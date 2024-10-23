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Около новосибирского ЦУМа снесли шашлычную - фото

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Город Около новосибирского ЦУМа снесли шашлычную — фото с места

Около новосибирского ЦУМа снесли шашлычную — фото с места

В отношении владельца возбудили уголовное дело

1 586
14 комментариев

Шашлычная стояла около ЦУМа незаконно

В Новосибирске на проспекте Димитрова, 7 снесли самовольную постройку. Это здание шашлычной с вывеской «Шашлык у Манвела. Мясо на углях». Ранее суд принял решение о необходимости освободить муниципальную землю. Но владелец добровольно требование суда исполнять не стал.

—  Сотрудники органа принудительного исполнения неоднократно привлекали к административной ответственности юридическое лицо, — рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

В итоге в отношении директора возбудили уголовное дело за неисполнение решение суда по статье 315 УК РФ. Только после этого земельный участок на проспекте Димитрова, 7 освободили от самовольной постройки.

Владелец отказался сносить павильон сам

Ранее журналист НГС дегустировал шашлыки, в том числе и те, что готовили в павильоне «Шашлык у Манвела. Мясо на углях». Он оценил их на «троечку».

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Новосибирск Шашлычная Снос Приставы
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Комментарии
17
Поддерживаю
1 минута
Как красиво стало!
Noname13
4 минуты
Там была классное кафе с мантами, сейчас шашлычку снесли, следующим этапом снесут сам ЦУМ и построят жилой комплекс. Вот город и превращается в один большой человейник...
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