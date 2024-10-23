Около новосибирского ЦУМа снесли шашлычную — фото с места

Шашлычная стояла около ЦУМа незаконно Источник: ГУ ФССП по НСО











В Новосибирске на проспекте Димитрова, 7 снесли самовольную постройку. Это здание шашлычной с вывеской «Шашлык у Манвела. Мясо на углях». Ранее суд принял решение о необходимости освободить муниципальную землю. Но владелец добровольно требование суда исполнять не стал.

— Сотрудники органа принудительного исполнения неоднократно привлекали к административной ответственности юридическое лицо, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В итоге в отношении директора возбудили уголовное дело за неисполнение решение суда по статье 315 УК РФ. Только после этого земельный участок на проспекте Димитрова, 7 освободили от самовольной постройки.

Владелец отказался сносить павильон сам Источник: ГУ ФССП по НСО









