила маячки на доме и заказала экспертизу для проверки грунта и фундамента. Результаты должны прийти в конце декабря или в начале января — если выявят проблемы, компания за свой счет отремонтирует фундамент.

— Как мы можем подписать сейчас согласие на ремонт, если мы не знаем результатов экспертизы? — поинтересовался на это один из жителей. — Покажите нам документ, какие работы застройщик проводить будет.

Старшая по дому на вопрос не ответила. К дискуссии подключились и другие жители, спрашивая друг у друга, как они могут противостоять застройщику. Соседи буквально разделились на два лагеря: одни считают, что не стоит отказываться от ремонта, но можно попробовать договориться об объектах на соседнем участке, вторые уверены, что любой стройке за их домом необходимо противостоять и запретить «Расцветаю» сносить ЦУМ.

«Примите стройку как данное»

В какой-то момент обсуждение приходит к подписанному на прошлой неделе мэром соглашению о комплексном развитии территории (КРТ) ЦУМа. Жительница дома № 11 Елена рассказала соседям, что по документу ГК «Расцветай» должна достроить здание лицея № 22. Кроме того, компании еще предстоит внести изменения в Генплан — сейчас зона, в которой расположен ЦУМ, позволяет возводить только коммерческие объекты высотой до 4 этажей.

— Земля у застройщика уже в собственности, в любом случае он будет ее осваивать, потому что понес затраты. Вопрос, будем ли мы соглашаться на восстановление дома — у нас плохие магистральные сети, — отметила Елена.

Она напомнила, как три года назад сгорел провод в вводно-распределительном устройстве: из розеток полетели искры, а в третьем подъезде сгорела техника, которая была подключена к питанию.

— Стройка в любом случае будет, примите это как данное. Вопрос в том, какая она будет. Четыре этажа в этой локации, как в Генплане, никому не интересно. Мы можем ссылаться только на пожарные нормы и попытаться уменьшить высоту зданий, — объяснила Елена.

На месте ЦУМа могут вырасти 30-этажный и 8-этажный дома и двухэтажный деловой центр по периметру, но информация о проекте противоречивая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Она также напомнила, что застройщику сначала необходимо произвести все расчеты и уже потом он поймет, к каким сетям будет подключаться. Услышав в ответ беспокойство толпы, она тут же добавила, что, по ее информации, «Расцветай» предварительно договорился с СГК о том, что за свой счет проложит дополнительные трубы и не будет подключать новый дом к старой сети.

— Что вы сказки рассказываете, а подключат они эту ветку куда? Прямо до ТЭЦ тянуть будут? — смеясь, заявил мужчина в толпе.

Не обращая на него внимания, Елена продолжила уговаривать соседей: в их доме необходимо заменить трубы, и застройщик предлагает сумму почти в 30 миллионов рублей на все работы — жители сами столько не накопят.

Пожилого мужчину, представившегося экс-специалистом по строительным работам, это не убедило — он яро выступает против любой застройки.

— Дом к чертям развалится, а нас всех переселят в «Матрешкин двор», — горячо заявил он.

Его поддержали соседи и снова попросили старшую по дому № 11 показать проект и расчеты застройщика. Но их, по словам Надежды, пока нет.

— Мы сейчас в болоте. Как тогда голосовать, если мы не знаем за что голосуем. Нас интересуют расчеты застройщика, договор и перечень работ — все должно быть расписано и показано, — заметил мужчина.

Через какое-то время старшая по дому устала от криков пожилого соседа: сначала она закрывала уши и отходила подальше, а после и вовсе убежала. Жители тут же принялись рассуждать, что собрание стоит перенести — до тех пор, пока не появятся заключения по фундаменту дома на Вокзальной магистрали, 11 и по грунту возле него.

— Все будет готово только в конце декабря или в начале января. Не зная результатов, мы подпишем себе смертный приговор, — уверенно заявил экс-специалист по строительным работам.

Пока шли споры, Надежда вернулась с документом, в котором оказался прописан перечень работ, предлагаемых «Расцветаем» дому № 11. На трех листах расписано, что компания «Эллада» обследует строительные конструкции фундамента дома, будет мониторить маячки (это, впрочем, уже начали, чтобы понять, можно ли строить на участке), благоустроит территорию дома со стороны ЦУМа, поставит оградку.

— Кому нужна эта оградка, если дом упал? — возмутился пожилой мужчина. — Это как на кладбище: умерли, оградку сделали.

Надежда, не отвлекаясь на возгласы, продолжила объяснять, что шашлычную возле ЦУМа снес «Расцветай», компания также предлагает жителям выполнить санитарную обработку мусоропровода, отремонтировать мусороприемные камеры, лифтовые шахты на крыше, подъезды, усилить фундамент, если потребуется, отремонтировать фасад — в том числе, залатать трещины и заменить стяжки. По ее словам, застройщик также планирует покрасить фасад дома, благоустроить парковку и установить шлагбаум.

Жители подобные предложения приняли скептически, настаивали перенести собрание и постепенно начали расходиться, замерзая на улице. В итоге голосование за ремонт решили провести в очно-заочном формате с 1 по 20 декабря: собственникам придется проголосовать за или против ремонта взамен на молчание.

— Не нравится ЦУМ, стройте новый торговый центр, современный, но не высотки. «Универсам» отстояли и ЦУМ отстоим, — заявил один из жителей.