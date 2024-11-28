Дом в 30 этажей и бизнес-центр: мэр Новосибирска согласовал застройку ЦУМа по КРТ

Предполагается, что ЦУМ снесут до 2028 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска согласовал предложение группы «Расцветай» о комплексном развитии территории (КРТ). На месте ЦУМа до 2031 года появится 30-этажный дом и 8-этажный деловой центр, взамен компания достроит здание лицея № 22 «Надежда Сибири».

Прежде чем строить на участке, «Расцветай» должен пройти через публичные слушания и внести изменения в Генплан, в случае, если зонирование участка поменяют, то группа построит жилье на месте ЦУМа.

Согласно постановлению, которое подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, компании «Эллада» (входит в группу «Расцветай») согласовали предложение о КРТ по проспекту Димитрова. Для стройки в будущем изменят функциональное зонирование, чтобы на участке можно было построить жилье.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Реализовать КРТ планируют в три этапа: первый — до 31 декабря 2028 года, второй — до 30 июня 2030 года, третий — до 30 июня 2031 года. В ближайшие годы хотят снести ЦУМ (до 2028 года), реконструировать здание лицея «Надежда Сибири», начать строить жилой дома, а после — делового здания.

После реконструкции здание лицея должно появиться не менее 185 учебных мест, ввести обновленное здание в эксплуатацию должны до 31 декабря 2027 года. Кстати, работы внутри уже начались.

— Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания жилой застройки, в том числе, коммерческим детским садом на 45 мест, с магазином, подземной автостоянкой, трансформаторными подстанциями, — говорится в документе.

Предельное максимальное количество этажей для жилого дома — 30, для делового центра — 8. В новом комплексе должно поселиться порядка 1227 человек. Заезжать в комплекс жители будут с проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, строить новые транспортные связи застройщик не планирует.

Прежде чем строить на участке, «Расцветай» должен пройти через публичные слушания и внести изменения в Генплан, в случае, если зонирование участка поменяют, то группа построит жилье на месте ЦУМа.