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Город Стрельба в баре и СИЗО за жестокую расправу над пенсионеркой — главные события 30 ноября

Стрельба в баре и СИЗО за жестокую расправу над пенсионеркой — главные события 30 ноября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 30 ноября.

Привезите на такси. Тело мертвой женщины 12 часов лежало на полу — родным запрещали к нему прикасаться, а потом передумали

Жительница села Нижнекаменка Ордынского района Алла Разманова умерла 29 октября у себя дома. После этого ее тело 12 часов пролежало на полу, потому что семье запретили к нему прикасаться. На другой день родне пришлось самостоятельно искать машину, чтобы отвезти труп в морг. Всё это началось после закрытия больницы в селе. Жители чувствуют себя брошенными и страшатся перспективы переформатирования поликлиники в фельдшерско-акушерский пункт, потому что знают: назад пути уже не будет. Подробнее по ссылке.

«В окно смотришь, а там чернота»: как живут люди в доме, построенном вплотную с ТЦ — мэрия судится с его владельцем

В Затулинском жилмассиве торговый центр с 18 магазинами и фитнес-центром мешает жителям. Изначально на участке планировали сделать спортивный объект, но возвели двухэтажный торговый павильон с цокольным этажом. О проблеме мы писали весной 2020-го. Чем объект мешает жильцам соседнего дома и изменится ли ситуация в будущем — в материале НГС.

«Идет тихое сокращение»: сотрудники крупной компании в Новосибирске говорят о скором закрытии — они боятся остаться без выплат

Сотрудники крупной электротехнической компании «Минимакс» в Новосибирске уверяют, что в местном филиале идет неофициальное сокращение штата. В организации работает около 100 человек и часть из них рискует остаться без работы под Новый год, считают работники. Журналист НГС узнала, что происходит в компании, почему люди переживают за свои премии и рабочие места и что по этому поводу думает руководство. Подробнее по ссылке.

Новосибирца отправили в СИЗО за жесткое убийство бабушки своей жены

26-летнего новосибирца, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки, отправили в СИЗО на два месяца. Убийство 69-летней пенсионерки произошло утром 28 ноября. По данным следствия, 26-летний муж внучки сначала пытался задушить женщину, а после избил и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали спустя несколько часов в Заельцовском районе, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Подробнее по ссылке.

20-летний парень устроил стрельбу в баре в центре Новосибирска — пострадали два человека

В Новосибирске парень выстрелил в двух посетителей бара на улице Гоголя. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, после этого 20-летний юноша сбежал с места преступления.

— 26 ноября у нескольких ранее незнакомых между собой граждан произошел конфликт. В ходе разбирательств, используя травматическое оружие, 20-летний мужчина произвел несколько выстрелов в сторону двух оппонентов. Потерпевшие были госпитализированы, — пояснили в МВД.

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Комментарии
10
Гость
30 ноября, 23:57
К турбопатриотам и пенсионерам-телезрителям у меня вопрос прозаичный. Ждете томагавки? Чем ответите? Переписыванием доктрины?
Коляныч 2.0
1 декабря, 05:01
Зеленский попросил дать ему хотя бы понюхать членство в НАТО.
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