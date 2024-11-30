«В окно смотришь, а там чернота»: как живут люди в доме, построенном вплотную с ТЦ — мэрия судится с его владельцем

Из окна у жильцов дома не очень живописный пейзаж Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На Затуллинском жилмассиве торговый центр с 18 магазинами и фитнес-центром мешает жителям. Изначально на участке планировали сделать спортивный объект, но возвели двухэтажный торговый павильон с цокольным этажом. О проблеме мы писали весной 2024. Чем объект мешает жильцам соседнего дома, и изменится ли ситуация в будущем — в материале НГС.

«Стены здания депрессивного чёрного цвета»

Жители дома № 78 по улице Зорге, расположенного в Затуллинском жилмассиве, недовольны жизнью вблизи торгового центра. Здание, в котором помимо обещанного когда-то фитнес-центра работает еще куча магазинов и супермаркетов, расположено слишком близко от жилой зоны. О проблеме НГС рассказала одна из собственниц квартиры Елена.

— Огромную территорию за нашим домом на протяжении почти 40 лет не осваивали, так как конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки, но каким-то чудесным образом участок отдали под строительство спортивного объекта с подземной автопарковкой. И, как зачастую бывает в нашем городе, вместо него появился торговый центр по размерам, превосходящим параметры заявленного проекта почти в два раза, — возмущается Елена.

Некоторым соседям ТЦ нравится Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сибирячка уверяет: здание построили слишком близко от девятиэтажки. Она даже показала выписку из СанПиН, где указано, что между объектом торговли и жилым домом должна быть санитарно-защитная зона шириной 50 метров. Торговый центр, уверяет она, построен в 15 метрах.

— Стены здания депрессивного чёрного цвета. Они возвышаются на высоту в 4,5 этажа и простираются на всю длину нашей девятиэтажки. С крыши свисают огромные вентиляционные трубы, из больших окон торговых залов в окна жителей дома льётся раздражающий свет, доставляющий огромный дискомфорт, особенно по вечерам, — перечисляет недостатки соседства с ТЦ Елена.

Елена недовольно торчащими вытяжками и кондиционерами Источник: читательница НГС











Среди раздражающих факторов женщина также называет раструбы вентиляционных труб из цокольного этажа, кондиционеры, свистящую вентиляцию, которые направлены в сторону окон дома.

— Эти атрибуты создают дополнительный «комфорт» для проживания, особенно летом, когда открыты окна. А ведь вместо этого архитектурного «шедевра» можно было обустроить детскую или спортивную площадки, открытый каток или своеобразный микропарк, тем более, что у нас просто-напросто отсутствует двор, — уверена женщина.

Жители соседнего дома тоже из окон видят ТЦ, но привыкли Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











К слову, в соседней многоэтажке ситуация аналогичная. Возле дома на Громова, 21 ТЦ возвели еще раньше. Правда, расположен он чуть дальше, да и пользуется не такой популярностью — часть площадей в нем пустуют.

«Света белого не видим»

В здании вовсю идет торговля Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Здание ТЦ действительно находится очень близко к дому. На торговом комплексе и внутри красуется вывеска об открытии долгожданного спортивного зала на цокольном этаже. На первом и втором этажах жизнь кипит активнее — работают несколько супермаркетов, магазинов с недорогой одеждой и товарами для дома, алкомаркет и очередная «наливайка», пекарня. Покупатели есть даже в будний день.

У жителей дома на Зорге довольно маленький двор, а за домом — огромный ТЦ Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Отправляемся к дому на Зорге, 78. В одной из квартир, окно которой выходит как раз на ТЦ, живет Екатерина с маленькими детьми. Они переехали сюда недавно — в сентябре 2024 года, но уже познали беды от неудачного соседства.

— Некомфортно, что свет горит. Допустим, у нас ребенок засыпает в 8 вечера, а свет у них горит. Шторы у нас, конечно, не блэкаут (особый вид ткани, не пропускающей свет — Прим. ред.), но все равно достаточно плотные. Торговый центр выключает свет где-то ближе к 11 часам вечера, — жалуется Екатерина.

Екатерине тяжело укладывать малыша из-за яркого света от здания Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Новоселам повезло меньше, чем жителям верхних этажей — на первом этаже пейзаж явно не самый удачный. Сибирячка приглашает в комнату и показывает вид из своего окна — черный блок и ничего больше.

— Мы тут света белого не видим. Хоть бы раскрасили как-то его или бабочки нарисовали. В окно смотришь, а там чернота. Соседи пытаются как-то облагородить цветник под нашими окнами, но это мало помогает, — сетует сибирячка.

Люди мечтали о благоустройстве, а получили ТЦ Источник: читательница НГС











Соседу Екатерины Алексею свет не мешает, мужчина ложиться спать поздно, но вид из окна его удручает и вызывает депрессивные мысли.

— Конечно, неприятно. Вид из окна не очень, — вздыхает сибиряк.

«Какая разница?»

Алексей ходит в спортзал в этом торговом центре Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











А вот жительнице второго этажа Жанне торговый центр нравится — удобно, что в нем есть все нужные ей магазины.

— Мне без разницы, какой вид. Зато внутри магазины есть все, которые мне нужны. Мне главное, что магазин возле дома. Да и я все равно скоро съезжаю отсюда, — улыбается она.

В подъезде догоняю мужчину, который стремительно спускается по лестнице с сигаретой в руке.

Семья Эльмиры находит в ТЦ все, что им нужно Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Меня все устраивает. Магазины рядом, спортзал открыли. Я его посещаю, — уверяет Сергей.

В другой половине дома встречаю юную Эльмиру. Девушка, выслушав рассказ о жалобах соседей, только смеется.

— Какой некрасивый вид? Какая разница? Короче, там магазины разные, спортзал есть. Есть магазин, где продаются электронные сигареты, «Планета одежды и обуви», fixprice, пекарня, косметика, вообще всё есть. Мы с семьей каждый день туда ходим. Моя сестра даже в спортзал туда ходит, — восторженно отзывается о здании юная жительница.

«Идут разбирательства»

История со строительством фитнес-центра тянется уже несколько лет. Строить его должна была компания «Гранит», но позже участок продала. Спустя пять лет разрешение на строительство спортобъекта с автостоянкой на 40 машин получил предприниматель Маме Озманян. Он закончил стройку в январе 2023 года и хотел получить разрешение на ввод, но мэрия ему отказала из-за нарушений. По документам здесь должен был появиться только спортивный объект, но на деле вырос полноценный торговый комплекс. Суд встал на сторону предпринимателя и позволил ему узаконить не соответствовавшее планам здание.Маме Озманян в мае 2024 года объяснил корреспонденту НГС, что строить в спальном районе только фитнес-центр нерентабельно из-за больших расходов и низкой стоимости аренды.

В мэрии на запрос НГС ответили, что инспекция государственного строительного надзора области не согласилась с решением суда и подала апелляцию. В январе 2024 года апелляционный суд перешел к рассмотрению дела, а в апреле 2024 мэрия обратилась в арбитражный апелляционный суд со встречным исковым заявлением о сносе самовольной постройки.

В мэрии сообщили, что судятся по поводу постройки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Сейчас идут судебные разбирательства. Очередное заседание назначено на декабрь 2024 года. Также отметим, что разрешение на ввод в эксплуатацию объекта мэрия не выдавала. Сотрудники департамента земельных и имущественных отношений провели контрольно-надзорные мероприятия, во время которых выявили нарушения законодательства — использование участка не по назначению, — заключили в мэрии.

«Работаем, все нормально»

Предприниматель отметил, что после открытия фитнес-центра от него отстали Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В разговоре с корреспондентом НГС собственник участка и возведенного ТЦ Маме Озманян отметил, что никаких судебных процессов в отношении спорного объекта сейчас нет.

— Это неправда, мы работаем, все нормально сейчас, функционируем. Мы оформили собственность, больше ничего не могу добавить. Проблема была в фитнесе. Месяца два назад спортзал открыли, теперь все нормально. Какие там могут быть нарушения? , — удивился предприниматель.