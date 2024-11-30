«Идет тихое сокращение»: сотрудники крупной компании в Новосибирске говорят о скором закрытии — они боятся остаться без выплат

В самой компании сокращение и закрытие филиала отрицают Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Сотрудники крупной электротехнической компании «Минимакс» в Новосибирске уверяют, что в местном филиале идет неофициальное сокращение штата. В организации работает около 100 человек и часть из них рискует остаться без работы под Новый год, считают работники. Журналист НГС узнала, что происходит в компании, почему люди переживают за свои премии и рабочие места и что по этому поводу думает руководство.

Что происходит в компании — версия сотрудников

«В офисе сразу повисла атмосфера отчаянья»

Сотрудники новосибирского филиала крупной российской электротехнической компании «Минимакс», офисы продаж которой есть более чем в 40 городах, переживают, что останутся без работы. Обратившись в НГС, они рассказали, что 7 ноября их собрали в конце дня и сообщили, что компания закрывается. Выплат, премий, увольнения по соглашению сторон или сокращения не обещали, а предложили сделать все «по собственному желанию».

Как говорится на сайте самой компании, «Минимакс» работает на электротехническом рынке России с 1993 года и является одним из лидеров среди поставщиков светотехнической и смежной продукции. Фирма поставляет электрооборудование для объектов строительства, промышленных предприятий. У компании есть свое производство, филиалы в разных городах и офисы продаж по всей России и в Казахстане. По данным RusProfile, ООО «Минимакс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2001 году с уставным капиталом чуть более 10 млн рублей. Учредители Александр и Марина Петровы. Филиал в Новосибирске работает с 2012 года, сейчас офис продаж находится на Северном проезде.

Сотрудник новосибирского филиала, попросивший не называть своего имени, говорит, что здесь работает около 100 человек. Офис обслуживает несколько городов — Новосибирск, Кемерово, Томск, Барнаул, Красноярск и Иркутск.

— Компания вынуждена как-то оптимизироваться. Новосибирский филиал в последние годы работал в минус, склад был достаточно большой и стоимость аренды соответствующая размеру. По факту происходит «скрытое» сокращение. В начале года закрыли склад в Иркутске, оставив только отдел продаж, летом полностью закрыли филиал в Барнауле, где всех сотрудников вынудили уволиться за несколько дней по собственному желанию под угрозой невыплаты премий, — утверждает он.

По данным RusProfile, за 2023 год выручка ООО «Минимакс» составила 22 млрд рублей, кредиторская задолженность — 4,5 млрд, дебиторская задолженность — 2,5 млрд, а чистая прибыль — -578 млн. В анализе на основе бухгалтерской отчестности за 2012–2023 годы финансовую устойчивость и эффективность компании оценивают как низкую.

Денис считает, что в Новосибирске оставят только производство электрощитового оборудования:

— Сомневаюсь, что другие филиалы как-то долго протянут без склада в Новосибирске, ведь именно у нас очень удобное местоположение с позиции логистики. Я хочу доработать ноябрь и потом начать поиски новой работы. Сейчас из тех, кто остался, премию за октябрь получат, но вообще непонятно, что будет с премией за ноябрь. Скорее всего, ее не выплатят.

При этом Денис отмечает, что зарплата в компании всегда платится без задержек и полностью в белую, уровень дохода немного выше рыночного в регионе.

Зарплата состоит из оклада, фиксированной надбавки к премии и непосредственно премии по итогам месяца. По его словам, оклад на руки по договору составляет 30 тысяч рублей, 10 тысяч надбавка и 20-30 тысяч премия (в зависимости от отдела и должности сотрудника размер премии может быть больше).

— Половина всех сотрудников под угрозами невыплаты премий так уволились. Все, конечно, знали, что в компании проблемы, и все негласно были готовы, например, на сокращение уровня дохода, переезд в офис с более дешевой арендой или официальное сокращение нескольких сотрудников. Но новость о полном закрытии стала для всех шоком, кто-то даже плакал. В новосибирском офисе сразу повисла атмосфера отчаянья, — вспоминает Денис.

И добавляет, что были сотрудники, которых взяли совсем недавно: они находились на испытательном сроке и их уволили на следующий день.

Работники говорят, что узнают информацию «из сплетен» и называют все «тихим сокращением». Изначально всем дали возможность доработать до 29 ноября 2024 года, потому что до этого времени нужно вывезти все со склада. Пообещали официальное письмо о закрытии компании и сказали всем поставщикам сообщать о том, что «Минимакс» закрывается.

Но уже через неделю ситуация изменилось, хотя официально это не озвучили: кого-то из сотрудников обзвонили и предложили сохранить рабочее место. Как правило, это коснулось тех, кто работает давно, у кого хорошие отношения в компании или большой опыт. В основном это старшие менеджеры.

«У всех семьи, кредиты, ипотеки. Всем нужна работа»

Сотрудники говорят, что боятся остаться без премий Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Еще одна сотрудница «Минимакса» приводит пример: в отделе было 18 человек, а останется 6, остальные — на выход по собственному:

— Как итог, сама компания не закрывается, идет скрытое сокращение, без каких-либо выплат. Достаточно много человек уже уволились, есть те, кто решил остаться до конца ноября и посмотреть, что будет, в надежде, что все же что-то перепадет. И компания меняет свое местоположение после январских праздников.

Работники до сих пор не понимают, будут ли какие-то выплаты. Тем, кто уже уволился по собственному, выплатили только заработную плату за отработанные дни и за неиспользованный отпуск, то есть без доплат.

Женщина говорит, что тем, у кого премия не фиксированная, а зависит от продаж, оборота, излишков, дефицитов и так далее, при увольнении ее выплачивают только в том случае, если сотрудник отработал полный месяц. Если человек ушел в середине месяца, то никакой премии он не получит.

Премии у каждого свои: например, у кого-то 35-38 тысяч рублей, а оклад 43 тысячи. У старших менеджеров выходило больше.

— В планах у руководителей, чтобы все ушли по собственному к концу ноября. Пока не знаем, что будет с теми, кто откажется писать заявление по собственному. Один пытался написать заявление по соглашению сторон, но руководство отказалось его подписывать, — комментирует сибирячка.

Она говорит, что ей, скорее всего, тоже придется уйти по собственному по разным причинам:

— Атмосфера в коллективе угнетает. Одна из сотрудниц, которая остается работать дальше, всем своим видом показывает, что здесь не рады остальным. Постоянно сподвигает скорее уволиться. Собирает сплетни и всем косточки перемывает за спиной. Работать в такой атмосфере и с таким коллективом невозможно. А у всех семьи, кредиты, ипотеки. Всем нужна работа.

«Компания федерального уровня, с хорошими юристами»

В самой компании уверяют, что работают в рамках трудового законодательства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники новосибирского филиала «Минимакса» говорят, что такая же ситуация происходит и с филиалом в Челябинске. По словам работников, там люди уже коллективно обратились в трудовую инспекцию. НГС направил туда запрос, чтобы проверить эту информацию.

Новосибирские коллеги считают челябинских более смелыми и отмечают, что те за себя ведут борьбу, а в нашем городе коллективное обращение в суд пока не поддержали.

Татьяна поясняет, что в основном все боятся связываться с судом, жаловаться на компанию, потому что, во-первых, это длительный и нервный процесс.

— Во-вторых, компания федерального уровня, с хорошими юристами — люди боятся, что не выгорит. Также есть переживания, что компания может подпортить репутацию таких сотрудников. В-третьих, люди боятся остаться без работы под Новый год, поэтому проще уволиться сейчас и перейти на новое место, чтобы не прерывать стаж и иметь заработок.

Что говорят в «Минимаксе»

В ответ на запрос НГС с просьбой ответить на вопрос, правда ли филиал в Новосибирске закрывается или в нем идет сокращение, директор новосибирского филиала «Минимакса» Иван Масибут ответил, что представители нашего издания отвлекают сотрудников от выполнения своих непосредственных должностных обязанностей:

— Раздувая недостоверные слухи, вы разжигаете конфликт и панику не только у наших сотрудников, но и у наших контрагентов, и тем самым еще больше вводите их в заблуждение, что приводит к осложнению ведения нашей компанией своей деятельности и как следствие к существенным имущественным потерям. Прошу учесть, что сокращение в нашей компании не проводится, компания работает исключительно в рамках трудового законодательства.

Директор попросил воздержаться от распространения недостоверных сведений.

На вопросы о том, сколько сотрудников в штате новосибирского филиала и сколько сотрудников ушли по собственному желанию в ноябре 2024 года, журналисту НГС не ответили.

На сайте «Минимакса» в каждом городе указаны вакансии: например, в городе Саранск вакансий нет, при выборе Челябинска отображаются 11 вакансий, а в Новосибирске — 6. Например, в Новосибирске требуется менеджер по продажам с зарплатой от 70 тысяч рублей.

В других регионах числится еще 115 открытых вакансий Источник: www.minimaks.ru