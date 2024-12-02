Самолет Томск — Пхукет приземлился в Новосибирске — в чем причина

Борт сел в Новосибирске по технической причине Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Самолёт авиакомпании «Azur Air», летевший из Томска в Пхукет, вынужденно приземлился в Новосибирске. Об этом НГС сообщила пресс-секретарь аэропорта Толмачёво Олеся Верба.

По данным сервиса «Flightradar24», самолёт около трёх часов вырабатывал топливо, а потом приземлился в Толмачёво.

В пресс-службе аэропорта корреспонденту НГС подтвердили, что борт совершил посадку в Новосибирске в 8:47 утра.

— В самолёте 339 пассажиров. Вынужденная посадка по технической причине. С пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, — объяснила Олеся Верба.

Ситуацию также прокомментировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре:

— По причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск. Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.