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Происшествия Самолет Томск — Пхукет приземлился в Новосибирске — в чем причина

Самолет Томск — Пхукет приземлился в Новосибирске — в чем причина

На борту находится более 330 пассажиров

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28 комментариев

Борт сел в Новосибирске по технической причине

Источник:

Самолёт авиакомпании «Azur Air», летевший из Томска в Пхукет, вынужденно приземлился в Новосибирске. Об этом НГС сообщила пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Олеся Верба.

По данным сервиса «Flightradar24», самолёт около трёх часов вырабатывал топливо, а потом приземлился в Толмачёво.

В пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС подтвердили, что борт совершил посадку в Новосибирске в 8:47 утра.

— В самолёте 339 пассажиров. Вынужденная посадка по технической причине. С пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, — объяснила Олеся Верба.

Ситуацию также прокомментировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре:

— По причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск. Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец устроил дебош на борту рейса из Москвы.

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Новосибирск Аэропорт Толмачево Самолет Инцидент Пхукет
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Комментарии
28
kalqcd
54 минуты
Всё развалили, позорники.
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
"Санкции нам на пользу" - говорили они. С середины 2022 года в российской авиации стремительно растет количество серьезных аварий. Характер многочисленных поломок разный, а причина одна, говорят эксперты, — полная неготовность России к санкциям и отсутствие контроля качества деталей, которые теперь покупают у африканских партнеров, Индии и других «дружественных стран». Сертификация запчастей не проводится. Российские власти говорят, что запрет Запада на поставки деталей не скажется на отечественной авиации, и напоминают об опыте Ирана, который якобы успешно санкции преодолел. При этом забывают сказать, что в Иране ограничения привели к прогрессирующему числу аварий и авиакатастроф с жертвами. Будет хуже — сначала обычные инциденты, потом аварии, а потом катастрофы.
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