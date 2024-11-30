20-летний парень устроил стрельбу в баре в центре Новосибирска — пострадали два человека

На молодого человека возбули уголовное дело Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске парень выстрелил в двух посетителей бара на улице Гоголя. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, после этого 20-летний юноша сбежал с места преступления.

— 26 ноября у нескольких ранее незнакомых между собой граждан произошёл конфликт. В ходе разбирательств, используя травматическое оружие, 20-летний мужчина произвёл несколько выстрелов в сторону двух оппонентов. Потерпевшие были госпитализированы, — пояснили в МВД.

Спустя несколько дней юношу задержала полиция. На сибиряка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении сибиряка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.